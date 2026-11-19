Hay historias de película, que terminan convirtiéndose en una. Cuando en 1976, Sylvester Stallone se inspiró en el hecho real de un boxeador que luchó hasta el último momento y estuvo a punto de vencer a su duro rival, no soñaba entonces que lograría que su “Rocky” -con un sueño en el que invirtió hasta su último dólar, al punto de vender a su perro- ganaría tres Oscar (incluyendo el de mejor producción), genearía varias secuelas hasta hoy mismo y, muchísimo menos, que su deambular inspiraría un filme propio.
“Yo soy Rocky” es una realización de drama biográfico dirigida por Peter Farrelly y escrita por Peter Gamble, que aborda el desarrollo y la producción de la célebre película, con Anthony Ippolito como Stallone, secundado por Stephan James, AnnaSophia Robb, Matt Dillon, PJ Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts, Erik Palladino, Jay Duplass, Kiki Seto y Robert Morgan.
El guión describe “el viaje a contracorriente de un joven y desconocido actor que vivía en la pobreza y enfrentaba rechazos continuos de los estudios de Hollywood, hasta que escribe el libreto de la historia definitiva de un perdedor; a pesar de recibir ofertas económicas por el texto, se niega a venderlo a menos que le permitan protagonizar la película, en su obstinada apuesta consigo mismo para sacar adelante el proyecto, y conseguir el papel de su vida como Rocky Balboa”, señala la sinopsis.
En pantalla, el recorrido parte anticipadamente, cuando era un absoluto desconocido que incluso debió participar en una filmación erótica para llegar a fin de mes; la conformación de su familia con Sasha Czack; su llegada a Los Ángeles; su inspiración en el combate entre el resistente Chuck Wepner y el mítico Muhammad Ali, que duró 15 rounds contra todo pronóstico; y la filmación de un proyecto de bajo presupuesto que fue el puntapie de una carrera exitosa que se mantiene vigente, dirigida por John G. Avildsen (ganador del Oscar en esa categoría en una ceremonia en la que Stallone estaba nominado pero se fue sin estatuilla). En el medio, las exigencias de un rodaje apresurado, con pocas posibilidades de retoma por la falta de dinero, agotador y siempre al borde del fracaso, como su vida privada. Un último giro tan real como todo lo que vivió el actor: Stallone utilizó el dinero que recibió por el guión para recuperar a Butkus, su perro.
Autobiografía
Nada de lo contado puede sorprender a quien conoce la vida de Stallone antes del estrellato. Él la contó varias veces y hasta la escribió en su libro “Los escalones” (referencia ineludible a la mítica escena donde sube trotando la escalera de acceso al Museo de Arte de Filadelfia), editado este año por Plaza & Janes para que salga junto a la nueva producción y se retroalimenten en conjunto. En esa autobiografía narra su camino desde una infancia difícil, su llegada a Nueva York en 1969 y el éxito de “Rocky”, en una extensa reflexión sobre la resiliencia, la fuerza de voluntad y la superación de los obstáculos.
Por el contrario, lo más imprevisto en el filme es el responsable. Farrelly se hizo conocido por haber dirigido junto a su hermano Bobby una serie de comedias extremas, con giros escatalógicos y absurdos como “Tonto y retonto”, “Loco por Mary” y “Yo, yo mismo e Irene”, entre otras de ese estilo. Luego, ya en solitario, cambió su propuesta y se consagró en 2018 con un registro distinto con “El Libro Verde”, un drama biográfico sobre la segregación real en los 60 que se llevó el Oscar a Mejor Película y Mejor Guión Original. Otro ejemplo de que nunca es tarde para triunfar.