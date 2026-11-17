Resumen para apurados
- El meteorólogo Cristofer Brito advirtió que continuarán las tormentas fuertes en Tucumán por el ingreso de un frente de inestabilidad climática.
- El fenómeno incluye abundante caída de agua en lapsos breves, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo, con acumulados de hasta 40 milímetros.
- El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta vigente e insta a la población a tomar precauciones ante la persistencia de las lluvias.
"Van a seguir las precipitaciones con algunas mejoras temporarias. El tiempo va a estar inestable hoy y mañana en varios puntos de la provincia". Así describió Cristofer Brito, observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, el estado del tiempo para lo que resta de la jornada. En una entrevista con LG Play, el especialista detalló el pronóstico para las próximas horas.
"La advertencia es porque llegó este frente de tormentas en distintos puntos de la provincia, que fue fuerte en algunos puntos, y esas precipitaciones se siguen registrando ahora sobre el Este de la provincia; hay sectores de Cruz Alta, donde hay tormentas fuertes y es por eso que el alerta todavía sigue vigente, por lo menos hasta el mediodía", precisó.
Caída de agua en cortos períodos
El aviso oficial del Servicio Meteorológico Nacional se concentra principalmente durante la mañana. Se prevén lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Se estiman valores de entre 15 y 40 milímetros, aunque pueden ser superados de forma puntual en algunas localidades. Mirá la entrevista completa en LG Play.