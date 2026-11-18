Detrás de semejante rendimiento, sin embargo, aparece una realidad que contrasta con el profesionalismo de la preparación. “Hay que entender que los jugadores son amateurs. Se comportan como profesionales, pero no cobran por lo que hacen, tienen sus trabajos y sufren un desgaste muy importante”, advierte Chamut. Durante la concentración, el capitán Samuel Sotelo, contador, se levantaba a las siete de la mañana para ir a trabajar y regresaba al hotel al mediodía, pese a que los partidos nocturnos muchas veces obligaban al plantel a acostarse cerca de la una de la madrugada.