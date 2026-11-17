Resumen para apurados
- El documental "Recen por mí", sobre el papa Francisco y dirigido por Facundo Bartucci, estrena este jueves 19 en cines de Argentina para repasar su vida y liderazgo pastoral.
- El filme de 110 minutos incluye archivos exclusivos del Vaticano y testimonios íntimos desde los años 90, tras haber competido en el Festival de Cine de Mar del Plata.
- La obra destaca su labor con sectores vulnerables, aunque la crítica señala la omisión de su rol en la última dictadura y de los conflictos internos de la Iglesia.
El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio dejó su nombre para convertirse en una figura reconocida a nivel mundial. Con una impronta disruptiva, que marcó un quiebre en algunas viejas tradiciones de la Iglesia católica, el papa Francisco –el primer argentino en llegar a ocupar el cargo máximo en la Santa Sede– llegó para diferenciarse de sus antecesores. Esa historia, que convocó a miles de fieles en el mundo, llegará a los cines en los próximos días en formato documental bajo el nombre de “Recen por mí: la historia de Francisco”.
En 2025, “Recen por mí” se presentó en el 40.° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata para competir dentro de la categoría nacional. No llegó a ser premiado. Dirigido por Facundo Bartucci, el documental promete 110 minutos de Francisco en primera plana; un retrato íntimo que hará un repaso por su historia, desde sus épocas en Argentina hasta su paso por el Vaticano como director máximo.
Cuándo se estrena el documental del papa Francisco en Argentina
Distribuido por Moving Pics y producido por Amargo y Retruco Film y el Centro Televisivo Vaticano (CTV), “Recen por mí” llegará a las pantallas grandes de Argentina esta semana. El próximo día de los estrenos, jueves 19, se podrá seguir a Bergoglio-Francisco, la figura que convirtió el pedido de plegarias personal en un emblema de humildad y cercanía con los creyentes.
La obra pretende acercarse al matiz biográfico con una gran elipsis: comenzará en los años 90, saltándose la época de la dictadura en Argentina y los inicios de Bergoglio. Contará con imágenes exclusivas recogidas por el CTV y con la voz del propio Francisco reflexionando y comentando asuntos que atravesaron su papado. Tendrá 110 minutos de duración e incluirá imágenes de la familia Bergoglio, de él mismo como obispo auxiliar de Buenos Aires y otras actividades destacadas, como el viaje a la Jornada Mundial de la Juventud el mismo año de su elección.
Además de Bartucci, Facundo Mugica acompaña en la producción; Matías Fontenla, en la producción ejecutiva; Miguel de Zubiría, en montaje; Federico Etman, en música, y Lucas Larriera, en sonido.
Expectativas y recepción
Bartucci quiso retratar la cercanía de Francisco con los desvalidos. “Me interesaba especialmente su compromiso con los sectores más vulnerables, algo que marcó su vida desde mucho antes de ser elegido papa”, reveló el director, que llegó a conocer a Francisco por medio de su padre. Fabio Bartucci, médico oftalmólogo, atendía personalmente a Bergoglio. “Quería retratarlo no como una figura de poder, sino como un hombre comprometido con acompañar y dar voz a quienes nunca son escuchados”, agregó el cineasta.
Las críticas, sin embargo, no fueron tan benevolentes con el documental y destacaron que, más que una biografía, es una “celebración piadosa de su costado más social y humanitario”. La omisión de las posturas de Bergoglio durante la dictadura y los conflictos internos de la Iglesia fueron los grandes ausentes por los que se reclamó a los realizadores.