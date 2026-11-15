La vulnerable vida del irrompible Stallone

Hasta entonces anduvo por el mundo con la sensación del no lugar. Sus padres -él barbero y ella vendedora de cigarrillos; artistas frustrados ambos- no le dispensaron afecto. Su madre siempre le recriminó su nacimiento y el hecho de que, para colmo, haya cargado con la desgracia de ser un hijo al que al nacer le aplastaron sin querer un nervio que le paralizó la parte izquierda de la cara. “¡Podría haber sido la reina de Estados Unidos si no hubiera sido por tu puto nacimiento”, llegó a decirle. Cuando empieza a tener uso de razón entiende que es una carga para ellos. Él tiene problemas de conducta: “Yo no era un niño fácil; mi madre y mi padre no eran unos padres fáciles”, escribe ahora. Así que, todavía niño, para sacarse “el problema” de encima, sus padres lo mandan a una pensión en Queens, donde vive con vagabundos.