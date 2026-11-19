En pantalla, el recorrido parte anticipadamente, cuando era un absoluto desconocido que incluso debió participar en una filmación erótica para llegar a fin de mes; la conformación de su familia con Sasha Czack; su llegada a Los Ángeles; su inspiración en el combate entre el resistente Chuck Wepner y el mítico Muhammad Ali, que duró 15 rounds contra todo pronóstico; y la filmación de un proyecto de bajo presupuesto que fue el puntapie de una carrera exitosa que se mantiene vigente, dirigida por John G. Avildsen (ganador del Oscar en esa categoría en una ceremonia en la que Stallone estaba nominado pero se fue sin estatuilla). En el medio, las exigencias de un rodaje apresurado, con pocas posibilidades de retoma por la falta de dinero, agotador y siempre al borde del fracaso, como su vida privada. Un último giro tan real como todo lo que vivió el actor: Stallone utilizó el dinero que recibió por el guión para recuperar a Butkus, su perro.