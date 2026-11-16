Lluvias, tormentas y descenso de temperatura: cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán y el resto del NOA

Pronóstico para La Rioja

La alerta meteorológica que rige para este lunes en La Rioja perderá intensidad el martes, pero seguirá presente. Se esperan las tormentas más fuertes a partir de esta tarde en la región del este, sobre todo en las zonas más cercanas a Córdoba. La temperatura más elevada se dará también este lunes según las previsiones, con 34 °C. Luego, habrá un descenso gradual hasta el viernes, cuando la máxima llegará a 26 °C. El fin de semana habrá un repunte moderado y se esperan mínimas de 20 °C y máximas de 29 °C. No hay probabilidad de precipitaciones desde el miércoles.