Resumen para apurados
- En la previa del GP de Las Vegas, Franco Colapinto reveló que probó el Alpine para 2027 en el simulador para evaluar mejoras que los devuelvan a la pelea de punta.
- El piloto argentino señaló que un segundo año bajo el mismo reglamento permite correcciones estructurales de fondo que no pueden resolverse con ajustes durante la temporada.
- Mientras proyecta un monoplaza más competitivo para 2027, Colapinto busca capitalizar el frío y las sanciones ajenas para sumar puntos clave este fin de semana en Las Vegas.
Franco Colapinto ya tuvo la oportunidad de probar en el simulador algunos desarrollos del monoplaza que Alpine prepara para la temporada 2027 de la Fórmula 1 y se mostró entusiasmado con las primeras sensaciones. "Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos", afirmó el corredor argentino de 23 años en la previa del Gran Premio de Las Vegas.
Consultado por Motorsport.com este miércoles en Nevada, Colapinto explicó que todavía resulta difícil dimensionar cuánto progresará la escudería francesa en comparación con sus rivales. "Siempre es una incógnita. Quizás nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor. Así que realmente no sabés qué tan grande es el paso que está dando cada uno", señaló.
El argentino, que está por completar su primera temporada completa en la máxima categoría, destacó que el segundo año bajo un mismo reglamento técnico suele permitir correcciones estructurales más profundas. Según explicó, muchos inconvenientes que durante la competencia solo pueden mitigarse con actualizaciones parciales logran resolverse de manera adecuada durante el invierno con un paquete nuevo.
Ante la consulta sobre si el prototipo ensayado se siente más predecible que el monoplaza actual, Colapinto sostuvo que el desarrollo avanza en el rumbo pretendido por el equipo. Remarcó que, tras un primer año en pista en el que resulta complejo corregir ciertas limitaciones mediante la puesta a punto, el objetivo es incorporar esas soluciones al auto del año próximo para pelear más cerca de los equipos de punta.
El desafío del frío en Las Vegas y una ventaja en la grilla
Más allá de la proyección hacia 2027, el piloto de Alpine puso el foco en las exigencias inmediatas del circuito callejero de Las Vegas, donde el clima tendrá un rol determinante. "Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío. Y creo que estos autos, y también estos neumáticos, son realmente sensibles cuando están por debajo de la temperatura adecuada y del rango objetivo", advirtió.
Para Colapinto, las condiciones particulares del trazado estadounidense representan una chance concreta para las escuderías de mitad de pelotón. "Vamos a tener que trabajar mucho para intentar sacarles el máximo provecho. Y creo que este tipo de fines de semanas genera algunas oportunidades para nosotros y para los equipos de la zona media", sostuvo, al tiempo que subrayó la necesidad de comprender rápido el comportamiento del coche.
A este panorama se suma un factor reglamentario que beneficia directamente al argentino en la parrilla de salida en Nevada. Oscar Piastri, piloto de McLaren, recibió una penalización de 10 puestos por un cambio en su motor y largará lejos de las primeras filas. Dado que el Alpine de Colapinto y el McLaren del australiano mostraron paridad en la lucha por ingresar a la Q2 durante el campeonato, el recargo liberará un lugar directo en la largada para el corredor argentino y para todos los que clasifiquen detrás de Piastri.