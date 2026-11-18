Resumen para apurados
- Tucumán logró siete medallas, tres de oro, en el 25° Torneo Nacional Clausura de karate en el CeNARD de Buenos Aires para cerrar el calendario de la federación argentina en 2026.
- Lisandro Fontana Lardies, Candela Diez y Gonzalo Chávez lideraron la cosecha dorada en kumite, acompañados por podios de Juan Pablo Aráoz, Jesús Soria y Bautista Dione.
- El logro afianza el karate tucumano a nivel federal, antes de concluir su ciclo anual el 11 de diciembre con exámenes de graduación presididos por el titular de la FAK.
El karate tucumano cerró su participación en el calendario nacional de 2026 con una destacada actuación. La delegación provincial consiguió siete medallas, tres de oro, dos de plata y dos de bronce, durante la 25ª edición del Torneo Nacional Clausura, que se desarrolló del 13 al 15 de noviembre en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en Buenos Aires.
El certamen, fiscalizado por la Federación Argentina de Karate (FAK), reunió a representantes de distintas provincias y marcó el cierre de la temporada competitiva nacional.
Entre los tucumanos, Lisandro Fontana Lardies volvió a destacarse al consagrarse campeón en la modalidad kumite, categoría Junior de hasta 76 kilogramos. El joven, integrante de la Selección Argentina y con reciente experiencia mundialista, ratificó su gran presente deportivo en su primera temporada dentro de esta división.
Otra de las figuras fue Candela Diez, también integrante del seleccionado nacional, quien se quedó con la medalla de oro en kumite Junior de hasta 66 kilogramos. De esta manera, volvió a subirse a lo más alto del podio, como ya lo había hecho meses atrás en el certamen disputado en Tucumán.
El tercer oro llegó de la mano de Gonzalo Chávez, quien se impuso en kumite Cadetes de hasta 63 kilogramos y repitió el título obtenido durante la competencia realizada en mayo en el Complejo Belgrano.
Otros cuatro podios tucumanos
La cosecha de medallas se completó con una destacada actuación de Juan Pablo Aráoz, que logró dos podios en distintas categorías. El karateca obtuvo la medalla de plata en kumite Sub 21 de hasta 75 kilogramos y sumó un bronce en Mayores, dentro de la misma división de peso.
Por su parte, Jesús Antonio Soria se consagró subcampeón nacional en la modalidad kata Senior, mientras que Bautista Dione consiguió la medalla de bronce en kumite Junior de hasta 61 kilogramos.
La delegación estuvo acompañada por el sensei Martín Ledesma, quien cumplió funciones como entrenador provincial. También participaron el sensei Iván Troitiño, integrante de la Comisión Nacional de Árbitros, y la profesora Elizabeth Maturano, quien se desempeñó como árbitra del certamen.
El cierre de la temporada en Tucumán
Aunque la actividad competitiva nacional llegó a su fin, el calendario provincial todavía tiene un compromiso importante. El próximo viernes 11 de diciembre, Tucumán recibirá la visita del sensei José García Maañon, presidente de la Federación Argentina de Karate.
El dirigente encabezará la toma de exámenes de danes y cinturones de color, además de participar en la tradicional cena de fin de año de la federación.
Así, el karate tucumano cerrará una temporada de resultados destacados, con siete podios en el último certamen nacional y tres representantes que consiguieron coronarse campeones en sus respectivas categorías.