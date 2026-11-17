Resumen para apurados
- La Selección argentina llegó este martes a Córdoba para jugar ante Costa Rica, donde fue recibida con ovaciones al "Dibu" Martínez y cánticos contra el presidente de la AFA.
- El plantel arribó con demora climática desde Ezeiza. Varios futbolistas saludaron al público en el hotel, en un clima marcado por recientes declaraciones de Claudio Tapia.
- La ausencia de Lionel Messi y el alto costo de las entradas anticipan que el fervor popular visto en el hotel podría no reflejarse en un estadio Kempes totalmente colmado.
DESDE CÓRDOBA.- Una gigantografía de Emiliano "Dibu" Martínez sobresalía entre las camisetas albicelestes. A su alrededor, los celulares permanecían preparados para capturar una imagen y las miradas se dirigían constantemente hacia el ingreso del hotel Quórum. Eran las 11 y todavía faltaban dos horas para que llegara la Selección, pero algunos hinchas ya habían ocupado sus lugares detrás del vallado. Nadie quería perderse la oportunidad de estar cerca de sus ídolos.
La expectativa tenía una particularidad. El plantel dirigido por Lionel Scaloni debía arribar a Córdoba el lunes, pero las condiciones climáticas obligaron a modificar el itinerario. Por el pronóstico de lluvias y tormentas, la delegación permaneció en Ezeiza y recién viajó hoy, a pocas horas del amistoso frente a Costa Rica, programado para las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.
Mientras transcurrían los minutos, más simpatizantes se acercaban al lugar. Algunos llevaban camisetas para conseguir una firma; otros sostenían fotografías y distintos recuerdos. Había quienes buscaban un autógrafo y quienes solamente pretendían conseguir una imagen junto a alguno de los futbolistas.
Cerca de las 13, la espera terminó. El colectivo que trasladaba a la delegación llegó al hotel y los primeros movimientos desataron los gritos. El "Dibu" fue el primero en bajar y, lejos de dirigirse inmediatamente hacia el interior del establecimiento, caminó hacia el sector donde se encontraban los hinchas.
Su aparición provocó una de las mayores ovaciones de la jornada. Las manos comenzaron a extenderse por encima del vallado y los celulares se multiplicaron frente al arquero. Entre los presentes estaba aquella simpatizante que había llevado una gigantografía suya, una muestra del cariño que despierta uno de los referentes de la Selección.
Después fue el turno de Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre otros. Cada aparición renovaba los gritos y los pedidos de fotografías. Durante algunos minutos, la distancia entre los futbolistas y sus seguidores quedó reducida a una valla.
Entre el cariño y los cuestionamientos
Sin embargo, el recibimiento también tuvo espacio para el descontento. Entre las ovaciones apareció un cántico contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. La manifestación se produjo apenas dos días después de que el dirigente abordara los insultos que recibe en los estadios. Durante una entrevista con Tomás Rebord, sostuvo que "es más fácil putear en una cancha" y desafió a sus críticos a expresarse frente a él.
El malestar también se reflejaba en otra decisión de varios simpatizantes. Aunque habían acudido al hotel para recibir al equipo, algunos no tenían previsto asistir al Kempes. La ausencia de Lionel Messi y el costo de las entradas eran los principales argumentos. Pese a que los valores fueron inferiores a los establecidos para el encuentro frente a Uruguay, las populares costaban $80.000 y las plateas alcanzaban los $145.000.
Así, el recibimiento dejó una imagen particular. El afecto por los jugadores permaneció intacto, aunque no necesariamente se trasladaría a las tribunas. Para algunos hinchas, aquella espera detrás del vallado fue la manera de acompañar a la Selección sin tener que pagar una entrada.