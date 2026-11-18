En el Vaticano, León XIV recordó su visita a la Argentina y reivindicó el legado de Francisco: “Es la patria del Papa”
El pontífice destacó el afecto que recibió durante su reciente visita al país y llamó a fortalecer la unidad, la solidaridad y el compromiso social. También se refirió a sus experiencias en Uruguay y Perú.
Resumen para apurados
- El papa León XIV reivindicó este miércoles en el Vaticano el legado de Francisco y su visita a la Argentina, a la que definió como la patria de su antecesor.
- La gira incluyó pasos por Uruguay y Perú, donde vivió 20 años. Durante la audiencia, el pontífice destacó el fervor popular y abogó por una Iglesia misionera y cercana.
- Su mensaje busca afianzar la Doctrina Social para lograr mayor equidad colectiva, a la vez que instó a aplicar verdad y justicia ante los abusos en la Iglesia.
El papa León XIV volvió a poner a la Argentina en el centro de su mensaje durante la Audiencia General de este miércoles en el Vaticano. Al recordar su reciente viaje por Sudamérica, destacó el vínculo del país con su antecesor, Francisco, y expresó su deseo de conocer de cerca a una comunidad que definió como especialmente cercana al primer pontífice argentino.
"La Argentina es la patria del Papa Francisco y yo deseaba visitarla para encontrar a ese pueblo que tanto amo", afirmó ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.
Durante su reflexión, León XIV valoró la recepción que tuvo en el país y describió su experiencia como un encuentro marcado por la participación y la devoción popular. Según explicó, el viaje también le permitió reafirmar una concepción de Iglesia que Francisco impulsó durante su pontificado: una institución abierta, cercana y con vocación misionera.
En ese sentido, reivindicó la idea de una Iglesia "acogedora, abierta a todos y donde cada uno pueda sentirse en casa", pero que al mismo tiempo sea "completamente misionera".
El Papa también aprovechó el recuerdo de su paso por la Argentina para dejar un mensaje sobre la convivencia social y el compromiso colectivo. "En este clima de gran afecto por el Papa, que no podré olvidar, exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades y animé el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria", sostuvo.
En esa línea, convocó a recuperar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia como una referencia para promover una sociedad más equitativa y comprometida con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Sus recuerdos de Uruguay y Perú
En su repaso por la gira sudamericana, León XIV también se refirió a su paso por Uruguay, donde destacó la calidez de la recepción y la participación de la comunidad. Señaló que uno de los objetivos centrales de su visita fue anunciar a Jesucristo y transmitir la importancia de la fe.
Sin embargo, uno de los momentos más personales de su mensaje estuvo dedicado a Perú, país con el que mantiene un vínculo especial por los 20 años que vivió allí como misionero y obispo.
El pontífice recordó particularmente su experiencia en Chiclayo, ciudad de la que fue obispo y a la que regresó durante el viaje. "En Chiclayo me sentí especialmente en casa", expresó.
También evocó el contacto con las comunidades campesinas de la Cordillera, la religiosidad popular y las personas que dejaron una marca en su vida. "Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza", manifestó.
El pedido del Papa frente a los abusos en la Iglesia
Más allá de los recuerdos de su gira, León XIV dedicó parte de su intervención a la Jornada Nacional de Oración por las víctimas y sobrevivientes de abusos, impulsada por la Conferencia Episcopal Italiana.
El Papa pidió que la Iglesia escuche a quienes sufrieron situaciones de violencia, reconozca la gravedad de los hechos y avance en medidas concretas para evitar que vuelvan a ocurrir.
"Es preciso partir de la escucha de quienes hayan sido heridos, llamando al mal por su nombre y emprendiendo caminos de verdad, justicia y reconstrucción", señaló.
Además, consideró que la prevención y la lucha contra los abusos deben formar parte de una verdadera conversión de la comunidad cristiana. El mensaje estuvo dirigido tanto a quienes fueron víctimas como a las instituciones responsables de garantizar entornos seguros.
Por último, el pontífice recordó la próxima Jornada Mundial de la Pesca, que se celebrará el 21 de noviembre. En ese contexto, expresó su preocupación por los trabajadores afectados por las guerras y la piratería, los migrantes y las comunidades costeras que enfrentan las consecuencias del cambio climático y el deterioro de los recursos marítimos.