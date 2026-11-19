Como primera reflexión, el especialista propuso detenerse en aquello que funcionó: la intervención de un adulto que observó la situación y pudo advertir el riesgo. Sin embargo, advirtió que no se trata de un caso aislado. Según explicó, desde 2022 el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años. En ese contexto, describió una suerte de “tormenta perfecta” en materia de salud mental adolescente, marcada por la falta de inversión estatal en prevención, las limitaciones de las instituciones educativas y las dificultades de muchas familias para acompañar emocionalmente a sus hijos. “Las escuelas no tienen todos los recursos que necesitan y no sé si cuentan con la capacitación adecuada para abordar estas cuestiones. Por otro lado, muchas familias están más preocupadas por lo económico que por la posibilidad de estar y escuchar a estos adolescentes que padecen”, sostuvo.