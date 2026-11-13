Milei habló ante los emprendedores y Endeavor confirmó que Tucumán abrirá su agenda nacional en 2027

Según explicó, el mensaje estuvo especialmente preparado para el público que asistió a la gala. El mandatario comenzó su exposición con una referencia a Adam Smith y la conocida parábola de la fábrica de alfileres, para explicar cómo la división del trabajo y la producción incidieron en el desarrollo económico a partir de la Revolución Industrial. “Se apoyó en la producción como pilar fundamental para el desarrollo del país”, resumió García Hamilton.