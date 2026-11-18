Una eventual salida de Patricia Bullrich amenazaría con alterar el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados. Aunque una ruptura no parece inmediata, la ex ministra de Seguridad mantiene influencia sobre 15 de los 95 diputados oficialistas y, según las estimaciones que circulan en el Congreso, al menos 10 podrían acompañarla si decide alejarse del espacio.
El alejamiento de nueve legisladores dejaría al oficialismo por debajo de las 87 bancas que necesita para conservar el tercio de la Cámara, clave para sostener los vetos del presidente Javier Milei sin depender del respaldo de otros bloques.
Entre los diputados identificados con Bullrich está el tucumano Mariano Campero.
Si bien en las últimas horas hubo versiones sobre una posible salida, por ahora el panorama es incierto.