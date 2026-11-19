Resumen para apurados
- Para pasar las fiestas en Mar del Plata, viajeros desde Tucumán deberán abonar pasajes de ida y vuelta que parten desde los $334.000 en micro y $415.860 en avión.
- Los valores varían según el transporte: los colectivos requieren combinación en Retiro y los vuelos de Aerolíneas Argentinas incluyen escalas previas en Buenos Aires.
- El traslado de una familia tipo puede superar los $1,6 millones solo en pasajes, una cifra clave que condiciona la planificación y el consumo para la temporada estival.
Pasar Navidad o Año Nuevo frente al mar es una alternativa que cada vez despierta más interés entre los argentinos. Cambiar las altas temperaturas de la ciudad por la brisa marina y recibir el Año Nuevo en la playa son algunos de los atractivos que convierten a Mar del Plata en uno de los destinos elegidos para las celebraciones de diciembre.
Además de su tradicional propuesta de verano, La Feliz ofrece opciones gastronómicas, paseos costeros y actividades recreativas para compartir en familia o con amigos. Para quienes viven en Tucumán y planean trasladarse hasta la costa bonaerense, una de las primeras cuestiones que deben resolver es cuánto cuesta el viaje. Los precios varían según el medio de transporte y la comodidad elegida.
Cuánto cuesta viajar en colectivo desde Tucumán hasta Mar del Plata
Según los precios publicados en Plataforma 10, viajar en colectivo desde Tucumán hasta Mar del Plata cuesta desde $167.000 por persona en servicio semicama. El recorrido contempla dos empresas: Balut para el primer tramo, desde Tucumán hasta Retiro, en Buenos Aires, y Tony Tur para completar el trayecto hasta la ciudad balnearia.
El viaje de ida está previsto para el 20 de diciembre a la 1.15. Después de llegar a Retiro, los pasajeros deberán realizar una escala de una hora y 20 minutos antes de continuar hacia la costa. La llegada a Mar del Plata está programada para las 0.30 del lunes 21. Para quienes prefieran viajar con mayor comodidad, también se ofrece una alternativa en categoría cama ejecutivo, cuyo valor asciende a $190.000 por persona.
De esta manera, una persona gastaría aproximadamente $334.000 en un viaje de ida y vuelta en semicama. Para una pareja, el presupuesto sería de $668.000, mientras que una familia de cuatro integrantes necesitaría alrededor de $1.336.000. En la categoría cama ejecutivo, el gasto estimado de ida y vuelta sería de $380.000 por pasajero; $760.000 por pareja, y $1.520.000 por familia de cuatro integrantes.
Cuánto cuestan los vuelos desde Tucumán hasta Mar del Plata
Otra alternativa para llegar a la costa es viajar en avión. De acuerdo con las tarifas consultadas en Aerolíneas Argentinas, existen distintas combinaciones para trasladarse desde Tucumán hasta Mar del Plata el martes 22 de diciembre. La opción más económica para la ida cuesta $292.895 por persona: parte de Tucumán a las 11.10, realiza una escala de casi seis horas en Buenos Aires y llega a destino a las 17.05.
También hay una segunda alternativa, con salida desde Tucumán a las 7.55 y llegada a Mar del Plata a las 14.20. En este caso, el vuelo tiene una escala de seis horas en Buenos Aires y el pasaje cuesta $381.604 por persona.
Para el regreso, previsto para el sábado 2 de enero de 2027, Aerolíneas Argentinas ofrece una opción directa de $122.965. El vuelo parte de Mar del Plata a las 12.30 y llega a Tucumán a las 14.55. Otra posibilidad sale a las 10.05, realiza una escala de cinco horas y 40 minutos y aterriza en Tucumán a las 15.45, con una tarifa de $304.366.
Al combinar las alternativas más económicas, el viaje aéreo de ida y vuelta cuesta $415.860 por persona. Una pareja gastaría $831.720 y una familia de cuatro integrantes, $1.663.440. Si se eligen las opciones más caras para ambos trayectos, el presupuesto asciende a $685.970 por pasajero.
Los valores corresponden a las tarifas consultadas y pueden variar según la disponibilidad y el momento de compra. No incluyen alojamiento, comidas ni otros gastos durante la estadía.