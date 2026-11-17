El diagnóstico de Milei sobre la economía que recibió en 2023

El mandatario inició ese tramo de su discurso con un repaso de la situación económica que encontró al asumir en diciembre de 2023. También cuestionó las evaluaciones que, a su entender, omiten las condiciones iniciales de su gestión. “A veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados. Tenemos que tener claras las condiciones iniciales”, señaló.