Resumen para apurados
- Lionel Scaloni confirmó el regreso de Dibu Martínez y varios cambios en Argentina para enfrentar hoy a Costa Rica en Córdoba, tras caer ante Uruguay.
- El DT busca revertir la derrota previa y evalúa variantes tácticas con la inclusión de jóvenes como Giay, Vega y el posible debut de Anselmino o Troilo.
- El amistoso acelera la renovación del plantel albiceleste tras el fin de la era de Lionel Messi, consolidando a nuevas promesas de cara a las próximas competencias.
Lionel Scaloni confirmó que Emiliano "Dibu" Martínez volverá al arco y anticipó que habrá varias modificaciones para el amistoso de esta noche ante Costa Rica. La selección argentina cerrará el año desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, con la intención de dejar atrás la derrota 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera.
En la conferencia de prensa que brindó el lunes en Ezeiza, el DT explicó por qué el arquero no jugó el viernes, cuando lo reemplazó Gerónimo Rulli. "Emiliano va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en Gero. Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, dependerá del último entrenamiento nuestra idea", afirmó.
Las variantes podrían aparecer en la última línea. Agustín Giay asoma como alternativa para reemplazar a Gonzalo Montiel en el lateral derecho, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega pelean por el sector izquierdo, que ante Uruguay ocupó Facundo Medina. En la zaga central, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez tienen chances de continuar.
Prestianni, la carta en ataque
La otra novedad podría estar en el mediocampo. Nicolás Paz, que ante Uruguay integró el tridente ofensivo junto a Julián Álvarez y Thiago Almada, retrocedería unos metros para jugar cerca de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Ese movimiento le abriría un lugar a Gianluca Prestianni, mientras que Matías Soulé y Franco Mastantuono también aparecen como opciones. "Vamos a jugar de la misma manera, no vamos a variar el sistema de juego", aclaró Scaloni.
Además, el amistoso podría marcar el estreno de Aaron Anselmino, defensor de Chelsea, de 21 años, y de Mariano Troilo, zaguero de Parma y exjugador de Belgrano, de 23. Ambos son los únicos convocados que todavía no sumaron minutos oficiales con la camiseta albiceleste.
Scaloni también habló de la reconstrucción del plantel tras la despedida de Lionel Messi y de otros futbolistas que marcaron una era. "A los que se fueron no los podemos reemplazar porque son de los mejores del mundo. Pero tenemos chicos que creemos que van a quedarse por mucho tiempo, ese es el reto que tenemos", sostuvo.