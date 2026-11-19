En perspectiva histórica, las transferencias no automáticas promediarán entre 2024 y 2027 apenas el 0,25% del Producto Bruto Interno (PBI), muy por debajo del mínimo de 0,47% registrado a comienzos de siglo y lejos del pico del 2% alcanzado en 2009-2010, explicando el 14% del ajuste del gasto primario nacional y el 40% de la reducción que debieron afrontar las provincias en sus propios gastos totales tras la eliminación de programas como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).