Domingo con alerta amarilla: seis provincias tendrán tormentas fuertes, lluvias y posible granizo

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este domingo por tormentas fuertes, ráfagas y granizo en Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Luis.
- Se prevén precipitaciones de entre 15 y 40 mm en lapsos breves y fuerte actividad eléctrica, por lo que el organismo recomendó no salir y asegurar objetos sueltos.
- La advertencia busca prevenir accidentes y anegamientos en las zonas bajo riesgo, instando a la población a tomar recaudos ante el impacto del temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 15 de noviembre en seis provincias argentinas. El organismo advirtió que algunas localidades podrían registrar fenómenos de intensidad localmente fuerte, con lluvias abundantes, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las seis provincias afectadas
De acuerdo con el reporte del SMN, las provincias alcanzadas por la advertencia meteorológica son: Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Luis.
En estas regiones se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad fuerte. Entre los fenómenos previstos se encuentran precipitaciones abundantes en períodos breves, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.
En cuanto a los valores de lluvia, el organismo estima acumulados de entre 15 y 40 milímetros, aunque no descarta que esos registros puedan superarse de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN ante la llegada de tormentas
Frente a la posibilidad de que se desarrollen fenómenos meteorológicos intensos, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar inconvenientes.
Entre las principales medidas preventivas, aconsejó:
- Evitar salir de casa mientras se desarrollen las tormentas.
- No sacar la basura para impedir que se obstruyan los desagües.
- Limpiar previamente los desagües y sumideros.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas.