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Histórico: Cariocas venció a Andes Talleres y se consagró campeón nacional de futsal en Tucumán

El conjunto tucumano se impuso por 4-2 ante el equipo mendocino en una final disputada a estadio lleno en La Usina. Lucas González fue elegido como el mejor jugador del torneo y resultó decisivo para conseguir el primer título nacional de un club de la provincia.

GRITO DE CAMPEÓN. Los jugadores de Cariocas levantan la Copa de Clubes Campeones tras vencer 4-2 a Andes Talleres de Mendoza en La Usina. El conjunto tucumano hizo historia al conquistar el primer título nacional de futsal para la provincia.
GRITO DE CAMPEÓN. Los jugadores de Cariocas levantan la Copa de Clubes Campeones tras vencer 4-2 a Andes Talleres de Mendoza en La Usina. El conjunto tucumano hizo historia al conquistar el primer título nacional de futsal para la provincia. Foto: Paula Auvieux.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El sábado en Tucumán, el club local Cariocas venció 4-2 a Andes Talleres de Mendoza y se consagró campeón nacional de futsal al ganar la Copa de Clubes Campeones.
  • Con Lucas González como figura, el conjunto tucumano superó una semana de competencia ante doce provincias para imponerse en la final disputada en el complejo La Usina.
  • La victoria marca un hito histórico al ser el primer título nacional que un club de Tucumán consigue en fútbol de salón, impulsando el desarrollo deportivo de la provincia.
Resumen generado con IA

El futsal tucumano escribió una página histórica. Cariocas se consagró campeón de la Copa de Clubes Campeones 2026 después de derrotar por 4-2 a Andes Talleres de Mendoza, en una final disputada el sábado ante un complejo La Usina colmado. La conquista significó un hito para la disciplina: por primera vez, un club de Tucumán consiguió levantar un título nacional de fútbol de salón.

La consagración fue el cierre perfecto de una semana intensa, en la que el representante provincial logró imponerse ante algunos de los mejores equipos del país. Y en el encuentro decisivo apareció su máxima figura: Lucas González, el número 10 de Cariocas, que fue elegido como el mejor jugador del certamen y tuvo una participación determinante para inclinar la balanza a favor de los tucumanos.

Una final con sello tucumano

El partido comenzó parejo, con dos equipos que intentaban imponer sus condiciones. Sin embargo, Cariocas encontró la ventaja gracias a González, que convirtió un penal para establecer el 1-0 y desatar el primer festejo de la noche.

La diferencia se amplió cuando faltaban apenas tres minutos para el descanso. Diego Castro recuperó la pelota y Ignacio Escudero aprovechó la oportunidad para definir con una sutil picada por encima de Fernando Pérez, arquero de Andes Talleres y de la Selección argentina. El 2-0 permitió que los locales se fueran al entretiempo con una ventaja importante.

En el complemento, Cariocas volvió a golpear. González protagonizó una gran acción individual, dejó a dos rivales en el camino y asistió a Gonzalo Peñalba, que convirtió el tercer tanto.

Andes Talleres intentó reaccionar y encontró el descuento a través de Ignacio Buso, que puso el 3-1 y devolvió algo de suspenso al encuentro. Sin embargo, los tucumanos respondieron con una verdadera obra de arte.

Cuando todo indicaba que Cariocas prepararía una jugada ensayada desde un tiro libre, Castro sorprendió con un potente zurdazo directo al ángulo para establecer el 4-1. Sobre el cierre, Gonzalo Aveiro descontó de penal para los mendocinos y selló el 4-2 definitivo.

El camino hacia la gloria

El recorrido de Cariocas comenzó en el Grupo C, donde debutó con una victoria por 3-2 frente a Los de la Capi, de Chubut. Después empató 2-2 contra San Martín de Río Grande, de Tierra del Fuego, y cerró la fase inicial con un triunfo por 2-1 ante Franjeados, de Formosa.

En cuartos de final, el conjunto tucumano superó por 3-1 a Rivadavia Futsal, de Misiones, mientras que en semifinales protagonizó uno de los encuentros más emocionantes del certamen: venció 5-4 a Totys, de Chaco, y consiguió el boleto a la definición.

La competencia, organizada por la Asociación Tucumana de Fútbol de Salón (ATFUTS) y fiscalizada por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), reunió a 12 equipos de distintas provincias y tuvo a Tucumán como sede durante toda la semana.

Así, Cariocas coronó una campaña inolvidable ante su propia gente. El título no solamente representa la mayor conquista de su historia, sino también un logro que abre un nuevo capítulo para el futsal tucumano, que por primera vez celebra la consagración de uno de sus clubes en el ámbito nacional.

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