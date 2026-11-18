Qué respondió sobre los argentinos que no llegan a fin de mes

Otro de los momentos de la entrevista estuvo dedicado a la situación económica de los hogares y a la discusión sobre las dificultades que atraviesan los argentinos para cubrir sus gastos mensuales. Milei calificó de “mentira” la frase que sostiene que la gente no llega a fin de mes y apuntó contra quienes la utilizan. “Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, disparó.