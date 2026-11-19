“Hay que quedarse con la parte positiva y decir que la prevención funciona”, afirmó Diego Quindimil. El psicólogo fue entrevistado en LG Play a partir del episodio ocurrido el lunes en la escuela Normal. Esa mañana, un alumno de cuarto año fue encontrado en una situación de riesgo sobre el techo del establecimiento y tras la rápida intervención del personal escolar y de la Policía, pudo ser persuadido para que desistiera de su actitud. Actualmente se encuentra en buen estado y bajo atención profesional, pero esa situación de alarma obligó a poner el foco sobre los factores que atraviesan el bienestar emocional de los jóvenes y los desafíos que enfrentan las familias, las escuelas y el Estado.
Como primera reflexión, el especialista propuso detenerse en aquello que funcionó: la intervención de un adulto que observó la situación y pudo advertir el riesgo. Sin embargo, advirtió que no se trata de un caso aislado. Según explicó, desde 2022 el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años. En ese contexto, describió una suerte de “tormenta perfecta” en materia de salud mental adolescente, marcada por la falta de inversión estatal en prevención, las limitaciones de las instituciones educativas y las dificultades de muchas familias para acompañar emocionalmente a sus hijos. “Las escuelas no tienen todos los recursos que necesitan y no sé si cuentan con la capacitación adecuada para abordar estas cuestiones. Por otro lado, muchas familias están más preocupadas por lo económico que por la posibilidad de estar y escuchar a estos adolescentes que padecen”, sostuvo.
Al referirse a los cambios que se profundizaron desde 2022, Quindimil ubicó a la pandemia como un antes y un después. Y explicó que la salud mental tiene una característica particular: muchas veces, el sufrimiento no resulta visible para los demás. “Si vos te esguinzás un pie, te van a ver rengueando. Pero no todo el mundo puede escuchar estos padecimientos de salud mental”, graficó.
Para el psicólogo, el aislamiento prolongado fue uno de los factores que modificó los vínculos sociales. La pandemia fue un hecho disruptivo, que rompió buena parte de las rutinas y de la vida tal como se conocía. Sus consecuencias todavía se advierten en una sociedad que, según describió, es más solitaria y está más aislada. A ese escenario se suma la dificultad para acceder a tratamientos. Quindimil señaló que muchas obras sociales no cubren las consultas psicológicas o lo hacen parcialmente, por lo que las familias deben afrontar pagos adicionales que no siempre pueden cubrir. Quienes dependen del sistema público, en tanto, pueden encontrarse con pocos profesionales especializados en adolescentes y jóvenes, además de servicios desbordados.
“Prevenir sale más barato que llegar tarde”, remarcó. En ese sentido, consideró necesario cumplir con los presupuestos establecidos por la Ley de Salud Mental y cuestionó la falta de inversión tanto en salud como en educación. “Aquello que no se expresa aparece por otros lados”, advirtió, al vincular la falta de escucha y de acompañamiento con situaciones de mayor complejidad.
Escuchar antes que aconsejar
Durante la entrevista también se refirió a los testimonios de estudiantes publicados por LA GACETA donde uno de ellos planteaba que, antes de recibir consejos, necesitan que los adultos les pregunten cómo están y qué les sucede. Para Quindimil, ese pedido expone una dificultad frecuente en la relación entre generaciones: la tendencia de los adultos a dar indicaciones y ofrecer soluciones sin detenerse primero a escuchar. “No es lo mismo estar en casa que estar atento o presente. Muchas veces uno puede estar en casa, pero con el celular o con sus propias preocupaciones”, explicó.
El especialista remarcó que hablar de salud mental y de suicidio no provoca un efecto contagio, como se sostenía durante años, sino que puede funcionar como una herramienta de protección. Consideró especialmente importante este abordaje entre los varones, que suelen pedir menos ayuda debido, en parte, a los modelos de educación que recibieron.
La recomendación es escuchar sin juzgar, mantener una actitud abierta y evitar las respuestas automáticas. “Vivimos en el mundo de la inmediatez. Queremos saber algo y lo buscamos en Google o se lo preguntamos a la inteligencia artificial. Muchas veces hacemos lo mismo con nuestros hijos, sobrinos o nietos: queremos darles una respuesta inmediatamente. Y a veces es bueno escuchar y no decir nada, acompañar simplemente”, planteó.
Para Quindimil, no existe una respuesta correcta para cada situación. Lo fundamental es estar presente, sostener la escucha y generar las condiciones para que los adolescentes puedan expresar lo que les pasa. Cuando no encuentran un adulto dispuesto a recibir ese padecimiento, explicó, muchas veces terminan ocultándolo o manifestándolo de otras maneras, a través de enfermedades psicosomáticas o de conductas que los psicólogos denominan “pasajes al acto”.
Más conexión, menos vínculos
Otro de los ejes de la conversación fue el impacto de los teléfonos y las redes sociales en la vida cotidiana de los adolescentes. “Ser adolescente hoy es más difícil que en otras épocas”, consideró el psicólogo, al señalar que la exposición permanente y la comparación con otros pueden incrementar el sufrimiento. “Hay más conexión y menos vínculo”, resumió.
A diferencia de lo que ocurría con el bullying tradicional, que podía comenzar y terminar en el ámbito escolar, las redes sociales extendieron la exposición durante las 24 horas. De esta manera, el hostigamiento puede continuar fuera de la escuela y profundizar el malestar de quienes lo padecen.
En ese escenario, Quindimil también cuestionó la tendencia de algunas familias a minimizar estas situaciones. “Muchas veces los adultos no se quieren enterar de que su hijo hace sufrir a otros. Entonces dicen: ‘Son cosas de chicos’ y minimizan el sufrimiento de la víctima”, señaló.
Frente a las dificultades para que los hijos cuenten lo que les sucede, compartió una recomendación: acercarse a los amigos y compañeros. “A veces ellos te cuentan más de tu hijo de lo que te cuenta tu propio hijo”, afirmó. También aconsejó recibirlos en casa, prestar atención a sus conversaciones, conocer sus códigos y acercarse a sus intereses, incluso a través de la música que escuchan. No se trata de que los padres se conviertan en amigos de sus hijos, aclaró, sino de que estén disponibles y cerca.
El planteo de Quindimil apunta a una cuestión central: frente a adolescentes que muchas veces no encuentran cómo expresar su sufrimiento, la prevención también empieza en los vínculos cotidianos. Escuchar, acompañar y no minimizar lo que les pasa puede ser una forma de detectar a tiempo las señales de alerta.