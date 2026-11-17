La obra pretende acercarse al matiz biográfico con una gran elipsis: comenzará en los años 90, saltándose la época de la dictadura en Argentina y los inicios de Bergoglio. Contará con imágenes exclusivas recogidas por el CTV y con la voz del propio Francisco reflexionando y comentando asuntos que atravesaron su papado. Tendrá 110 minutos de duración e incluirá imágenes de la familia Bergoglio, de él mismo como obispo auxiliar de Buenos Aires y otras actividades destacadas, como el viaje a la Jornada Mundial de la Juventud el mismo año de su elección.