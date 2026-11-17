El senador y precandidato a gobernador Juan Manzur participó de una reunión de dirigentes peronistas de todo el país en la localidad bonaerense de San Fernando, donde se avanzó en la construcción de un frente nacional opositor al gobierno de Javier Milei, con la mirada puesta en las elecciones de 2027.
El ex gobernador de Tucumán formó parte de una convocatoria que reunió a referentes de distintos sectores del justicialismo, legisladores nacionales, dirigentes sindicales e intendentes. Entre los asistentes también estuvieron los tucumanos Pablo Yedlin y Carlos Cisneros.
La presencia de Manzur en el encuentro adquiere particular relevancia en medio de las diferencias que mantiene con el gobernador Osvaldo Jaldo respecto de la relación con la Casa Rosada y de las discusiones que atraviesan al peronismo tucumano de cara al próximo año electoral.
La convocatoria contó con la participación del líder del Frente Renovador, Sergio Massa; los senadores nacionales Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan); el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.
También asistieron los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, además del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, anfitrión de la reunión.
Según el comunicado difundido tras el encuentro, el objetivo de la convocatoria fue avanzar en la articulación de una alternativa política amplia frente a la administración libertaria, con representación federal, legislativa y territorial.
La reunión congregó a dirigentes de diferentes vertientes del peronismo, entre ellos Juan Manuel Urtubey, Mariano Recalde, Cecilia Moreau, Darío Gollan, Leandro Santoro, Juan Cabandié, Mayra Mendoza, Gustavo Bordet y Oscar Herrera Ahuad.
El encuentro comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional Argentino. Luego hubo una intervención del streamer conocido como “El Peroncho” y, como cierre, se proyectó un video realizado con inteligencia artificial en el que se recreó la figura de Juan Domingo Perón hablando sobre los problemas de la Argentina actual y los desafíos del futuro.