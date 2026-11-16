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Con ironía, Tapia habló de los insultos en las canchas y contó por qué ya no le afectan

El presidente de la AFA reveló qué le dijo su madre antes de una final. Además, se animó a patear penales en televisión.

CÓNCLAVE. Tapia, secundado por Toviggino y Malaspina, encabezaron la reunión en la que se aprobó el nuevo formato del torneo de Primera División.
CÓNCLAVE. Tapia, secundado por Toviggino y Malaspina, encabezaron la reunión en la que se aprobó el nuevo formato del torneo de Primera División. Foto de Doble Amarilla.
Por Redacción Deportes Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Claudio Tapia afirmó en el programa Dominbord de América TV que ya no le afectan los insultos en las canchas gracias a un consejo de su madre de 90 años.
  • Durante una tanda de penales lúdica con preguntas, el titular de la AFA repasó sus inicios como barrendero y su ascenso dirigencial desde el club Barracas Central.
  • Las declaraciones buscan restarle peso al descontento popular en los estadios y consolidar el perfil mediático del mandatario frente a futuras críticas en el fútbol.
Resumen generado con IA

La visita de Claudio “Chiqui” Tapia a Dominbord, el nuevo programa de Tomás Rebord en América TV, tuvo un cierre distinto. El presidente de la AFA aceptó el desafío de patearle penales a Juan Enrique Rufo, integrante del ciclo, que por cada remate atajado le hacía una pregunta.

En una de esas instancias, Rufo le consultó qué le generaba el cántico en su contra que se repite en las canchas del fútbol argentino. Tapia respondió que desde hace un tiempo ya no le provoca nada y explicó que la clave estuvo en una charla con su madre, que tiene 90 años.

Según contó, antes de la final de un torneo, ella le dio una respuesta que lo marcó. “Hijo, me hiciste la mamá más famosa del mundo”, le dijo, de acuerdo con el relato del dirigente, quien agregó que su madre también le aseguró que todo vuelve.

Penales, rabona y vikingos

Tapia aseguró que con esas palabras se sacó el karma que tenía encima. Además, sostuvo que la gente se expresa como puede en un contexto de pasión y que en una tribuna es más fácil insultar porque nadie corre riesgos.

La tanda tuvo de todo: el dirigente intentó una rabona, Rufo le contuvo algunos disparos y el público del estudio celebró cada gol. Antes, Tapia había comparado el aspecto del arquero con el de un vikingo y elogió a Ragnar Lothbrok, protagonista de la serie “Vikings”, por su capacidad estratégica.

La entrevista también repasó los orígenes del dirigente, que trabajó como barrendero, debutó en la Primera de Barracas Central a los 17 años y llegó a la presidencia de ese club en 2001. Incluso contó que en 2010 le anticipó a un jugador, en una concentración, que algún día sería presidente de la AFA.

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