“No estoy en contra de defender los derechos de los tucumanos. Estoy en contra de gastar una fortuna en una estructura que solo es otra aspiradora de recursos de los ciudadanos. Jaldo debería preocuparse menos por garantizarles los fondos a sus funcionarios y más por garantizarles soluciones a los tucumanos. Porque la plata no es del gobernador. Es de todos los tucumanos”, remarcó.