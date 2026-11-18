Resumen para apurados
- En América 24, Javier Milei descartó este miércoles internas con Patricia Bullrich y rechazó emitir gasto electoral para preservar el equilibrio fiscal de su gestión.
- El mandatario ratificó a la senadora como socia política tras reclamos de alivio a pymes, al tiempo que defendió el ajuste monetario y negó planes de devaluación cambiaria.
- La postura confirma la continuidad del esquema fiscal estricto de cara al año electoral, rechazando presiones para dinamizar el consumo mediante medidas expansivas.
El presidente de la Nación, Javier Milei, salió este miércoles a despejar las versiones de una posible interna con Patricia Bullrich y aseguró que mantiene una buena relación política con la senadora.
Durante una entrevista con América 24, el mandatario definió a la jefa del bloque oficialista en el Senado como su “socia política” y sostuvo que “bajo ningún punto de vista” se alejará del proyecto libertario. “Es el deseo del círculo rojo. Gran parte del círculo rojo es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo”, afirmó Milei, en referencia a las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Bullrich.
El jefe de Estado también cuestionó a los sectores que reclaman una devaluación y consideró que detrás de esas propuestas existen intereses económicos. “Hay muchos argentinos que tienen muchos dólares afuera. Entonces viven pidiendo devaluación. Ahora, cuando usted pide devaluación, ¿sabe lo que está pidiendo? Salarios bajos, salarios miserables. Pero los tipos quieren vivir de eso. O los que reciben o recibían alguna prebenda o alguna protección del Estado, esos quieren romper todo, pero del otro lado tienen un montón de amigos”, expresó.
La polémica se había reavivado luego de que Bullrich reclamara nuevas medidas de alivio y una reducción de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. “La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, había planteado la senadora. Además, había advertido que, para asegurar la reelección del proyecto político, “tiene que haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”.
Por qué Milei descartó nuevas medidas de alivio y un “plan platita”
Frente a esos planteos, Milei negó que las declaraciones de Bullrich representen una ruptura con el Gobierno. También aclaró que la senadora no forma parte del grupo de economistas que propone flexibilizar la política monetaria, a quienes calificó de “disparatados”.
Al referirse a la posibilidad de implementar medidas para mejorar los ingresos de la población, el Presidente insistió en que el equilibrio fiscal constituye un límite que su administración no está dispuesta a cruzar. “Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal”, sostuvo.
Según explicó, cualquier decisión orientada a incrementar el gasto o impulsar la actividad mediante políticas expansivas obligaría a recurrir a alguna de tres alternativas: endeudamiento, emisión monetaria o aumento de impuestos. Para Milei, ninguna de ellas representa una solución viable.
En ese contexto, rechazó la posibilidad de implementar un “plan platita” de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. “¿Para qué? ¿Para engañarlos y ganar una elección?”, cuestionó. Además, calificó al endeudamiento como “profundamente inmoral”, al considerar que traslada las consecuencias económicas a las próximas generaciones.
El mandatario también defendió la política monetaria de su gestión y cuestionó a quienes proponen flexibilizarla para estimular la actividad. “Nosotros tenemos fija la cantidad de dinero hace más de 12 meses. Sin embargo, todavía hay inflación. ¿Qué quiere decir? Que sigue sobrando dinero. Por lo tanto, es tirar nafta al fuego”, argumentó.
Para reforzar su postura, comparó esa alternativa con “llamar a Nerón para apagar un incendio”.
Qué respondió sobre los argentinos que no llegan a fin de mes
Otro de los momentos de la entrevista estuvo dedicado a la situación económica de los hogares y a la discusión sobre las dificultades que atraviesan los argentinos para cubrir sus gastos mensuales. Milei calificó de “mentira” la frase que sostiene que la gente no llega a fin de mes y apuntó contra quienes la utilizan. “Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, disparó.
Para explicar su posición, planteó que una persona que no puede afrontar sus gastos durante diez días puede recurrir al endeudamiento, pero luego deberá devolver ese dinero. Según su razonamiento, si el problema persiste, la deuda solamente posterga las dificultades. “Eso dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo”, indicó.
Sin embargo, el Presidente reconoció que existen personas que atraviesan privaciones económicas y sostuvo que esa realidad debe analizarse a través de los indicadores de pobreza.
“Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones’. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”, expresó.
En ese sentido, comparó la situación actual con la que encontró al asumir la Presidencia. Aseguró que la pobreza pasó del 57% al 32% y afirmó que hay 12 millones de personas pobres menos. “Está claro que hay gente que no llega a fin de mes si hay 32% de pobres, pero hay 12 millones menos que los que había con el kirchnerismo”, concluyó.
Por último, Milei reconoció que el debate económico actual se concentra en el ritmo de crecimiento y en la velocidad con la que desciende la inflación. “Hoy estamos discutiendo que crecemos un poco menos y que la inflación baja más lento”, admitió.
También descartó que las dificultades vinculadas a un shock negativo de oferta deban compensarse con un impulso al consumo. “Si usted tiene un shock de oferta negativo, eso no se contrarresta con un shock de demanda positivo. Se contrarresta con un shock de oferta positivo”, explicó. Para el Presidente, ese proceso debe apoyarse en la reducción de impuestos y la desregulación de la economía. “Nosotros desregulamos todo el tiempo y hemos hecho un montón de medidas para aliviar”, completó.