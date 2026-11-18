La pasión argentina por Franco Colapinto volverá a hacerse sentir en la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Las Vegas, los fanáticos del piloto realizarán hoy un banderazo para acompañarlo en una de las carreras más particulares del calendario. La convocatoria, impulsada por La Peña FC43, contará con la participación de más de 100 integrantes de la agrupación, además de otros argentinos que viajaron a Estados Unidos para presenciar la competencia.