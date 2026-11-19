Yerba Buena redibuja su mapa vial: los cambios que se vienen y las nuevas conexiones
Resumen para apurados
- El municipio de Yerba Buena presentó un plan de reordenamiento vial con manos únicas y nuevas calles para aliviar el tránsito y bajar la siniestralidad en la ciudad.
- El proyecto se diseñó con apoyo de la UNT tras relevar puntos críticos; incluye obras de bacheo, nuevas dársenas y aperturas de trazas cedidas por privados.
- Las reformas buscan mitigar el colapso vial ante el rápido crecimiento demográfico, alineándose con una planificación urbana proyectada para los próximos 30 años.
Yerba Buena prepara una serie de cambios en su esquema de circulación vial que buscan modificar la dinámica del tránsito en sectores neurálgicos de la ciudad. El proyecto contempla convertir en mano única al boulevard 9 de Julio y a otras arterias, abrir nuevas conexiones y reorganizar cruces que acumulan problemas de circulación y siniestros viales.
El plan fue explicado por el jefe de Gabinete municipal, Pablo Quiroga, durante una entrevista con LG Play. El funcionario detalló que la iniciativa forma parte de una política más amplia de ordenamiento de la movilidad urbana, que incluye intervenciones en las calles, capacitación de los agentes de tránsito y nuevas alternativas para mejorar la circulación.
Según precisó, una de las principales modificaciones será el cambio de sentido del boulevard 9 de Julio, que pasará a ser de mano única en dirección de este a oeste, es decir, hacia el cerro. En tanto, la calle La Madrid tendrá sentido descendente.
También se proyecta reorganizar la circulación en República del Líbano y Perón, donde se establecerá una mano única. El tránsito descenderá por San Francisco de Asís, una calle que ya está siendo acondicionada con trabajos de hormigonado para funcionar como vía complementaria.
Quiroga explicó que las arterias fueron seleccionadas a partir de un relevamiento de los puntos con mayor cantidad de siniestros viales. Para diseñar las modificaciones, el municipio cuenta con la colaboración de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), luego de un convenio firmado hace un par de meses por el intendente Pablo Macchiarola.
Antes de implementar los cambios, además, se realizaron trabajos de mantenimiento. En algunas calles se ejecutaron reparaciones integrales de cuadras, como ocurrió en La Madrid, mientras que en otras se mejoró el bacheo y se acondicionó la calzada.
Nuevas calles para descomprimir el tránsito
Otra de las iniciativas es la apertura de la calle Anzorena, a partir de una donación de terrenos privados que ya fue presentada y que será elevada al Concejo Deliberante para su aceptación.
La intervención permitirá habilitar casi dos cuadras y conectar la avenida Aconquija con Camino de Sirga. Según estimó Quiroga, en aproximadamente dos meses podría concretarse la apertura.
La nueva conexión también permitiría modificar la circulación en calles estratégicas como San Martín, que podría convertirse en mano única. El funcionario explicó que una alternativa sería instalar un semáforo de cuatro tiempos en la intersección, pero consideró que eso generaría demoras prácticamente imposibles de resolver por la cantidad de cruces involucrados.
Por eso, sostuvo que la implementación de manos únicas permitiría agilizar el tránsito y descomprimir todo el sector norte de Yerba Buena.
A esta propuesta se suma la continuidad de la calle Fanzolato, otra intervención orientada a mejorar la conectividad de la ciudad con la comuna de Cevil Redondo. El municipio trabaja con propietarios de terrenos privados para concretar una oferta de donación que permita avanzar con la apertura.
En este caso, la obra involucra a la Provincia. Quiroga adelantó que durante la próxima semana el intendente Macchiarola firmaría en Casa de Gobierno un acuerdo con el ministro de Obras Públicas y el delegado comunal para ejecutar la rotonda y la apertura de Fanzolato.
El proyecto contempla también el ensanchamiento de la calzada en aproximadamente 1,50 metros hacia ambos lados, en el tramo que va desde Los Cerezos hasta las inmediaciones de un corralón de la zona.
Otra intervención prevista se realizará en la intersección de avenida Perón y Camino del Perú. Allí se construirá una dársena de giro, con autorización y supervisión técnica de Vialidad Provincial, debido a que se trata de una ruta provincial.
Quiroga señaló que actualmente, cuando dos vehículos estacionan en ese sector, un tercero no puede realizar el giro hacia Yerba Buena. La nueva infraestructura busca facilitar esa maniobra y mejorar la circulación.
Al referirse a las sucesivas intervenciones que se realizaron en ese cruce, donde se instalaron y retiraron rotondas y se incorporaron semáforos, el funcionario reconoció la complejidad del lugar por el creciente flujo vehicular. No obstante, destacó que las soluciones deben adaptarse a una densidad de tránsito que aumenta de manera permanente y expresó su expectativa de que la nueva obra permita una respuesta más definitiva.
La respuesta a las críticas de La Libertad Avanza
Consultado por los cuestionamientos de La Libertad Avanza, particularmente de su candidato a intendente, Agustín Delacroix, sobre los gastos y la estructura municipal, Quiroga defendió la organización del Ejecutivo local y puso el foco en la transparencia.
Aseguró que la gestión de Macchiarola tiene publicados en la página web oficial los nombres, apellidos, fotografías y funciones de todos sus integrantes. Precisó que el municipio cuenta actualmente con 57 funcionarios y consideró que esa estructura es suficiente para atender los servicios de una ciudad que tiene casi 90.000 habitantes.
Sin embargo, remarcó que la demanda diaria es mayor: Yerba Buena recibe a más de 20.000 personas provenientes de comunas rurales como San Pablo, El Manantial y Cevil Redondo, que llegan para llevar a sus hijos a las escuelas, asistir a clubes deportivos o participar de actividades en los espacios verdes.
El funcionario también destacó que el 90% de los servicios municipales se presta por administración, es decir, con empleados propios y sin recurrir a empresas tercerizadas mediante licitaciones públicas.
Entre las tareas que realizan los trabajadores municipales mencionó la recolección de residuos, el mantenimiento del arbolado urbano, el corte de césped, la recolección de residuos verdes, la seguridad a través de la Guardia Urbana y el servicio de transporte escolar municipal.
Para Quiroga, este esquema requiere planificación, control y gestión, pero permite hacer un uso más eficiente de los recursos aportados por los contribuyentes.
En respuesta a las propuestas de ajuste de La Libertad Avanza, recordó que al comienzo de la gestión de Macchiarola el municipio tenía 67 funcionarios y que actualmente cuenta con 57. Sostuvo que la reducción respondió a una búsqueda de eficiencia, aunque advirtió que no se puede administrar una ciudad como si fuera un bar y recortar personal sin considerar las necesidades de los servicios.
También defendió la relevancia de Yerba Buena como centro urbano y recordó que el año pasado una publicación del Conicet destacó a la ciudad entre las cinco mejores del país en calidad de vida.
El cruce por un supuesto pacto con Jaldo
Otro de los temas abordados fue la acusación de La Libertad Avanza sobre un supuesto pacto entre el intendente Mariano Campero y el gobernador Osvaldo Jaldo. Quiroga rechazó esa interpretación y utilizó como argumento la discusión sobre el artículo 90 de la Constitución provincial.
Recordó que hace algunas semanas se presentó un planteo para discutir ese artículo, con el objetivo de garantizar la alternancia en los cargos de mayor jerarquía, como los de gobernador y vicegobernador.
Consideró que aquella presentación fue un gesto democrático y valorable de distintos partidos políticos. En ese marco, cuestionó que uno de los espacios que había firmado el planteo posteriormente lo retirara y sostuvo que esa decisión deberá ser explicada por el propio partido.
En contraposición, adhirió a las declaraciones del legislador Manuel Courel y afirmó que el supuesto pacto estaría, en realidad, en otro sector. En particular, señaló que Lisandro Catalán estaría beneficiando al Gobierno provincial. De esa manera, negó que exista un acuerdo entre Campero y Jaldo.
La gestión como eje de la campaña
Consultado sobre cómo trabaja Cambia Tucumán de cara a una eventual reelección de Macchiarola, Quiroga sostuvo que la campaña está centrada en la gestión cotidiana y en la atención de las demandas de los vecinos.
Contó que en una reciente reunión de gabinete el intendente transmitió una línea de trabajo basada en cuidar cada sector de la ciudad y mantener el contacto directo con la comunidad.
Como ejemplos, mencionó tareas concretas como podar un árbol, reemplazar una lámpara quemada y aprovechar los días sin lluvia para realizar trabajos de bacheo. En ese sentido, señaló que las precipitaciones, que se registran seis de cada siete días, obligan a buscar alternativas para sostener el ritmo de las obras públicas.
Para el funcionario, estar junto al vecino y responder a sus necesidades es también la forma en que el oficialismo encara el trabajo político y electoral.
Una ciudad que se proyecta a 30 años
Sobre el cierre de la entrevista, Quiroga se refirió a la transformación de Yerba Buena, que dejó de ser principalmente una ciudad dormitorio para convertirse en un lugar al que cada vez más personas llegan a trabajar y buscar espacios de recreación.
Reconoció que ese cambio de identidad urbana plantea nuevos desafíos para la administración municipal y requiere pensar la planificación más allá de las necesidades inmediatas.
Recordó que hace aproximadamente cuatro años, cuando asumió como director de Medio Ambiente, durante la etapa final de la gestión de Mariano Campero, ya se discutía cómo sostener los servicios ambientales frente al crecimiento de la ciudad.
Desde su formación como biólogo, explicó que uno de los objetivos era preservar esos servicios en un contexto de expansión urbana. En esa línea, destacó la elaboración del Código Urbano como una herramienta para establecer bases sólidas sobre el desarrollo de Yerba Buena durante las próximas tres décadas.
La planificación de la movilidad, las nuevas conexiones viales y la organización de los servicios forman parte, según planteó, de una discusión más amplia sobre qué ciudad se quiere construir para los próximos 20 o 30 años.