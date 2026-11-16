Lionel Scaloni profundiza el recambio en la Selección: los jóvenes que ganan terreno rumbo al Mundial 2030

La Selección comenzó a transitar una transformación que marcará su futuro. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el conjunto nacional profundiza un recambio generacional que apunta a construir las bases del equipo de cara al Mundial 2030. La eventual despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, sumada a la pérdida de protagonismo de Rodrigo De Paul, obliga al cuerpo técnico a buscar nuevas alternativas sin resignar la competitividad que caracterizó al ciclo.