SociedadClima y ecología

Lluvias, tormentas y descenso de temperatura: cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán y el resto del NOA

Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y La Rioja tendrán jornadas marcadas por distintas condiciones meteorológicas.

El pronóstico del NOA indica precipitaciones y calor para toda la semana.
El pronóstico del NOA indica precipitaciones y calor para toda la semana. Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas esta semana por tormentas y descenso térmico en Tucumán y el resto del NOA ante el ingreso de un frente de inestabilidad climática.
  • El fenómeno provocará ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua, tras un inicio de semana con marcas térmicas que alcanzaron los 34 °C en la región.
  • Las lluvias tenderán a disiparse hacia el viernes en la mayoría de las provincias, dando paso a un fin de semana más templado con máximas cercanas a los 30 °C.
Resumen generado con IA

El pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana marcada por las lluvias y las tormentas en distintas provincias del NOA. Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja se encuentran entre las jurisdicciones alcanzadas por alertas meteorológicas para el comienzo de la semana, con fenómenos que podrían incluir fuertes ráfagas de viento y abundantes precipitaciones. Además, se prevé un descenso gradual de las temperaturas en gran parte de la región, aunque las máximas volverán a acercarse a los 30 °C hacia el fin de semana.

Rige la alerta naranja y amarilla por tormentas severas, granizo y viento Zonda en 13 provincias

Rige la alerta naranja y amarilla por tormentas severas, granizo y viento Zonda en 13 provincias

Pronóstico para Catamarca

La temperatura irá en descenso conforme avance la semana en la capital. El lunes la máxima alcanzará los 34 °C, el registro más elevado previsto para los próximos días. Desde allí, la merma térmica será gradual. Las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 20 °C todos los días. La región centro y este se encuentra bajo alerta meteorológica para el principio de la semana. Este lunes se esperan las tormentas más severas por la noche para Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Pomán y San Fernando del Valle de Catamarca. Hay probabilidades de lluvias hasta el jueves.

Pronóstico para Jujuy

San Salvador de Jujuy tendrá un lunes con una máxima de 28 °C y con probabilidades bajas de precipitaciones. El martes se registrarán los indicadores máximos con un pico de 30 °C y luego volverá a haber un leve descenso. Las temperaturas mínimas de la semana se mantendrán entre los 16 °C y los 19 °C. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán entre el 10% y el 40% hasta el jueves; luego, el cielo permanecerá nublado el fin de semana.

Pronóstico para La Rioja

La alerta meteorológica que rige para este lunes en La Rioja perderá intensidad el martes, pero seguirá presente. Se esperan las tormentas más fuertes a partir de esta tarde en la región del este, sobre todo en las zonas más cercanas a Córdoba. La temperatura más elevada se dará también este lunes según las previsiones, con 34 °C. Luego, habrá un descenso gradual hasta el viernes, cuando la máxima llegará a 26 °C. El fin de semana habrá un repunte moderado y se esperan mínimas de 20 °C y máximas de 29 °C. No hay probabilidad de precipitaciones desde el miércoles.

¿Habrá un segundo fenómeno de El Niño en 2027? Qué anticipa el pronóstico europeo sobre su evolución

¿Habrá un segundo fenómeno de El Niño en 2027? Qué anticipa el pronóstico europeo sobre su evolución

Pronóstico para Salta

La capital salteña tendrá una temperatura estable durante la semana con marcas entre los 16 °C y los 29 °C. El fin de semana habrá un aumento leve y llegará a marcar entre 18 °C y 30 °C. Hay probabilidades de precipitaciones entre el 10% y el 40% hasta el jueves y se esperan tormentas aisladas y chaparrones. El viernes las probabilidades serán casi nulas. El fin de semana transcurrirá con el cielo mayormente nublado.

Pronóstico para Santiago del Estero

Santiago del Estero se suma a las provincias bajo alerta meteorológica por tormenta. La advertencia del SMN rige para toda la provincia tanto lunes como martes, pero mañana la mitad sur del territorio tendrá tormentas más fuertes por la madrugada. Se prevén ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 milímetros. La temperatura máxima será la de este lunes con 34 °C, que volverá a repetirse recién el domingo. El resto de la semana, la temperatura oscilará entre 20 °C y 30 °C.

¿Vuelven las lluvias a Tucumán? Qué anticipa el pronóstico para este sábado y cómo estará el tiempo la próxima semana

¿Vuelven las lluvias a Tucumán? Qué anticipa el pronóstico para este sábado y cómo estará el tiempo la próxima semana

Pronóstico para Tucumán

La temperatura máxima de la semana será la de este lunes con 34 °C en Tucumán. Luego, descenderá y se mantendrá en 30 °C el martes y miércoles. El jueves y viernes será más baja y el sábado y domingo volverá a tocar los 30 °C. La provincia se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas hasta el martes a la madrugada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.

Temas TucumánSantiago del EsteroSaltaCatamarcaJujuyServicio Meteorológico NacionalLa RiojaClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rige la alerta naranja y amarilla por tormentas severas, granizo y viento Zonda en 13 provincias

Rige la alerta naranja y amarilla por tormentas severas, granizo y viento Zonda en 13 provincias

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 11 de noviembre: anticipan tormentas aisladas por la tarde

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 11 de noviembre: anticipan tormentas aisladas por la tarde

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 10 de noviembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 10 de noviembre

Alerta por temperaturas extremas: una ciudad de Salta se convirtió en la más calurosa del país este jueves

Alerta por temperaturas extremas: una ciudad de Salta se convirtió en la más calurosa del país este jueves

Lo más popular
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares
3

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición
4

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Ranking notas premium
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo
3

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”
4

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Más Noticias
Rosa Monti, representante del ecumenismo en Tucumán, estuvo en el encuentro con el Papa y contó los detalles del histórico cónclave

Rosa Monti, representante del ecumenismo en Tucumán, estuvo en el encuentro con el Papa y contó los detalles del histórico cónclave

Colapinto, en el centro de la polémica: qué dijo Audi sobre su duelo con Hülkenberg

Colapinto, en el centro de la polémica: qué dijo Audi sobre su duelo con Hülkenberg

Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar: los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto

"Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar": los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto

Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Quiénes son los 74 presos que se reunieron con el papa León XIV en la cárcel de Devoto

Quiénes son los 74 presos que se reunieron con el papa León XIV en la cárcel de Devoto

Portal 11/11: qué significa esta fecha y cómo aprovechar su energía para manifestar

Portal 11/11: qué significa esta fecha y cómo aprovechar su energía para manifestar

Comentarios