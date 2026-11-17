Resumen para apurados
- Según el reporte, Javier Milei afirmó en las Jornadas del BCRA que buscará y logrará la reelección en primera vuelta en 2027, ratificando además su plan económico.
- Durante el evento, el mandatario repasó la herencia económica recibida en 2023 y defendió su política de reducción del gasto público junto con la eliminación de tributos.
- El planteo anticipa la estrategia política del oficialismo para 2027 y proyecta la profundización de las reformas fiscales y monetarias promovidas por el Gobierno.
Javier Milei volvió a poner en escena sus aspiraciones electorales y aseguró que será reelecto en las elecciones presidenciales de 2027. El mandatario fue más allá y anticipó que La Libertad Avanza se impondrá sin necesidad de un balotaje.
“Voy a ser relecto: no tengan dudas de que vamos a ganar en primera”, afirmó ante los aplausos del auditorio durante la sesión de clausura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, organizadas por el Banco Central (BCRA), bajo el eje Crecimiento, Productividad e Inflación.
La exposición del presidente también concentró la atención por sus definiciones sobre la política monetaria y cambiaria. Es que Milei tiene un papel central en las decisiones económicas de su administración y es quien establece los principales lineamientos en esas áreas.
Milei insistió en reducir el gasto público y bajar los impuestos
Durante su presentación, el jefe de Estado volvió a plantear que su Gobierno apunta a llevar el gasto público “al mínimo nivel posible”. En ese sentido, cuestionó la carga impositiva y rechazó el término “contribuyente” para referirse a quienes pagan impuestos.
“No acepto llamar al pagador de impuestos contribuyente. Es como si estuvieran lustrando la cadena que los ata al Estado por esta vía”, sostuvo.
Además, recordó que su gestión eliminó tributos por un equivalente a cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y ratificó que buscará profundizar ese camino. “Seguir bajando impuestos” es, según remarcó, uno de los objetivos de su administración.
Antes de comenzar la disertación, Milei había anticipado que, luego de hablar la noche anterior sobre crecimiento económico durante la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), esta vez centraría su exposición en la inflación.
El diagnóstico de Milei sobre la economía que recibió en 2023
El mandatario inició ese tramo de su discurso con un repaso de la situación económica que encontró al asumir en diciembre de 2023. También cuestionó las evaluaciones que, a su entender, omiten las condiciones iniciales de su gestión. “A veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados. Tenemos que tener claras las condiciones iniciales”, señaló.
En su explicación, sostuvo que al momento de asumir se combinaban elementos de las tres peores crisis de la historia argentina. Entre los factores que mencionó, incluyó un excedente de pesos que, según su diagnóstico, duplicaba el registrado antes del Rodrigazo.
También hizo referencia a los pasivos monetarios remunerados del Banco Central, que equivalían a cuatro veces la base monetaria, y a la deuda del Tesoro Nacional, que representaba otros 10 puntos del PBI. “Teníamos un desastre monetario y una situación social muy complicada en una economía que hace diez años no crecía”, concluyó el Presidente.