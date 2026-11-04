La iniciativa de correr como ayuda de salud mental

El deporte puede ser mucho más que una competencia. Puede convertirse en una oportunidad para encontrarse con otros, hablar de lo que duele y pedir ayuda. Con esa premisa, el domingo pasado se realizó en Tucumán la tercera edición de la Carrera Sanar, una iniciativa que busca vincular la actividad física con la prevención de las adicciones, el bienestar integral y la salud mental.
La propuesta, que se disputó en el Parque 9 de Julio con recorridos de tres y de cinco kilómetros, convocó a unas 550 personas, según informaron los organizadores, bajo la consigna de que nadie está solo. Pablo no fue solo a correr. Llegó con una historia para contar, con la intención de que sirviera a otros. En esta carrera, los tiempos y las posiciones quedaron en un segundo plano.
Los organizadores buscaron poner en el centro una problemática que preocupa cada vez más: el sufrimiento emocional y la necesidad de generar espacios de acompañamiento para quienes atraviesan momentos difíciles. En el lugar de la concentración hubo un sector de escucha, a cargo de una pastoral de la Iglesia, cuya tarea fue recibir a la gente y acompañarla en un proceso, ya sea que se sintiera sola o tuviera algún problema.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán acompañó con un equipo de psicólogos que ofreció consultas gratuitas, y otra carpa reunió a distintos centros y fundaciones para que los presentes conocieran las entidades a las que recurrir ante una situación difícil.
La iniciativa se da en un contexto de datos alarmantes. Un relevamiento realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través del Ciclo Básico Común (CBC) expuso que el 48,9% de los jóvenes de entre 18 y 29 años atraviesa una situación de vulnerabilidad, entre ellas la de problemas de salud mental. El 70% manifestó tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, y el 50% dijo sentir desgano o síntomas de depresión. A esto se suma que un 30% reconoció no poder controlar el consumo de alcohol, cigarrillo o drogas.
Otro informe de esa misma universidad, publicado por el Observatorio de Psicología Social, destacó que el 6,5% de los argentinos y argentinas presentan riesgo de desarrollar un trastorno mental, con una incidencia mayor entre los sectores más jóvenes.
A su vez, el riesgo suicida aparece con más frecuencia en personas de menor edad y en quienes perciben tener un nivel socioeconómico más bajo. Casi el 60% de la población argentina no duerme bien: el estudio advirtió que el 58,69% de los encuestados manifiesta sufrir alteraciones del sueño. Y el 52,40% consideró estar atravesando una crisis personal o vital.
Frente a este panorama, propuestas como la Carrera Sanar adquieren una dimensión que va más allá de lo deportivo. La salud mental fue el verdadero objetivo.
El sufrimiento emocional también se combate con la comunidad. Con espacios donde se pueda hablar sin miedo al estigma, donde pedir ayuda sea sinónimo de valentía. La Carrera Sanar fue un paso en esa dirección.
En tiempos donde la soledad y la ansiedad parecen ganar terreno, iniciativas así recuerdan que siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Solo hay que animarse a hablar.