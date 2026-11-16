Lluvias, tormentas y descenso de temperatura: cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán y el resto del NOA

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas esta semana por tormentas y descenso térmico en Tucumán y el resto del NOA ante el ingreso de un frente de inestabilidad climática.
- El fenómeno provocará ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua, tras un inicio de semana con marcas térmicas que alcanzaron los 34 °C en la región.
- Las lluvias tenderán a disiparse hacia el viernes en la mayoría de las provincias, dando paso a un fin de semana más templado con máximas cercanas a los 30 °C.
El pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana marcada por las lluvias y las tormentas en distintas provincias del NOA. Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja se encuentran entre las jurisdicciones alcanzadas por alertas meteorológicas para el comienzo de la semana, con fenómenos que podrían incluir fuertes ráfagas de viento y abundantes precipitaciones. Además, se prevé un descenso gradual de las temperaturas en gran parte de la región, aunque las máximas volverán a acercarse a los 30 °C hacia el fin de semana.
Pronóstico para Catamarca
La temperatura irá en descenso conforme avance la semana en la capital. El lunes la máxima alcanzará los 34 °C, el registro más elevado previsto para los próximos días. Desde allí, la merma térmica será gradual. Las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 20 °C todos los días. La región centro y este se encuentra bajo alerta meteorológica para el principio de la semana. Este lunes se esperan las tormentas más severas por la noche para Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Pomán y San Fernando del Valle de Catamarca. Hay probabilidades de lluvias hasta el jueves.
Pronóstico para Jujuy
San Salvador de Jujuy tendrá un lunes con una máxima de 28 °C y con probabilidades bajas de precipitaciones. El martes se registrarán los indicadores máximos con un pico de 30 °C y luego volverá a haber un leve descenso. Las temperaturas mínimas de la semana se mantendrán entre los 16 °C y los 19 °C. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 10% y el 40% hasta el jueves; luego, el cielo permanecerá nublado el fin de semana.
Pronóstico para La Rioja
La alerta meteorológica que rige para este lunes en La Rioja perderá intensidad el martes, pero seguirá presente. Se esperan las tormentas más fuertes a partir de esta tarde en la región del este, sobre todo en las zonas más cercanas a Córdoba. La temperatura más elevada se dará también este lunes según las previsiones, con 34 °C. Luego, habrá un descenso gradual hasta el viernes, cuando la máxima llegará a 26 °C. El fin de semana habrá un repunte moderado y se esperan mínimas de 20 °C y máximas de 29 °C. No hay probabilidad de precipitaciones desde el miércoles.
Pronóstico para Salta
La capital salteña tendrá una temperatura estable durante la semana con marcas entre los 16 °C y los 29 °C. El fin de semana habrá un aumento leve y llegará a marcar entre 18 °C y 30 °C. Hay probabilidades de precipitaciones entre el 10% y el 40% hasta el jueves y se esperan tormentas aisladas y chaparrones. El viernes las probabilidades serán casi nulas. El fin de semana transcurrirá con el cielo mayormente nublado.
Pronóstico para Santiago del Estero
Santiago del Estero se suma a las provincias bajo alerta meteorológica por tormenta. La advertencia del SMN rige para toda la provincia tanto lunes como martes, pero mañana la mitad sur del territorio tendrá tormentas más fuertes por la madrugada. Se prevén ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 milímetros. La temperatura máxima será la de este lunes con 34 °C, que volverá a repetirse recién el domingo. El resto de la semana, la temperatura oscilará entre 20 °C y 30 °C.
Pronóstico para Tucumán
La temperatura máxima de la semana será la de este lunes con 34 °C en Tucumán. Luego, descenderá y se mantendrá en 30 °C el martes y miércoles. El jueves y viernes será más baja y el sábado y domingo volverá a tocar los 30 °C. La provincia se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas hasta el martes a la madrugada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.