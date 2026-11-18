Franco Colapinto tendrá un banderazo argentino en Las Vegas: cuándo, dónde y cómo será la convocatoria
Más de 100 integrantes de La Peña FC43 participarán de una movilización para apoyar al piloto argentino en la previa del Gran Premio de Fórmula 1. La concentración será cerca del circuito y terminará en las inmediaciones del paddock.
Resumen para apurados
- Fanáticos argentinos realizarán hoy un banderazo en Las Vegas frente al Hotel París para apoyar al piloto Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Fórmula 1.
- La Peña FC43, encabezada por el padre del automovilista, movilizará a más de 100 seguidores hacia el paddock durante la jornada de prensa previa a la carrera.
- La muestra de afecto antecede a la actividad oficial del 20 al 22 de noviembre, consolidando el fervor popular que acompaña la presencia del argentino en la máxima categoría.
La pasión argentina por Franco Colapinto volverá a hacerse sentir en la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Las Vegas, los fanáticos del piloto realizarán hoy un banderazo para acompañarlo en una de las carreras más particulares del calendario. La convocatoria, impulsada por La Peña FC43, contará con la participación de más de 100 integrantes de la agrupación, además de otros argentinos que viajaron a Estados Unidos para presenciar la competencia.
La iniciativa tiene un protagonista especial: Aníbal Colapinto, padre del piloto, quien encabeza la peña que promueve el encuentro. Según explicó José María Garavano, uno de los organizadores, más de un centenar de miembros de la agrupación estarán presentes en Las Vegas para participar de la movilización.
El objetivo es trasladar a las calles estadounidenses el entusiasmo que acompaña al automovilista desde su llegada a la máxima categoría y brindarle una muestra de apoyo antes de afrontar un nuevo desafío deportivo.
¿A qué hora y dónde será hoy el banderazo por Franco Colapinto?
La concentración se realizará hoy, miércoles 18 de noviembre, a las 16 (hora local de Las Vegas), lo que equivale a las 21 de Argentina.
El punto de encuentro será el Hotel París, ubicado en 3655 South Las Vegas Boulevard, uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad. Desde allí, los hinchas comenzarán una movilización hacia la intersección de Harmon y Koval Lane, en las inmediaciones del ingreso al paddock de la Fórmula 1.
Martina Tobio, integrante de la organización, explicó que la elección de la fecha responde a la intención de aprovechar el movimiento generado por el media day, la jornada destinada a las actividades de prensa y los compromisos de los pilotos.
Colapinto y su entusiasmo por el Gran Premio de Las Vegas
El piloto argentino ya manifestó en distintas oportunidades su entusiasmo por competir en Las Vegas, una de las sedes más llamativas del campeonato.
Entre los aspectos que más disfruta destacó las luces de los casinos, el ambiente nocturno y la posibilidad de recorrer las calles de la ciudad a velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora.
La actividad oficial en pista se desarrollará entre el 20 y el 22 de noviembre, cuando Colapinto afrontará un nuevo compromiso en la Fórmula 1.
Antes de que los motores vuelvan a encenderse, sin embargo, el argentino tendrá una muestra de afecto lejos de casa. Entre banderas, camisetas y cánticos, los hinchas intentarán convertir por unas horas las calles de Las Vegas en una pequeña tribuna argentina.