Resumen para apurados
- El papa León XIV evaluó este martes en su vuelo a Roma su visita a la Argentina y su diálogo con Javier Milei, a quien pidió atender a los sectores más vulnerables.
- El Pontífice viajó tras recuperarse de una cirugía pulmonar y debatió con Milei sobre la coyuntura económica al culminar su gira por Uruguay, Argentina y Perú.
- El mensaje papal busca reducir la polarización y la violencia discursiva en el país, impulsando consensos políticos para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
El papa León XIV hizo un balance de su gira por Sudamérica en una conferencia de prensa ofrecida a bordo del avión que lo trasladó de regreso a Roma. Allí se refirió a su paso por la Argentina, a los encuentros con el presidente Javier Milei y a su estado de salud tras la reciente operación.
Consultado sobre sus diálogos con el mandatario argentino, el Sumo Pontífice reveló: “Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.
En esa línea, detalló que ambos coinciden en “la mutua comprensión sobre el valor de la vida y el valor del ser humano en todas sus etapas”. Asimismo, recordó las conversaciones sobre la coyuntura económica: “Hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando desde que él asumió”.
Milei fue el encargado de recibirlo a su llegada al Aeroparque Jorge Newbery y de despedirlo en el Aeropuerto de Ezeiza, antes de que partiera hacia Perú. Sobre esos encuentros, el líder de la Iglesia evaluó: “Había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”.
El líder de la Iglesia católica llegó este martes a las 5 a Roma después de su viaje de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, constató el equipo de la AFP a bordo del avión del pontífice.
Un mensaje que busca la unidad
Durante la charla con la prensa, según publicó TN, León XIV evitó las etiquetas políticas. “El mensaje que quiero llevar no es político y, aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, crítica o no crítica, yo hablo de la Magnifica Humanitas”, aclaró, en referencia a la encíclica presentada el 25 de mayo.
En ese sentido, planteó la necesidad de que la economía beneficie a todos: “Tenemos que animar a todos, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”.
El pontífice también apeló a los medios de comunicación para que colaboren en la superación de la polarización. “Yo personalmente creo en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio”, expresó.
“Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar”, agregó.
La salud y el desafío físico
Sobre su estado de salud tras la intervención del 13 de octubre en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor maligno, León XIV fue sincero: “No estoy 100% recuperado, pero quería hacer este viaje”.
Además, contó por qué decidió comunicar su enfermedad de forma personal y pública. Según señaló, fue una decisión vinculada con su cultura estadounidense, una característica que también relacionó con su profunda fe y su defensa de la democracia.