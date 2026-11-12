Milo J y Los Pibes Chorros llevarán el trap y la cumbia villera al festival Coachella en California

Esta confirmación extiende la tradición de artistas nacionales que pasaron por Indio, lista que incluye a Juana Molina, Bajofondo, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Las Ligas Menores, Nicki Nicole, Bizarrap y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso. Asimismo, la presencia tropical se enmarca en una apertura de la organización hacia expresiones regionales de culto de América Latina, con antecedentes previos como Los Mirlos de Perú y Los Hermanos Flores de El Salvador.