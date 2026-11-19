El viaje de ida está previsto para el 20 de diciembre a la 1.15. Después de llegar a Retiro, los pasajeros deberán realizar una escala de una hora y 20 minutos antes de continuar hacia la costa. La llegada a Mar del Plata está programada para las 0.30 del lunes 21. Para quienes prefieran viajar con mayor comodidad, también se ofrece una alternativa en categoría cama ejecutivo, cuyo valor asciende a $190.000 por persona.