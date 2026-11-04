La iniciativa de correr como ayuda de salud mental

La iniciativa se da en un contexto de datos alarmantes. Un relevamiento realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través del Ciclo Básico Común (CBC) expuso que el 48,9% de los jóvenes de entre 18 y 29 años atraviesa una situación de vulnerabilidad, entre ellas la de problemas de salud mental. El 70% manifestó tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, y el 50% dijo sentir desgano o síntomas de depresión. A esto se suma que un 30% reconoció no poder controlar el consumo de alcohol, cigarrillo o drogas.