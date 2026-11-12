Milo J y Los Pibes Chorros llevarán el trap y la cumbia villera al festival Coachella en California
El festival estadounidense confirmó la alineación oficial para sus dos fines de semana de abril, donde el artista de Morón y la histórica agrupación de Berazategui compartirán cartel con figuras de la talla de Dua Lipa, Tame Impala y Madonna.
Resumen para apurados
- Milo J y Los Pibes Chorros fueron confirmados para actuar en el festival Coachella en California durante abril de 2027, representando a la música argentina a escala global.
- Milo J llega en plena consolidación urbana, mientras que la histórica banda debuta con la cumbia villera en el evento, siguiendo los pasos de otros referentes argentinos en Indio.
- La inclusión marca un hito inédito para la cumbia villera y consolida la apertura del festival estadounidense hacia expresiones populares y regionales de América Latina.
La música argentina sumará una página inédita en su proyección internacional tras confirmarse la grilla oficial del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2027.
En esta nueva edición, el referente urbano Milo J y la histórica agrupación de cumbia villera Los Pibes Chorros fueron anunciados como los representantes nacionales que actuarán en el desierto de Indio, California. La nómina los ubica en el mismo cartel que artistas de escala global como Dua Lipa, Tame Impala, SZA y Madonna.
De Morón y Berazategui a California: el hito de la cumbia villera y el trap
El desembarco de ambos proyectos marca un contraste estilístico dentro de la programación oficial del evento. Milo J, oriundo de Morón, llega en pleno proceso de consolidación internacional tras el lanzamiento de su álbum La vida era más corta, con una propuesta que cruza trap, rap y R&B con matices del folclore argentino.
Por su parte, Los Pibes Chorros, grupo surgido en Berazategui hacia el año 2000 y pionero de la cumbia villera, marcarán el ingreso de este género popular por primera vez en los escenarios del festival estadounidense.
Esta confirmación extiende la tradición de artistas nacionales que pasaron por Indio, lista que incluye a Juana Molina, Bajofondo, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Las Ligas Menores, Nicki Nicole, Bizarrap y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso. Asimismo, la presencia tropical se enmarca en una apertura de la organización hacia expresiones regionales de culto de América Latina, con antecedentes previos como Los Mirlos de Perú y Los Hermanos Flores de El Salvador.
Polémica en redes y la formación actual de los pioneros de la cumbia
La inclusión de la banda tropical generó repercusiones inmediatas y debates en plataformas digitales respecto del contraste de su repertorio con el contexto del festival. En paralelo, usuarios y seguidores remarcaron observaciones sobre la formación que se presentará en el Empire Polo Club.
La agrupación se presentará con su alineación actual, encabezada por el cantante Sebastián "Niery" Vera en la voz y la producción de su fundador histórico, Diego "Kapo" Horro. La desvinculación de su vocalista original, Ariel "El Traidor" Salinas, ocurrió en el año 2005, luego del impacto de su disco debut Arriba las Manos (2001) y éxitos como "Andrea", "Duraznito" y "El Tano Pastita".
Guía útil: días de show, venta de entradas y transmisión en vivo
El festival Coachella 2027 se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos: del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril. La organización distribuyó las presentaciones de los representantes argentinos en jornadas diferenciadas:
- Milo J: Actuará los viernes 9 y 16 de abril, compartiendo la jornada principal con la británica Dua Lipa, además de presentaciones de Zara Larsson, Steve Lacy, Kehlani y Giorgio Moroder. Ese mismo día, Madonna ofrecerá una actuación especial en la carpa de música dance.
- Los Pibes Chorros: Subirán al escenario los sábados 10 y 17 de abril, en la misma fecha donde encabezará la banda Tame Impala, junto a shows de Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix y Robyn.
Los horarios exactos por escenario se difundirán días antes del comienzo del evento mediante la aplicación oficial del festival. En tanto, la transmisión oficial en vivo estará disponible de forma gratuita a nivel global a través de YouTube, socio exclusivo de la transmisión por decimoquinto año consecutivo.