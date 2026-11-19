A este panorama se suma un factor reglamentario que beneficia directamente al argentino en la parrilla de salida en Nevada. Oscar Piastri, piloto de McLaren, recibió una penalización de 10 puestos por un cambio en su motor y largará lejos de las primeras filas. Dado que el Alpine de Colapinto y el McLaren del australiano mostraron paridad en la lucha por ingresar a la Q2 durante el campeonato, el recargo liberará un lugar directo en la largada para el corredor argentino y para todos los que clasifiquen detrás de Piastri.