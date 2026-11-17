En medio de los rumores sobre una posible interna con Bullrich, Milei se refirió al polémico mensaje que publicó en sus redes sociales: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán". Asimismo, desmintió que la frase estuviera dirigida a la senadora y aseguró que la interpretación fue maliciosa. "Me refería a los kirchneristas, que son capaces de hundir todo si no están en el poder", precisó.