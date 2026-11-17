El pontífice también apeló a los medios de comunicación para que colaboren en la superación de la polarización. “Yo personalmente creo en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio”, expresó.