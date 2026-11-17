Entre el cariño y los cuestionamientos

Sin embargo, el recibimiento también tuvo espacio para el descontento. Entre las ovaciones apareció un cántico contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. La manifestación se produjo apenas dos días después de que el dirigente abordara los insultos que recibe en los estadios. Durante una entrevista con Tomás Rebord, sostuvo que "es más fácil putear en una cancha" y desafió a sus críticos a expresarse frente a él.