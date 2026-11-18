Resumen para apurados
- Oscar Suárez Correa, de 21 años, murió este domingo en un hospital de Mar del Plata tras haber golpeado a su novia embarazada y arrojarse luego al mar para huir de la policía.
- El 2 de noviembre, atacó a su pareja en un hotel al saber que estaba embarazada, destrozó vidrios al huir por los techos y se arrojó al mar desde la escollera de Punta Iglesias.
- El agresor estaba imputado por lesiones agravadas con custodia policial. Con su fallecimiento, se extinguirá la acción penal en la causa a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.
El joven de 21 años acusado de golpear a su pareja embarazada dentro de un hotel céntrico de Mar del Plata murió el domingo por la mañana en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), luego de permanecer casi dos semanas en estado crítico.
Identificado como Oscar Segundo Suárez Correa, el agresor se encontraba internado e intubado bajo custodia policial desde el pasado 2 de noviembre, cuando escapó de la escena de la agresión y se arrojó al agua desde la escollera de Punta Iglesias.
El ataque a su novia embarazada y una frenética huida por los techos
El episodio se desencadenó en el Hotel Dallas Center, ubicado en la calle Belgrano al 2300, tras el ingreso de un llamado al 911 que alertó sobre destrozos en los vidrios del establecimiento. Al arribar el personal policial, una joven de 22 años manifestó que su pareja la había agredido físicamente momentos después de que ella le comunicara que estaba embarazada.
Tras el ataque, Suárez Correa comenzó una huida desesperada por distintas dependencias del edificio. Con el torso desnudo, se dirigió hacia un sector de habitaciones desocupadas, donde rompió varios ventanales mientras buscaba una vía de escape hacia el exterior.
El recorrido destructivo continuó cuando el agresor destrozó un techo de chapa ubicado sobre la cocina del hotel y se arrojó contra el ventanal de la recepción para ganar la calle. Toda la secuencia de la fuga dentro del inmueble quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.
Dos semanas de agonía
Una vez en la vía pública, el hombre corrió hacia la zona costera y se dirigió a la escollera de Punta Iglesias, desde donde se lanzó al mar. Ante la situación de emergencia, guardavidas y efectivos de la Prefectura Naval Argentina montaron un operativo de rescate para extraerlo del agua.
Al lograr llevarlo a tierra firme, los rescatistas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. Posteriormente, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó en estado de inconsciencia hacia el HIGA.
El cuadro clínico al momento del ingreso hospitalario era sumamente delicado: presentaba síntomas de ahogamiento, cortes graves en las extremidades provocados por los vidrios que atravesó durante la fuga y lesiones derivadas de la aspiración de agua.
Con el correr de los días, la condición de Suárez Correa se agravó por la aparición de convulsiones y complicaciones sistémicas, hasta que los profesionales médicos confirmaron su deceso el domingo pasadas las 9.
El perfil del agresor
A raíz de la agresión sufrida en la habitación del hotel, la joven de 22 años formalizó la denuncia por violencia de género y solicitó a la Justicia la aplicación de medidas de protección. La investigación quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia de Mar del Plata, bajo la dirección de la fiscal Mariana Baqueiro.
#MardelPlata Impactante: asÃ fue la frenÃ©tica huida del joven que golpeÃ³ a su pareja en un hotel y se tirÃ³ al mar. La notaðhttps://t.co/PCGfqW1fuG https://t.co/F0tL99fbGT— 0223 (@0223comar) November 3, 2026
En el marco de las actuaciones judiciales, la fiscalía había dispuesto la imputación de Suárez Correa bajo la carátula de lesiones agravadas por el vínculo, motivo por el cual permanecía con custodia policial en el centro de salud.
Respecto a los antecedentes del fallecido, se constató que era oriundo de Mar del Plata y que residía en la localidad vecina de Santa Clara del Mar. A través de publicaciones en redes sociales, el joven se ofrecía habitualmente para realizar trabajos informales como peón de albañil y ayudante de parquero.