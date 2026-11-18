Los sondeos

La satisfacción con el rumbo del país se mantiene en un 30%, frente a una insatisfacción del 67%, valores en meseta desde mayo. Los bajos niveles de satisfacción con la marcha general de las cosas son ya un dato permanente de la política argentina, subraya la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. La aprobación de Javier Milei se ubica en 34% (desaprobación del 62%). En términos comparativos, se encuentra en una situación similar a la del ex presidente Mauricio Macri cursando el mismo período de su mandato, acota el sondeo al que accedió LA GACETA. En términos comparativos, los niveles de aprobación se asemejan a la de Macri y se mantiene por encima de la de Alberto Fernández en igual momento de sus gestiones, acota el diagnóstico.