Histórico: Cariocas venció a Andes Talleres y se consagró campeón nacional de futsal en Tucumán

La consagración fue el cierre perfecto de una semana intensa, en la que el representante provincial logró imponerse ante algunos de los mejores equipos del país. Y en el encuentro decisivo apareció su máxima figura: Lucas González, el número 10 de Cariocas, que fue elegido como el mejor jugador del certamen y tuvo una participación determinante para inclinar la balanza a favor de los tucumanos.