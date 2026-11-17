Sin nombrar a Manzur, el mandatario respondió así a los movimientos del ex gobernador, que un día antes había exteriorizado su intención de volver a competir por la gobernación en 2027 y había lanzado fuertes cuestionamientos a la gestión actual. “Hoy nos quieren dividir aquellas personas que no militan en Tucumán, militan en La Rioja, San Juan, Catamarca o en Buenos Aires. Que se saquen un boletito para Tucumán y menos para afuera”, disparó Jaldo en alusión a los negocios que el senador tiene en esas provincias.