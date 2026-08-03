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Con canciones, Rosalía se reconcilió con el público argentino

“Madre mía, qué lío el otro día. Tremenda cagada. Nunca fue mi intención”, pidió perdón la cantante. El Movistar Arena respondió con vítores.

DE LUJO. La cantante española abrió el sábado una serie de cuatro recitales en el país, que culminará el jueves.
DE LUJO. La cantante española abrió el sábado una serie de cuatro recitales en el país, que culminará el jueves.
Hace 4 Hs

La reconciliación llegó cantada. El sábado por la noche, en un colmado Movistar Arena, Rosalía inauguró su serie de shows porteños con una escena que un par de semanas atrás parecía improbable: miles de fanáticos coreando cada estrofa de la artista que, luego de la final del Mundial 2026, había reposteado un video interpretado por gran parte del público argentino como una burla a la Selección. El clip, tomado de la cuenta de Mia Khalifa y musicalizado con “La Perla” -canción de la propia Rosalía-, había desatado repudio en las redes. Pero el calor de la platea desde el primer acorde despejó cualquier duda sobre el clima de esa noche y el de anoche, su segundo show.

Durante la previa, el ambiente cerca del estadio de Villa Crespo era más ambivalente de lo que terminó mostrando el show. Entre los que hacían fila circulaban frases encontradas sobre lo que estaba por pasar; una fanática resumió el humor colectivo: “Sigo enojada; espero sus disculpas”. Eso terminó siendo, casi al pie de la letra, lo que ocurrió en el escenario.

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: "Nunca fue mi intención"

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: Nunca fue mi intención

Con un tutú amarillo y zapatillas de punta, la española abrió el show a las 21.05 con “Sexo, violencia y llantas”. La ovación llegó incluso antes de la primera línea cantada. Como segundo tema eligió “Reliquia” y el estadio coreó al unísono el verso más esperado de la noche: “El cielo nació en Buenos Aires”. Al terminar, Rosalía se detuvo a mirar la sala repleta y recibió el canto que por semanas había estado en duda: “Olé, olé, olé, olé, Rosi, Rosi”.

Recién ahí, a unos 20 minutos de iniciado el recital, la cantante encaró la polémica frente a su público. Lo hizo entre el humor y la emoción, con la voz quebrada. “Madre mía, qué lío el otro día”, arrancó entre risas nerviosas. Y remató, sin vueltas: “Tremenda cagada. Nunca fue mi intención”. El público respondió con vítores.

SÁBADO. Rosalía arrancó el show con tutú amarillo y zapatillas de punta. SÁBADO. Rosalía arrancó el show con tutú amarillo y zapatillas de punta.

La artista catalana buscó explicar el porqué de su descargo con una historia personal. Recordó su debut en el país en 2019, en el Lollapalooza, cuando recién empezaba su carrera. Contó que abrió aquel show con “Piensa en tu mirada” y que la multitud le cantó cada palabra de vuelta. De ese recuerdo se aferró para cerrar el capítulo incómodo: “Es el lugar que me ha guiado adonde estoy hoy”, aseguró, y agregó que su cariño por el país sigue “intacto como el primer día”.

Ni banderas argentinas ni camisetas de selecciones: las prohibiciones para el show de Rosalía

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El respaldo no fue solo del público: antes del debut, el productor Daniel Grinbank equiparó la ola de críticas con la que sufrió Guns N’ Roses en su primera visita al país, en 1992, cuando un episodio menor también escaló a escándalo nacional.

Superado el momento más tenso, el show viró de registro. Arropada por la Heritage Orchestra, Rosalía recorrió el grueso de “Lux” -con “Mio Cristo Piange Diamanti” y el dueto a distancia con Björk en “Berghain”- antes de virar hacia el pop más bailable con “Saoko”, “La Fama” y “La Combi Versace”. Hacia el final aparecieron “Bizcochito” y “Despechá”, los himnos que la instalaron como fenómeno masivo, además de un cover a capela de “Can’t Take My Eyes Off You”, de Frankie Valli, y el cierre con “Magnolias”. Ante una sala colmada por unas 15.000 personas, la puesta visual -escalinatas, un piano suspendido, un incensario gigante- acompañó cada giro emocional de la noche.

Fidelidad

Lo que había arrancado como una incógnita -¿cantaría el arena?, ¿habría abucheos?- terminó convertido en una demostración de fidelidad de su núcleo duro de seguidores. Antes de despedirse, la española agradeció con insistencia: “Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo”, repitió, visiblemente movilizada, mientras la sala respondía con el cántico que resumió la noche.

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Aquel fue el primero de los cuatro conciertos que Rosalía ofrecerá en el Movistar Arena: la cita se repitió ayer y continuará mañana y el jueves, siempre sobre el escenario de Villa Crespo. Las entradas para las tres fechas originales se agotaron en 45 minutos, lo que obligó a la producción a sumar la última función. La escala porteña forma parte del Lux Tour 2026, la gira más ambiciosa de la cantante hasta la fecha, que la llevará por más de 40 shows en 17 países tras su paso por Europa y Norteamérica.

La polémica que la acompañó hasta la puerta del estadio quedará como un capítulo más en la larga relación de la artista con su público en el país, que arrancó en aquel Lollapalooza de 2019 y que anoche, entre lágrimas y aplausos, pareció sellar una nueva página: coreando hasta el final, la platea no dejó dudas de su veredicto: absolución a su ídola.

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