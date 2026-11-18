El ataque a su novia embarazada y una frenética huida por los techos

El episodio se desencadenó en el Hotel Dallas Center, ubicado en la calle Belgrano al 2300, tras el ingreso de un llamado al 911 que alertó sobre destrozos en los vidrios del establecimiento. Al arribar el personal policial, una joven de 22 años manifestó que su pareja la había agredido físicamente momentos después de que ella le comunicara que estaba embarazada.