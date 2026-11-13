Cristofer Brito confirmó un cambio brusco del tiempo en Tucumán tras el calor de casi 40°
Resumen para apurados
- El meteorólogo Cristofer Brito anunció tormentas fuertes para este sábado en Tucumán, debido al fin de una agobiante ola de calor de 40 grados.
- El cambio traerá lluvias intensas de corta duración, ráfagas y granizo hasta el miércoles, tras jornadas con sensaciones térmicas récord en el NOA.
- Brito advirtió que el fenómeno El Niño alcanzará su mayor fuerza entre diciembre y enero, provocando precipitaciones superiores a lo normal en verano.
Después de varios días de temperaturas elevadas, Tucumán se encamina hacia un período de marcada inestabilidad, con tormentas fuertes, lluvias intensas y elevados niveles de humedad. El cambio llegará luego de una jornada en la que el termómetro alcanzará los 38°, con sensaciones térmicas que podrían superar los 40°. Según anticipó a LA GACETA Cristofer Brito, observador meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes será el último día de calor intenso en el noroeste argentino.
"Hoy es el último día de calor intenso en el NOA", explicó el especialista, quien señaló que la humedad también tendrá un papel importante en las condiciones de la jornada. En Tucumán, la combinación de temperaturas elevadas y humedad hará que el ambiente resulte todavía más agobiante.
Sin embargo, el alivio térmico llegará acompañado de lluvias. Brito adelantó que las primeras tormentas podrían desarrollarse durante la madrugada del sábado y dar inicio a un ciclo de precipitaciones que se extenderá, al menos, hasta el miércoles de la próxima semana.
El pronóstico contempla varios episodios de tormentas fuertes: uno durante la madrugada del sábado, otro entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, y un tercero previsto para la tarde del lunes. Entre esos períodos habrá momentos de relativa estabilidad, con algunas apariciones del sol y chaparrones aislados.
"Va a ser un fin de semana sofocante, pesado, húmedo e inestable", advirtió el meteorólogo. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27° y los 31°, por lo que, pese al descenso respecto de los registros de estos días, la sensación de agobio continuará.
Tormentas intensas, pero de corta duración
Uno de los aspectos que destacó Brito es que las tormentas previstas podrían ser pasajeras, aunque eso no significa que vayan a tener poca intensidad. En algunos sectores podrían descargar abundante cantidad de agua en períodos muy breves, acompañadas de actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
"Pueden dejar mucha lluvia en poco tiempo, posible caída de granizo y actividad eléctrica fuerte. Son pasajeras, duran poco tiempo, no más de una o dos horas y luego pasan", explicó.
El especialista describió un patrón que podría repetirse durante los próximos días: períodos de sol durante la jornada y lluvias o tormentas hacia la tarde y la noche. Por ese motivo, recomendó mantenerse atentos a las alertas que pueda emitir el Servicio Meteorológico Nacional y a las actualizaciones del pronóstico.
El Niño tendrá su etapa más intensa en diciembre y enero
Más allá de las condiciones inmediatas, Brito advirtió que Tucumán deberá atravesar los meses más intensos del verano bajo la influencia de un episodio fuerte de El Niño.
Según explicó, diciembre y enero concentrarían los períodos de mayor actividad de este fenómeno, con posibles precipitaciones intensas que podrían extenderse parcialmente hasta febrero. Recién en marzo comenzaría a disminuir la intensidad de las lluvias.
"Vamos a empezar a tener episodios de tormentas fuertes durante diciembre y enero. Va a ser lo más intenso del Niño", señaló.
En cuanto a la cantidad de agua que podría acumularse durante la temporada, el observador meteorológico aclaró que todavía es difícil establecer cifras precisas. Las perspectivas indican que las precipitaciones estarán por encima de los valores normales, aunque no necesariamente alcanzarían los registros del verano pasado.
A modo de referencia, mencionó que si durante los tres meses del verano anterior se acumularon unos 1.000 milímetros, esta temporada podría rondar los 800 milímetros. De todos modos, aclaró que se trata de un ejemplo estimativo y no de una previsión exacta.
"El ambiente va a estar propicio para tener precipitaciones intensas durante el verano, pero en algunos períodos. No va a ser que va a llover todo el veran", precisó.
Cómo fue el comportamiento del clima en Tucumán durante 2026
En su repaso del año, Brito describió un 2026 marcado por una importante variabilidad climática. Durante los primeros seis meses se concentraron buena parte de las lluvias, mientras que el invierno tuvo características particulares.
Aunque las temperaturas máximas estuvieron por debajo de los valores habituales en algunos períodos, eso no significó que haya sido una estación especialmente fría. Por el contrario, el especialista consideró que terminó siendo un invierno normal y ligeramente más cálido de lo habitual.
El calor, en tanto, tuvo una presencia más acotada, principalmente durante febrero y noviembre.
El fenómeno que provocó destrozos en Salta no fue un tornado
Durante la entrevista, Brito también se refirió al temporal que provocó importantes destrozos en Embarcación, cerca de Orán, en la provincia de Salta. Frente a las imágenes que circularon y las versiones sobre un posible tornado, el meteorólogo aclaró que el fenómeno registrado fue una microrráfaga.
Se trata de una corriente descendente de aire frío que se desprende de una nube de tormenta y, al impactar contra la superficie, genera vientos muy intensos, lluvias abundantes y, en ocasiones, caída de granizo.
"Lo del tornado está descartado. El fenómeno determinado fue una microrráfaga", afirmó.
Brito explicó que estas situaciones son relativamente frecuentes durante esta época del año y que pueden provocar daños importantes en áreas puntuales, con caída de árboles y voladura de techos.
Además, remarcó que se trata de fenómenos muy localizados: mientras una zona puede recibir lluvias intensas y ráfagas destructivas, a pocos kilómetros las condiciones pueden ser completamente diferentes.