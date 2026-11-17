Resumen para apurados
- Según reportó el medio, el presidente Javier Milei afirmó este lunes ante empresarios del Cicyp en Buenos Aires que Argentina será el país más rico si crece al 7% anual.
- El mandatario defendió la reducción del gasto público, destacó los resultados de su plan de seguridad y rechazó los pedidos de la oposición para implementar una devaluación.
- De cara a las elecciones de 2027, Milei proyectó reformas estructurales aún mayores para incentivar inversiones privadas y asegurar un crecimiento sostenido a largo plazo.
El presidente Javier Milei participó este lunes del 85º aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), en un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde brindó un discurso marcado por elogios a su equipo, definiciones económicas y una fuerte crítica a la oposición.
Durante su alocución, recordó cómo se puso fin a los piquetes y destacó el rol de la senadora Patricia Bullrich en ese proceso. "Cuando me presentó su protocolo antipiquetes, Nicolás Posse no quería y Victoria Villarruel, menos", reveló el mandatario en un contexto de tensión interna de cara a los comicios del año próximo.
En ese sentido, el jefe de Estado resaltó los resultados de su gestión en materia de seguridad y criticó a Axel Kicillof: "Desde que somos Gobierno, pasamos de tener 9.000 piquetes a cero. También sacamos a las patadas a los narcos en Rosario: en la provincia de Buenos Aires no lo hacemos porque al soviético no nos deja".
En medio de los rumores sobre una posible interna con Bullrich, Milei se refirió al polémico mensaje que publicó en sus redes sociales: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán". Asimismo, desmintió que la frase estuviera dirigida a la senadora y aseguró que la interpretación fue maliciosa. "Me refería a los kirchneristas, que son capaces de hundir todo si no están en el poder", precisó.
La economía y la mirada puesta en 2027
El mandatario dedicó buena parte de su discurso a la economía y a las proyecciones electorales. "Hasta que los argentinos no dejen atrás a 'orcolandia', va a seguir el riesgo país", manifestó, y retomó la idea de su ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el "riesgo kuka", al que pidió "sepultar definitivamente".
Además, cuestionó a los economistas y opositores que piden una devaluación: "Si seguimos pensando que el crecimiento se genera incentivando el consumo, es lo que pasó en los 12 años previos a que nosotros llegáramos. La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar".
"Al derecho de propiedad lo defendemos bajando impuestos. Nosotros bajamos casi cuatro puntos del PBI en reducción de impuestos: eso no lo hizo jamás nadie", dijo y añadió: "Le devolvimos a los argentinos más de U$S25.000 millones. La motosierra es para eso: para devolverle el dinero a sus generadores, que son los contribuyentes".
El RIGI y el futuro de la Argentina
Respecto a la hoja de ruta económica, el líder de La Libertad Avanza adelantó: "La economía se va a convertir en un mega RIGI, pero para eso necesito bajar el gasto público". En ese marco, sostuvo que la economía lleva "30 meses y estamos 10 puntos arriba", y apuntó contra los modelos del pasado. "Con Alberto Fernández volvimos al pasado, pero eso ahora no va a volver a pasar", desafió.
En clave electoral, el Presidente anticipó: "El 11 de diciembre de 2027, si nosotros ganamos en primera vuelta y obtenemos el dominio de la Cámara baja, vamos a presentar una serie de reformas que todo lo que hicimos hasta acá va a quedar chiquito".
Finalmente, cerró con una ambiciosa proyección: "Si eliminamos el 'riesgo kuka' y lo sepultamos con el resultado electoral del 2027, en 35 años alcanzamos a Estados Unidos. Si crecemos al 7% anual, en 10 años duplicamos el PBI. En 20, en una potencia, y en 30 años, en el país más rico del mundo. Ese es el modelo que les propongo".