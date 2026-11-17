En el Día de la Militancia, Jaldo apuntó contra Manzur: “Los que militan en La Rioja y San Juan hoy nos quieren dividir”
El gobernador encabezó un acto en la sede partidaria, criticó al senador por la interna local y reclamó al PJ Nacional que defina “un candidato ganador” para recuperar el Gobierno.
Resumen para apurados
- Según consignó el artículo, en el Día de la Militancia en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó su candidatura para 2027 y cuestionó a Juan Manzur por la interna partidaria.
- El cruce surge tras las declaraciones de Manzur sobre postularse a la gobernación, en medio de objeciones opositoras a la reelección de Jaldo y tensiones en el PJ provincial.
- La disputa refleja la puja por la conducción del peronismo en Tucumán y abre el debate hacia el armado del PJ nacional con miras a definir liderazgos para los próximos comicios.
El gobernador Osvaldo Jaldo aprovechó el acto por el Día del Militante Peronista para enviar varios mensajes hacia adentro del Partido Justicialista (PJ). En un auditorio colmado de la sede partidaria de Virgen de la Merced 157, ratificó que la fórmula que integrará con Miguel Acevedo para buscar la reelección en 2027 es la única alternativa del oficialismo tucumano, cuestionó a quienes intentan dividir el espacio y lanzó una advertencia a la conducción nacional del peronismo. El destinatario de buena parte de sus críticas fue el senador Juan Manzur, aunque evitó mencionarlo por su nombre.
La actividad se extendió durante una hora y media y reunió a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; otros jefes municipales, comisionados comunales, legisladores, dirigentes sindicales y militantes. La ausencia más notoria fue la de Acevedo, quien no participó del encuentro pese a que su nombre fue ratificado como parte de la fórmula para los próximos comicios provinciales.
Jaldo abrió su discurso con un homenaje a dirigentes históricos del peronismo tucumano, pero rápidamente trasladó el mensaje hacia la disputa interna. “Los peronistas tenemos que estar unidos en los momentos buenos, pero con más razón en los momentos malos. Tenemos que estar juntos para defender al Partido Justicialista”, planteó.
“Percibo que hoy nos quieren desunir. Percibo que gente que hace años no viene a Tucumán comenzó a venir reiteradas veces. Mientras nosotros cuidamos la provincia y al peronismo, ¿dónde estaban, dónde se habían metido estos tres años?”, cuestionó. En esa línea, recordó su trayectoria dentro del partido y buscó diferenciarse de quienes lo vinculan políticamente con el presidente Javier Milei: “Todas mis candidaturas han sido por el Partido Justicialista desde el 83 a la fecha, nunca saqué los pies del plato”.
Sin nombrar a Manzur, el mandatario respondió así a los movimientos del ex gobernador, que un día antes había exteriorizado su intención de volver a competir por la gobernación en 2027 y había lanzado fuertes cuestionamientos a la gestión actual. “Hoy nos quieren dividir aquellas personas que no militan en Tucumán, militan en La Rioja, San Juan, Catamarca o en Buenos Aires. Que se saquen un boletito para Tucumán y menos para afuera”, disparó Jaldo en alusión a los negocios que el senador tiene en esas provincias.
La disputa judicial
Otro de los frentes que abordó fue la discusión judicial sobre su candidatura a un nuevo mandato. El gobernador cuestionó a los sectores opositores que presentaron planteos para objetar su postulación por una supuesta incompatibilidad con la Constitución provincial. “Hoy dicen que la Constitución no me permite ser candidato a gobernador de Tucumán. Por Dios, pasaron cinco gobiernos con esta Constitución y resulta que ahora me prohíben a mí. Le tienen miedo a Osvaldo Jaldo”, afirmó.
También defendió la decisión de convocar las elecciones provinciales para mayo del próximo año y sostuvo que el oficialismo tendrá tiempo suficiente para organizar su campaña. “Le hemos dado un año para que puedan armar sus espacios y lo mismo les vamos a ganar. ¿De qué se queja la oposición?”, desafió.
En el tramo más explícito sobre la estrategia electoral provincial, descartó cualquier alternativa a la fórmula que comparte con el actual vicegobernador. “En el PJ no hay plan B. La única fórmula que tiene el peronismo es Jaldo-Acevedo y va a reventar las urnas”, aseguró.
Mensaje al PJ Nacional
El gobernador también dedicó parte de su intervención a la conducción nacional del PJ. Si bien destacó que recuperar Tucumán es importante, advirtió que el peronismo necesita una estrategia común para volver al Gobierno nacional. En ese contexto, reclamó que los principales referentes dejen de lado sus diferencias y definan una candidatura competitiva.
“Los principales referentes deben dejar las diferencias políticas y personales y deben darnos un candidato a nivel nacional. Debemos pelear con un candidato ganador”, sostuvo. Luego endureció el tono: “No podemos hacer nosotros en Tucumán lo que ellos no hacen. Déjense de joder, elijan un candidato y allá vamos los peronistas tucumanos”.
En su discurso, Jaldo no hizo referencias directas al presidente Javier Milei, a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner ni al papa León XIV. Los militantes, en cambio, sí entonaron cánticos contra el jefe de Estado.
La interna partidaria
Antes del mandatario hablaron Martín Álvarez, referente del PJ Capital; Jorge Leal y Stella Maris Córdoba. Los dirigentes reivindicaron la figura de Juan Domingo Perón y convocaron a fortalecer la militancia territorial. Córdoba, en particular, planteó la necesidad de ampliar la participación de las mujeres en los espacios de conducción y pidió que las diferencias internas se discutan dentro del partido. “El que gana conduce, el que pierde acompaña y la democracia se hace debatiendo y respetando las decisiones mayoritarias”, expresó.
Ese pasaje fue destacado por Jaldo, que encontró en las palabras de la dirigente una referencia a la discusión interna que atraviesa al peronismo tucumano. El acto terminó así con una ratificación de la conducción provincial, pero también con señales de que la disputa por el liderazgo del PJ y la candidatura para 2027 ya ocupa el centro de la escena.