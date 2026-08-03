Con canciones, Rosalía se reconcilió con el público argentino

La reconciliación llegó cantada. El sábado por la noche, en un colmado Movistar Arena, Rosalía inauguró su serie de shows porteños con una escena que un par de semanas atrás parecía improbable: miles de fanáticos coreando cada estrofa de la artista que, luego de la final del Mundial 2026, había reposteado un video interpretado por gran parte del público argentino como una burla a la Selección. El clip, tomado de la cuenta de Mia Khalifa y musicalizado con “La Perla” -canción de la propia Rosalía-, había desatado repudio en las redes. Pero el calor de la platea desde el primer acorde despejó cualquier duda sobre el clima de esa noche y el de anoche, su segundo show.