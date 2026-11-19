Era la tarde del 13 de marzo de 2013. En la primera aparición pública luego de haber sido elegido Papa, en el balcón central de la Basílica de San Pedro del Vaticano y antes de impartir la tradicional bendición Urbi et Orbi a los fieles que lo vitoreaban en la plaza -y muchos se preguntaban quién era- Francisco inclinó la cabeza y pronunció una frase que marcó su pontificado: “Recen por mí”.
Mientras todavía resuenan los ecos de la visita de León XIV a América Latina, hoy se estrenará el documental que lleva el nombre de su pedido histórico (completado con el subtítulo “La historia de Francisco), que repitió varias veces durante su mandato y que replicó su sucesor. Dirigida por Facundo Bartucci, la película se lanzó hace un año en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en un registro que va desde el tiempo en que el pontífice era simplemente Jorge Bergoglio hasta su consagración como líder espiritual de los católicos de todo el mundo y su ejercicio de esa misión.
Se anuncia como un retrato íntimo de sus distintas etapas que comienza en la década del 90 con su deceso, con imágenes de archivo nacionales e incluso algunas inéditas cedidas por el Centro Televisivo Vaticano (CTV). El período elegido responde a una elección concreta del director: deja de lado las polémicas -ya zanjadas- sobre su actuación durante la dictadura militar y opta por centrarse en su labor apostólica como obispo auxiliar de Buenos Aires y su jerarquización al frente de la Iglesia argentina antes de llegar al Vaticano, con especial detenimiento en su opción por las personas más desprotegidas de la sociedad y su abordaje conceptual sobre la doctrina social de la Iglesia y el mensaje humanitario que debe impartir.
“Me interesaba especialmente su preocupación por los sectores más vulnerables, algo que marcó su vida desde mucho antes de ser elegido papa”, reveló el director, que lo conoció por intermedio de su padre, quien lo atendía como su oftalmólogo. “No quería retratarlo como una figura de poder, sino como un hombre comprometido con acompañar y dar voz a quienes nunca son escuchados”, agregó. Los testimonios recogidos por el realizador fortalecen su enfoque de un sacerdote decidido a hablar por quienes no tienen voz en el debate social para expresar sus necesidades acuciantes.
Será la oportunidad de escuchar nuevamente la voz de Francisco con sus reflexiones sobre los temas más preocupantes que atravesaron su papado junto a la forma personal de ejercer la política interna -pero sin adentrarse en las cuestiones más críticas-, y sus apariciones públicas, como en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil.