Resumen para apurados
- Franco Colapinto iniciará este jueves a las 21:30 la primera práctica del GP de Las Vegas con Alpine, buscando sumar puntos en la antepenúltima fecha de la F1.
- El piloto argentino llega tras finalizar 13° en Brasil y enfrentará un veloz trazado callejero de 6,2 km, marcado por bajas temperaturas y rectas que superan los 340 km/h.
- La carrera es clave para que Colapinto logre protagonismo con Alpine en el cierre de temporada, restando solo las fechas de Qatar y Abu Dhabi tras este fin de semana.
Franco Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1. Después de su participación en el Gran Premio de Brasil, donde terminó en el decimotercer puesto, el piloto de Alpine comenzará este jueves su actividad en el Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima fecha de la temporada 2026.
La primera práctica libre está programada para las 21.30, hora argentina, en el circuito urbano que atraviesa el famoso Las Vegas Strip. Será el primer contacto del argentino con una pista que combina largas rectas, sectores veloces y curvas cerradas, en un fin de semana que exigirá precisión y una buena puesta a punto del monoplaza.
Colapinto buscará aprovechar esta nueva oportunidad para acercarse a los puestos de puntos. En Brasil no pudo completar una actuación que le permitiera meterse entre los 10 primeros, por lo que el objetivo será mejorar el rendimiento junto al equipo francés en el tramo final del campeonato.
Cómo es el circuito del GP de Las Vegas
El trazado callejero de Nevada tiene 6.201 kilómetros de extensión y 17 curvas. Una de sus principales características es una larga recta de casi dos kilómetros, en la que los autos pueden alcanzar velocidades superiores a los 340 kilómetros por hora.
La combinación de sectores de alta velocidad con frenadas exigentes y curvas lentas obliga a los equipos a encontrar un equilibrio en la configuración de los autos. Además, las condiciones nocturnas y las bajas temperaturas habituales en Las Vegas representan otro factor a tener en cuenta durante el fin de semana.
El cronograma del GP de Las Vegas: horarios de Argentina
La actividad tendrá horarios nocturnos y de madrugada para los fanáticos argentinos. Este es el calendario completo de las sesiones de Fórmula 1:
Jueves 19 de noviembre
- Práctica libre 1: 21.30.
Viernes 20 de noviembre
- Práctica libre 2: 1.00.
- Práctica libre 3: 21.30.
Sábado 21 de noviembre
- Clasificación: 1.00.
Domingo 22 de noviembre
- Carrera: 1.00.
Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Las Vegas
La actividad del Gran Premio de Las Vegas se podrá seguir en Argentina a través de Fox Sports y Disney+ Premium. Los fanáticos también podrán consultar las novedades, los resultados y el minuto a minuto de cada sesión en LA GACETA.
Para Colapinto será una nueva oportunidad de buscar protagonismo en la Fórmula 1. Después de Las Vegas, el calendario tendrá solamente dos fechas más: Qatar y Abu Dhabi, donde finalizará la temporada 2026.