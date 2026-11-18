Una eventual salida de Patricia Bullrich amenazaría con alterar el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Diputados. Aunque una ruptura no parece inmediata, la ex ministra de Seguridad mantiene influencia sobre 15 de los 95 diputados oficialistas y, según las estimaciones que circulan en el Congreso, al menos 10 podrían acompañarla si decide alejarse del espacio.