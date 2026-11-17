El posicionamiento de la conducción partidaria marca un cambio respecto de las advertencias que habían expresado algunos de sus principales referentes durante los últimos días. A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando el PRO acompañó la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas, esta vez había planteado reparos sobre una nueva modificación del sistema electoral, especialmente por tratarse de un año previo a una elección presidencial.