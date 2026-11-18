Sin embargo, reconoció que los procesos de estabilización atraviesan etapas complejas y que el reordenamiento económico tiene consecuencias diferentes según el sector. Por eso, reclamó que la recuperación llegue a la industria, las empresas y el comercio, pero también a los trabajadores y a las actividades vinculadas con el mercado interno, como la construcción. “Este año tenemos que construir el sentido, para que la sociedad crea que su elección tuvo sentido”, insistió.