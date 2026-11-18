Cariocas, de un grupo de amigos a la cima del futsal argentino
El club que nació en 2011 conquistó la Copa de Campeones y alcanzó el mayor logro de su historia. Su crecimiento acompañó la transformación del fútbol de salón tucumano, al que aportó jugadores, entrenadores y una forma de trabajo cada vez más exigente.
Resumen para apurados
- El club tucumano Cariocas se consagró campeón nacional de futsal tras vencer 4-2 a Andes Talleres de Mendoza en la final de la Copa de Campeones disputada en La Usina.
- Fundado en 2011 por Maximiliano Chamut como un equipo de amigos, el club creció con rigor táctico y divisiones formativas hasta sumar 16 títulos locales y nacionales.
- La consagración consolida a Cariocas como referente del noroeste argentino y abre la posibilidad de competir en un certamen internacional, elevando el nivel del futsal provincial.
Cuando Maximiliano Chamut fundó Cariocas en 2011, el fútbol de salón tucumano también estaba dando sus primeros pasos. La liga comenzaba a organizarse, los clubes aprendían a construir sus estructuras y un grupo de amigos que acababa de regresar de Brasil decidió inscribir un equipo. 15 años después, aquel proyecto se consagró campeón de la Copa de Campeones tras vencer 4-2 a Andes Talleres de Mendoza, en un complejo La Usina colmado. La conquista representa el punto más alto de una historia en la que el crecimiento de Cariocas y la evolución de la disciplina en Tucumán fueron prácticamente de la mano.
“Habíamos viajado a Brasil para jugar una final entre un call center de Tucumán y otro de allá. Cuando volvimos, nos invitaron a participar de la liga. Como veníamos de Brasil, le pusimos Cariocas”, recuerda Chamut, de 38 años. El rosa de la camiseta también surgió por casualidad: inicialmente utilizaban indumentaria amarilla, hasta que necesitaron más camisetas y solo consiguieron unas del Palermo de Italia. “Fuimos al Bajo a comprar y quedó el rosa”, cuenta.
Lo que nació como una aventura entre amigos se transformó progresivamente en un proyecto deportivo. Entre 2014 y 2015 comenzaron a organizarse las divisiones formativas y Chamut, que también jugaba, empezó a capacitarse como entrenador. La pandemia fue otro punto de inflexión: aprovechó los cursos virtuales para profundizar sus conocimientos tácticos. Desde 2021, Cariocas conquistó 15 títulos de Primera, incluidos dos nacionales. Si se agrega el campeonato del ascenso de 2019, la cuenta asciende a 16.
“Creo que la clave fue intentar ser lo más profesional posible dentro de lo amateur. Durante la pandemia evolucionamos mucho tácticamente y eso también obligó a los otros clubes a trabajar más para competir”, explica el entrenador, que reconoce que su exigencia no siempre resulta fácil de sobrellevar. “Soy insoportable. Los chicos salen campeones y yo ya quiero que vuelvan al gimnasio. Disfruto poco las victorias porque siempre estoy pensando en mañana”, admite.
Esa mentalidad no solo transformó a Cariocas, sino que también contribuyó a elevar la competitividad provincial. El club nutrió a los seleccionados tucumanos con jugadores y entrenadores. El propio Chamut condujo a Tucumán al título argentino de 2023 e integró el cuerpo técnico nacional durante el Mundial de Colombia 2024. Javier Romano, actual arquero del equipo, se consagró campeón mundial Sub 20 con Argentina ese mismo año. A su vez, varios futbolistas formados en el club llegaron a jugar profesionalmente en Italia y Bolivia.
Para Facundo Nanterne, presidente de la Asociación Tucumana de Fútbol de Salón, el título es consecuencia de un proceso mucho más amplio. “Esto es un paso más. Obviamente que es muy importante y nos pone muy felices, porque también representa la coronación de mucho trabajo del club y de la institución. Pero no es algo aislado”, sostiene.
El dirigente identifica distintas etapas en la evolución de la disciplina: los primeros años de organización, la consolidación de los clubes y las formativas, y el actual proceso de jerarquización. “Todo ese trabajo que se fue consolidando está dando paso a una transformación hacia un deporte más cercano a la élite y a lo profesional”, explica. En ese recorrido, considera que Cariocas marcó el camino para otras instituciones. “Para mí, es el club más grande del noroeste argentino en fútbol de salón”, asegura.
La magnitud del campeonato también merece una explicación. La Copa de Campeones reúne a representantes que obtienen su clasificación mediante las competencias provinciales. Junto con la División de Honor, a la que se accede por otro sistema de cupos, integra la élite nacional de la disciplina. Por eso, vencer a Andes Talleres, representante de Mendoza, una de las grandes potencias del país, tuvo un significado especial.
Detrás de semejante rendimiento, sin embargo, aparece una realidad que contrasta con el profesionalismo de la preparación. “Hay que entender que los jugadores son amateurs. Se comportan como profesionales, pero no cobran por lo que hacen, tienen sus trabajos y sufren un desgaste muy importante”, advierte Chamut. Durante la concentración, el capitán Samuel Sotelo, contador, se levantaba a las siete de la mañana para ir a trabajar y regresaba al hotel al mediodía, pese a que los partidos nocturnos muchas veces obligaban al plantel a acostarse cerca de la una de la madrugada.
Romano, de 23 años, estudia Desarrollo de Software y trabaja en una escuela de futsal. Para competir debió postergar parciales y materias universitarias, sacrificios que hoy observa con otra perspectiva. “Después de la final volvés a tu día a día, vas a trabajar, andás en el auto y de repente pensás: ‘Qué loco, salimos campeones nacionales, somos los mejores de Argentina’. Todavía no nos cae la ficha”, confiesa. Desde el cuerpo técnico, Benjamín Fermoselle destaca otra parte del esfuerzo: “Buscamos partidos de los rivales, analizamos cómo defienden, cómo atacan y dónde podemos hacerles daño. A este nivel, todo se define por detalles”.
El título también abre una posibilidad internacional. Según Chamut, Cariocas podría obtener una plaza para disputar un certamen mencionado como Panamericano, posiblemente en España, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre la clasificación ni la sede.
Mientras tanto, la consagración invita a mirar hacia atrás. “Es un club que fundamos con amigos y al que después se fueron sumando muchas personas. Yo lo fundé, pero cuatro años después aparecieron otros chicos que hicieron crecer el proyecto. Por eso, creo que Cariocas hoy es de todos”, reflexiona Chamut. 15 años después de aquel viaje a Brasil, el equipo de camiseta rosa llegó a lo más alto del futsal argentino. Y lo hizo mientras crecía, junto con él, toda una disciplina.
El plantel campeón
Jugadores: Javier Iván Romano, Nahuel Alejandro Williams, Fausto Valdez Acosta, Luciano Ezequiel Carlino, Samuel Sotelo, Luciano Damato, Cristian Hernán González, Lautaro Miguel Grau Aguilera, Pedro Ignacio Escudero, Diego Nicolás Castro, Matías Ángel Ezequiel Vega, Mateo Sábate, Gonzalo Gabriel Peñalba, Pablo Benjamín Páez y Lucas Agustín González.
Cuerpo técnico: Maximiliano Chamut (DT), Florencia Peratto (PF) y Benjamín Fermoselle (ayudante de campo y videoanálisis)