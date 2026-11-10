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Saturnino quedó solo en Mar del Plata: por qué parece llorar tras la partida de su madre

La cría de elefante marino completó su etapa de lactancia frente al ex Asilo Unzué y su madre regresó al océano.

Luego de permanecer semanas en ayuno amamantando a su cría de forma ininterrumpida, la madre volvió al océano para alimentarse y recuperarse.
Luego de permanecer semanas en ayuno amamantando a su cría de forma ininterrumpida, la madre volvió al océano para alimentarse y recuperarse. FOTOS: Mi8/ Captura de Instagram @adicto.al.zoom
Por Lourdes Agustina Correa 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La cría de elefante marino Saturnino quedó sola en Mar del Plata tras el destete de su madre; expertos aclararon que su aparente llanto es una respuesta fisiológica natural.
  • Tras un mes de lactancia continua sin alimentarse, la madre regresó al mar, mientras la cría mudó el pelaje y realizó sus primeras prácticas de nado en la costa.
  • Saturnino permanecerá hasta dos meses adaptándose con sus reservas; el municipio exige mantener distancia y evitar mascotas para proteger este hito biológico.
Resumen generado con IA

La cría de elefante marino conocida como Saturnino comenzó su periodo de independencia definitiva en la costa de Mar del Plata, luego de que su madre, Perla, concretara un destete abrupto durante la madrugada para regresar al océano. El acontecimiento movilizó a especialistas y vecinos frente al sector costero del ex Asilo Unzué, donde el animal permanecerá las próximas semanas sostenido por sus reservas corporales.

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A partir de la difusión de imágenes que mostraron gotas de humedad rodeando la mirada del cachorro, surgieron interpretaciones en redes sociales que asociaban ese rasgo con un llanto provocado por la separación. Sin embargo, desde la Fundación Fauna Argentina aclararon que no se trata de una manifestación emocional ni de un estado de tristeza.

Juan Lorenzani, integrante de la entidad conservacionista, detalló que el fenómeno obedece a una respuesta fisiológica habitual en el grupo de los pinnípedos. Esta segregación líquida cumple la función directa de lubricar la córnea y proteger la visión frente a la fricción constante de la arena seca y el agua salada del mar.

A su vez, el proceso ocular forma parte de los mecanismos naturales de osmorregulación de la especie, por lo que los especialistas remarcaron que el comportamiento no requiere intervención humana de ningún tipo.

Un hito biológico y la transición hacia la vida adulta de Saturnino

El fin de la lactancia materna representa una etapa clave y satisfactoria en el desarrollo de los elefantes marinos del sur. Durante casi un mes, la madre permaneció de forma continua en la arena amamantando a su cría sin alimentarse ni ingresar al mar, consumiendo sus propias reservas de energía para garantizar el crecimiento del cachorro.

En este tramo inicial, Saturnino dio muestras claras de maduración al mudar íntegramente su pelaje negro de nacimiento por la capa gris característica de los ejemplares jóvenes. Además, antes de la partida de la madre, la cría realizó sus primeras destrezas acuáticas ingresando al mar y nadando cerca de 150 metros mar adentro.

Tras la despedida de la hembra, el ejemplar dependerá exclusivamente del tejido adiposo acumulado durante el amamantamiento. Se calcula que el proceso de adaptación abarcará entre 45 y 60 días en la franja costera local, periodo en el que ingresará y saldrá del agua de forma paulatina en esa playa o en sectores vecinos.

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Durante ese lapso de aprendizaje autónomo, la cría atravesará modificaciones graduales en sus ritmos de desplazamiento y en su frecuencia respiratoria antes de dominar la natación profunda y lanzarse al océano en busca de alimento sólido.

Protocolo de convivencia urbana y recomendaciones de seguridad

Con la permanencia prolongada de Saturnino en un área de tránsito costero, el Municipio de General Pueyrredón solicitó a la población sostener las medidas preventivas que se implementaron desde su nacimiento. La comuna recalcó que la ausencia materna no implica que el cachorro esté desprotegido o requiera asistencia humana.

Para garantizar el reposo del espécimen y evitar incidentes, las autoridades pidieron a los visitantes mantener una distancia prudencial respecto del punto de descanso en la arena. La cercanía de personas provoca estrés inútil en la cría mientras gasta energías vitales para su supervivencia.

Asimismo, se prohibió de forma estricta que los vecinos bajen con mascotas a los sectores de playa donde se ubica el cachorro. El contacto o acercamiento innecesario entre animales domésticos y fauna silvestre entraña riesgos de accidentes tanto para la cría como para los visitantes.

Las instituciones que monitorean a Saturnino insistieron en que el respeto por estas pautas resulta fundamental para que la cría atraviese su etapa de reposo sin contratiempos, consolidando un hito biológico inédito en las costas urbanas marplatenses.

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