Seguridad Juicio por el crimen de Érika Álvarez: los peritos que analizaron los celulares declararán ante el tribunal Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio. Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InseguridadErika Antonella ÁlvarezJustina GordilloFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores? El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe? Lo más popular La salud mental necesita atención permanente Cartas de lectores: Orlando Galante Cartas de lectores: el Papa y los jóvenes Cartas de lectores: tránsito en Yerba Buena Sociedad Sirio Libanesa: estrena un filme que es una oda a un amor imposible Ranking notas premium Jaldo y Acevedo, sin Manzur, celebrarán el "Día de la Militancia" en el PJ de Tucumán Bajas, un giro inesperado y una carta que encendió las alarmas: todo lo que pasa en San Martín Más tiempo en destino, viajes en familia y el boom de la IA: el mapa del turismo para 2027 Fusión de cámaras civiles en Tucumán: una sentencia validó la reforma, pero un magistrado salió a cuestionarla La muerte de Miguel Félix Gallardo: “El Jefe de los Jefes”, mucho más que un personaje de Netflix