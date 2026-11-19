El proyecto de Presupuesto 2027 confirma que el esquema fiscal hacia las provincias mantendrá un fuerte recorte sobre los recursos discrecionales y apostará todo el alivio financiero al crecimiento de la recaudación coparticipable.
Según el último informe del Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL) del Ieral de la Fundación Mediterránea, dirigido por Osvaldo Giordano, las transferencias no automáticas volverán a caer un 6% real respecto de 2026, acumulando una contracción histórica del 83% frente a 2023, mientras que los envíos de capital para infraestructura se desplomaron un 96% en cuatro años.
Para Tucumán, cuya estructura presupuestaria depende en más de un 80% de los recursos de origen nacional, los números exponen con nitidez los límites del escenario actual. Aunque el gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo una estrategia de diálogo y acompañamiento legislativo con la administración de Javier Milei que le permitió mantener canales abiertos de gestión institucional, la pauta del Palacio de Hacienda demuestra que la disciplina fiscal opera bajo reglas uniformes y no habilita flujos extraordinarios por afinidad política.
En el caso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el proyecto estima que el fondo reunirá $ 1,59 billones en 2027, pero prevé distribuir apenas $ 301.000 millones entre las 24 jurisdicciones, el 18,6% del total, reteniendo más del 80% para reforzar el superávit del Tesoro, tras haber devengado solo el 19,3% entre enero y octubre de 2026.
En perspectiva histórica, las transferencias no automáticas promediarán entre 2024 y 2027 apenas el 0,25% del Producto Bruto Interno (PBI), muy por debajo del mínimo de 0,47% registrado a comienzos de siglo y lejos del pico del 2% alcanzado en 2009-2010, explicando el 14% del ajuste del gasto primario nacional y el 40% de la reducción que debieron afrontar las provincias en sus propios gastos totales tras la eliminación de programas como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
Transferencias automáticas
Frente a esa sequía, la apuesta oficial descansa en las transferencias automáticas, que crecerían un 7,3% por encima de la inflación en 2027 (hasta $104,03 billones), impulsadas por una suba real del 7,1% en la coparticipación federal y del 48,3% en el impuesto a los combustibles, pese a la caída del 26,6% en Bienes Personales, representando el 33,8% de la recaudación nacional y amortiguando el retroceso acumulado 2023-2027 al 0,5% real.
Sin embargo, el Ieral advierte que esa mejora se apoya en supuestos optimistas sobre la actividad económica en un contexto donde el consolidado provincial cerraría 2026 con un déficit de 0,3% del PBI (proyectando un rojo de 0,04% para 2027) y mantiene fuertes reclamos por el manejo discrecional del 35,44% del impuesto a los combustibles, cuyos fideicomisos viales e hídricos registraron subejecuciones y cuyos subsidios siguen concentrados en el AMBA.
Finalmente, el estudio destaca una asimetría estructural que favorece relativamente a Tucumán: al integrar el grupo de 11 jurisdicciones que transfirieron sus cajas previsionales a la Nación en los noventa, la provincia tiene cubierto automáticamente el pago de sus jubilaciones vía Anses con fondos coparticipables cedidos por todo el país, mientras que las 13 jurisdicciones con cajas propias -como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires- vieron caer sus compensaciones no automáticas al 0,03% del PBI, acumulando demandas ante la Corte Suprema.
Así, Tucumán llega a 2027 protegida en el frente previsional y atada al goteo diario de la coparticipación, pero sin margen para esperar fondos discrecionales de la Nación.