Resumen para apurados
- Según el informe, Patricia Bullrich pidió hoy en el Finance Summit un alivio para las familias a fin de sostener la viabilidad electoral del Gobierno.
- La dirigente reconoció avances como el superávit y la baja de inflación, pero advirtió que la estabilización debe traducirse en el consumo cotidiano.
- La advertencia coincide con su rol clave en el Senado para negociar la reforma electoral y la suspensión de las PASO impulsadas por el oficialismo.
Patricia Bullrich volvió a enviar un mensaje al Gobierno sobre la necesidad de acelerar la recuperación económica y lograr que los cambios impulsados por la administración de Javier Milei se reflejen en el bolsillo de los argentinos. La senadora consideró que ese paso será determinante para que el oficialismo pueda conseguir la reelección y darle continuidad a su proyecto político.
“Yo soy una socia de este proyecto. Yo creo que necesitamos un último empujón este año. Estos cambios económicos de los que estaban hablando tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas”, afirmó durante su participación en el "Finance Summit", un encuentro con empresarios que se realizó en el Palacio Libertad.
En su exposición, la ex ministra de Seguridad puso el foco en el impacto de la economía cotidiana como principal variable electoral. “El factor más importante para ganar una elección es la economía. ¿Cómo está la economía de cada argentino, de cada familia, de cada empresa, de cada uno? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco”, planteó.
Bullrich vinculó directamente la necesidad de mejorar las condiciones de vida con las posibilidades electorales del oficialismo. “Tenemos que lograr que el proyecto reelija, y para lograr que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año”, remarcó.
Además, sostuvo que el Gobierno debe preservar las expectativas sociales y demostrar que el esfuerzo realizado durante los últimos años tuvo un sentido. Consideró que la gestión logró impulsar una transformación profunda, aunque advirtió que ahora es necesario que sus efectos alcancen de manera más directa a la población. “Todo se movió, pero también te involucró, te tuvo adentro”, expresó.
Según pudo saber este medio, durante el encuentro la senadora también destacó las oportunidades económicas que, a su entender, abrieron las reformas estructurales del oficialismo. Entre los principales logros mencionó el superávit fiscal, la política de reducción de la inflación y la posibilidad de que las familias recuperen la capacidad de planificar sus ingresos.
Sin embargo, reconoció que los procesos de estabilización atraviesan etapas complejas y que el reordenamiento económico tiene consecuencias diferentes según el sector. Por eso, reclamó que la recuperación llegue a la industria, las empresas y el comercio, pero también a los trabajadores y a las actividades vinculadas con el mercado interno, como la construcción. “Este año tenemos que construir el sentido, para que la sociedad crea que su elección tuvo sentido”, insistió.
Bullrich, al frente de las negociaciones por la reforma electoral
Además de sus planteos económicos, Bullrich se refirió al debate sobre la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La senadora cuestionó el costo que implica su organización y el tiempo que demanda dentro del calendario político y de gestión.
En paralelo, la Casa Rosada resolvió ponerla al frente de las negociaciones con los bloques aliados para avanzar con la reforma electoral. El oficialismo busca reunir las voluntades necesarias para emitir dictamen entre hoy y mañana, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto la próxima semana.
En medio de esas conversaciones, el Gobierno procura evitar nuevos cortocircuitos con la jefa de su bancada en el Senado, pese a que la exministra mantiene sus advertencias sobre la necesidad de que la política económica tenga un correlato más visible en la vida cotidiana.