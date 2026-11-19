Se anuncia como un retrato íntimo de sus distintas etapas que comienza en la década del 90 con su deceso, con imágenes de archivo nacionales e incluso algunas inéditas cedidas por el Centro Televisivo Vaticano (CTV). El período elegido responde a una elección concreta del director: deja de lado las polémicas -ya zanjadas- sobre su actuación durante la dictadura militar y opta por centrarse en su labor apostólica como obispo auxiliar de Buenos Aires y su jerarquización al frente de la Iglesia argentina antes de llegar al Vaticano, con especial detenimiento en su opción por las personas más desprotegidas de la sociedad y su abordaje conceptual sobre la doctrina social de la Iglesia y el mensaje humanitario que debe impartir.