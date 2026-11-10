Saturnino quedó solo en Mar del Plata: por qué parece llorar tras la partida de su madre

La cría de elefante marino conocida como Saturnino comenzó su periodo de independencia definitiva en la costa de Mar del Plata, luego de que su madre, Perla, concretara un destete abrupto durante la madrugada para regresar al océano. El acontecimiento movilizó a especialistas y vecinos frente al sector costero del ex Asilo Unzué, donde el animal permanecerá las próximas semanas sostenido por sus reservas corporales.