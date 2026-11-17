Resumen para apurados
- Según Infobae, el PRO, liderado por Mauricio Macri, resolvió este martes respaldar la reforma de Javier Milei para suspender las PASO de 2027 y destrabar negociaciones políticas.
- La decisión se tomó de forma virtual con gobernadores y legisladores, superando reparos internos previos y manteniendo el reclamo partidario por el proyecto de Ficha Limpia.
- El respaldo allana el debate en el Senado, donde el oficialismo busca reunir 38 votos necesarios para aprobar las modificaciones electorales antes de los comicios presidenciales.
La mesa ejecutiva nacional del PRO, encabezada por el ex presidente Mauricio Macri, resolvió acompañar en líneas generales la reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, incluida la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios de 2027. La definición se tomó este martes durante una reunión virtual que reunió a los principales referentes del partido.
Según informó el sitio Infobae, del encuentro participaron el diputado nacional Fernando De Andreis; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut); el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; y el senador Martín Goerling, entre otros dirigentes. También estuvieron presentes la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez y Guillermo Montenegro.
La decisión representa un movimiento político relevante en la relación entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), en un momento en el que ambos espacios mantienen conversaciones para alcanzar un entendimiento electoral, aunque todavía sin resultados concretos. El respaldo a la iniciativa oficialista también llega horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retome el tratamiento de la reforma electoral.
Una postura diferente a la del año pasado
El posicionamiento de la conducción partidaria marca un cambio respecto de las advertencias que habían expresado algunos de sus principales referentes durante los últimos días. A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando el PRO acompañó la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas, esta vez había planteado reparos sobre una nueva modificación del sistema electoral, especialmente por tratarse de un año previo a una elección presidencial.
El senador Martín Goerling había expresado públicamente sus diferencias durante el fin de semana. "El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección", sostuvo. Además, anticipó que ningún integrante de su bancada firmaría modificaciones al proyecto que el Gobierno presentara el mismo día de la reunión de comisión.
El legislador también había recordado que, en los dos encuentros anteriores de la mesa ejecutiva del PRO, la posición había sido mantener el esquema de primarias vigente. En ese sentido, marcó una diferencia entre suspenderlas para una elección legislativa de medio término y hacerlo para los comicios en los que se elegirá presidente y vicepresidente de la Nación.
La negociación con Milei y el reclamo por Ficha Limpia
La discusión electoral se desarrolla en paralelo a las conversaciones que mantienen el macrismo y la Casa Rosada para acercar posiciones. Macri busca avanzar en un entendimiento político más amplio con el oficialismo, mientras algunos gobernadores del PRO, como Frigerio, desarrollan acuerdos provinciales por su cuenta.
Sin embargo, las negociaciones todavía no consiguieron destrabarse. El propio expresidente reconoció recientemente las dificultades para alcanzar avances. "No se ha avanzado nada", afirmó al referirse a las conversaciones que mantienen Ritondo y De Andreis con representantes del Gobierno nacional.
Uno de los puntos que atraviesa las diferencias es el proyecto de Ficha Limpia, cuya discusión aparece como una de las condiciones planteadas por distintos sectores para acompañar los cambios electorales. También existen reparos dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que varios gobernadores esperan garantías políticas del oficialismo para sus respectivos distritos.
En el Senado, el Gobierno considera que podría reunir alrededor de 38 votos para aprobar la suspensión de las PASO. Para alcanzar ese número, cuenta con los 21 integrantes de La Libertad Avanza, 10 radicales, tres senadores del PRO y otros cuatro legisladores vinculados a mandatarios provinciales. Sin embargo, el respaldo todavía no está asegurado.