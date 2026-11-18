El presidente Javier Milei aseguró ayer que será reelecto en 2027 y proyectó un triunfo “en primera vuelta” de La Libertad Avanza (LLA). “No tengan dudas”, dijo a un auditorio de jóvenes seguidores del oficialismo en el cierre de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad. Las declaraciones del jefe de Estado reforzaron la postura asumida el sábado pasado durante la apertura de la exposición Belgrano, la revolución de las ideas, en el Museo de la Casa Rosada, en medio de las especulaciones sobre el futuro electoral de LLA y el posible papel de la presidenta del bloque liberario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. “Para los que dudan que estoy yendo por la reelección, sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el mandatario.
En medio de una defensa a la política económica de su gestión y la promesa de bajar impuestos, volvió a fortalecer su propuesta de reelección durante el acto que ayer organizó el Banco Central. En la oportunidad, dejó un mensaje para su eventual sucesor en el cargo, aunque aclaró que eso recién ocurrirá dentro de otros cuatro años. “Para quien sea mi sucesor en el 2031...porque voy a ser reelecto”, subrayó Milei.
Frente al aplauso de un grupo de jóvenes entre el público, el mandatario se dirigió directamente a ellos y enfatizó: “ustedes son los que van a salvar el país. Dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”. “Mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto”, insistió. Además, habló del punto de partida de su gestión, volvió a criticar y a la oposición y expresó que habrá mejoría en el futuro.
“Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia Argentina cuando asumimos. El Banco Central estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001. Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, expresó en el comienzo de su alocución. Recordó que la inflación “viajaba al 1% diario” y dio detalles de la problemática monetaria y financiera. “Había faltantes, estaba el cepo”.
Después, el jefe de Estado comentó: “les puedo asegurar que todo el tiempo tenemos presiones para gastar más, para gastar más, para gastar más. Todo el tiempo. Y no se crean que son solamente los orcos los que quieren gastar más”, afirmó.
Los sondeos
La satisfacción con el rumbo del país se mantiene en un 30%, frente a una insatisfacción del 67%, valores en meseta desde mayo. Los bajos niveles de satisfacción con la marcha general de las cosas son ya un dato permanente de la política argentina, subraya la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. La aprobación de Javier Milei se ubica en 34% (desaprobación del 62%). En términos comparativos, se encuentra en una situación similar a la del ex presidente Mauricio Macri cursando el mismo período de su mandato, acota el sondeo al que accedió LA GACETA. En términos comparativos, los niveles de aprobación se asemejan a la de Macri y se mantiene por encima de la de Alberto Fernández en igual momento de sus gestiones, acota el diagnóstico.
Plan económico
La exposición de Milei en el Palacio Libertad, que se desarrolló frente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, giró alrededor de un repaso de la herencia económica que recibió el Gobierno y los resultados de sus políticas económicas. “Es importante tener en claro lo que recibimos, porque a veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados”, dijo Milei, y describió un escenario en el que “se conjugaban los elementos de las tres peores crisis de la historia argentina”.
Entre los puntos que enumeró, mencionó un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), pasivos remunerados del Banco Central equivalentes a cuatro veces la base monetaria y una inflación que “viajaba al 1,5 diario”. De haber estallado ese cuadro, aseguró, el PBI podría haber caído entre 10% y 15%. En ese contexto, recordó el clima político previo a su llegada: “Teníamos a los orcos golpeando las puertas. Estaban esperando que estallara todo para hacer un golpe de Estado a fin de año”.
Sobre el presente, Milei se refirió al dato de inflación mayorista que se conoció este martes de 1,6%. Explicó que el número se vio afectado por el salto del petróleo, que pasó de 60 a 120 dólares antes de ubicarse por debajo de los 100. Al excluir ese efecto, dijo, la suba “está viajando en torno al 0,8%”, un ritmo equivalente al 10% anual.
Para dimensionar la evolución, comparó con gestiones anteriores. Según su repaso, Néstor Kirchner casi duplicó la inflación, de 3,7% a 9%; Cristina Fernández de Kirchner la recibió en 9% y la entregó en 27%; Macri la llevó de 27% a 54%; y Alberto Fernández la dejó en 211%. “Nosotros la recibimos en torno al 200% y hoy viene viajando entre el 20 y el 10%”, resumió.
El mandatario reconoció, de todos modos, que el ritmo de baja no es el esperado. “¿Está bajando la inflación a la velocidad que queremos? No. ¿Los resultados que tenemos son los que queríamos tener de origen? No. Pero hay que ser honestos intelectualmente”, dijo. Atribuyó la demora a dos shocks negativos, entre ellos el político del año pasado, cuando, según su mirada, la oposición envió “40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal”. También rechazó la idea de emitir más. “Para apagar un incendio tire nafta. No parece ser una solución razonable”, puntualizó.
Sobre los impuestos, reiteró su postura: “para mí los impuestos son un robo. Tenemos los impuestos que tenemos porque tenemos que pagar el gasto”. En ese sentido, anticipó que si logra un superávit mayor al previsto, el destino será bajar la carga tributaria. En su escenario base, proyectó devolver a los argentinos hasta 2031 el equivalente a 500.000 millones de dólares.