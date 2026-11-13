Cristofer Brito confirmó un cambio brusco del tiempo en Tucumán tras el calor de casi 40°

Después de varios días de temperaturas elevadas, Tucumán se encamina hacia un período de marcada inestabilidad, con tormentas fuertes, lluvias intensas y elevados niveles de humedad. El cambio llegará luego de una jornada en la que el termómetro alcanzará los 38°, con sensaciones térmicas que podrían superar los 40°. Según anticipó a LA GACETA Cristofer Brito, observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes será el último día de calor intenso en el noroeste argentino.