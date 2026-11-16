Lionel Scaloni profundiza el recambio en la Selección: los jóvenes que ganan terreno rumbo al Mundial 2030
Tras la derrota frente a Uruguay, el entrenador apuesta por una nueva generación de futbolistas. Nico Paz, Franco Mastantuono y Matías Soulé encabezan una renovación que busca preparar al equipo para la etapa posterior a Lionel Messi.
Resumen para apurados
- Tras caer ante Uruguay, Scaloni acelera en Argentina el recambio generacional de la Selección para proyectar el equipo hacia el Mundial 2030 ante la futura salida de Messi.
- El promedio de edad del plantel bajó a 25,3 años y la mitad tiene menos de 25. Figuras como Nico Paz, Matías Soulé y Gianluca Prestianni sumaron minutos claves en cancha.
- Scaloni continuará las pruebas ante Costa Rica en Córdoba, buscando afianzar nuevas sociedades con Enzo Fernández y Mac Allister sin perder la identidad competitiva.
La Selección comenzó a transitar una transformación que marcará su futuro. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el conjunto nacional profundiza un recambio generacional que apunta a construir las bases del equipo de cara al Mundial 2030. La eventual despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, sumada a la pérdida de protagonismo de Rodrigo De Paul, obliga al cuerpo técnico a buscar nuevas alternativas sin resignar la competitividad que caracterizó al ciclo.
La derrota 2-1 frente a Uruguay, en La Bombonera, dejó algunas señales de este proceso. Más allá del resultado, el encuentro permitió observar a varios futbolistas jóvenes que buscan consolidarse dentro de la estructura del seleccionado.
El rejuvenecimiento también se refleja en los números. El promedio de edad de los convocados pasó de 28,7 años en el Mundial a 25,3 en la nómina actual. Además, 14 integrantes del plantel, equivalentes al 50% de los citados, tienen menos de 25 años.
Nico Paz, la cara visible de una nueva generación
Uno de los principales protagonistas de esta renovación es Nico Paz. El mediocampista del Como de Italia se perfila como una de las grandes apuestas creativas de Scaloni. Frente a Uruguay disputó los 90 minutos como titular y registró tres remates al arco, en una actuación que evidenció su intención de asumir responsabilidades en la generación de juego.
Junto a él aparecen nombres como Franco Mastantuono, Valentín Barco, Máximo Perrone y Ezequiel Fernández, mientras que en defensa comienzan a ganar terreno Aaron Anselmino, Mariano Troilo y Román Vega.
El entrenador también aprovechó el clásico rioplatense para probar variantes ofensivas. Matías Soulé ingresó en el entretiempo por Exequiel Palacios y aportó velocidad y desequilibrio. Posteriormente, Gianluca Prestianni reemplazó a Thiago Almada y asistió a Julián Álvarez en el descuento argentino.
La paciencia que pide Scaloni
Pese al entusiasmo que generan las nuevas figuras, Scaloni dejó en claro que el proceso necesitará tiempo. El entrenador considera fundamental evitar que los jóvenes carguen inmediatamente con la responsabilidad de reemplazar a los referentes históricos.
Uno de los desafíos será encontrar nuevas sociedades alrededor de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos futbolistas que aparecen como piezas centrales del futuro mediocampo argentino. La intención es mejorar la circulación, generar mayor desequilibrio y abastecer con más frecuencia a Julián Álvarez.
El próximo compromiso frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, permitirá continuar con las pruebas. Scaloni anticipó que realizará rotaciones para darle más minutos a los futbolistas que buscan afianzarse.
El recambio ya comenzó, aunque todavía queda un largo recorrido. La principal misión del cuerpo técnico será conseguir que las nuevas generaciones encuentren su lugar sin perder la identidad colectiva que llevó a la Argentina a la cima del fútbol mundial.