En respuesta a las propuestas de ajuste de La Libertad Avanza, recordó que al comienzo de la gestión de Macchiarola el municipio tenía 67 funcionarios y que actualmente cuenta con 57. Sostuvo que la reducción respondió a una búsqueda de eficiencia, aunque advirtió que no se puede administrar una ciudad como si fuera un bar y recortar personal sin considerar las necesidades de los servicios.