Milei habló ante los emprendedores y Endeavor confirmó que Tucumán abrirá su agenda nacional en 2027
Resumen para apurados
- Javier Milei disertó ante empresarios en la gala de fin de año de Endeavor para promover el rol de la actividad privada y reglas claras en el crecimiento económico del país.
- Con un tono moderado y citas a Adam Smith, el mandatario destacó a la producción como eje del desarrollo, mientras Endeavor cerró un año récord de participación en el país.
- La fundación confirmó que abrirá su agenda nacional de 2027 en Tucumán en abril, posicionando a la provincia en el mapa del ecosistema emprendedor antes de los comicios locales.
La presencia de Javier Milei en la gala de fin de año de la Fundación Endeavor concentró buena parte de la atención durante el encuentro que reunió a referentes del mundo emprendedor. El Presidente brindó un discurso dirigido especialmente a empresarios y emprendedores, en el que hizo hincapié en la producción, el papel de la actividad privada y la necesidad de establecer reglas claras para impulsar el crecimiento económico.
Javier García Hamilton, vicepresidente del directorio de LA GACETA y miembro del directorio de Endeavor, participó de la cena y compartió sus impresiones sobre la intervención presidencial. En diálogo con LG Play, contó que observó a Milei con una actitud diferente a la de otras apariciones públicas. “Se lo notó muy tranquilo, algo novedoso, distinto en otras ocasiones”, señaló.
Según explicó, el mensaje estuvo especialmente preparado para el público que asistió a la gala. El mandatario comenzó su exposición con una referencia a Adam Smith y la conocida parábola de la fábrica de alfileres, para explicar cómo la división del trabajo y la producción incidieron en el desarrollo económico a partir de la Revolución Industrial. “Se apoyó en la producción como pilar fundamental para el desarrollo del país”, resumió García Hamilton.
Durante su discurso, Milei también se refirió al papel que, según la visión del Gobierno, debe cumplir el Estado para favorecer el crecimiento. En ese sentido, García Hamilton destacó que el Presidente insistió en la importancia de generar condiciones y reglas claras para que los emprendedores y empresarios puedan desarrollar sus actividades.
“Él destaca la necesidad de generar reglas claras, generar las condiciones y que, a partir de ahí, la actividad privada, el empresario, sea el encargado del crecimiento y de generar beneficios para la sociedad”, explicó.
El empresario también comentó algunos detalles de la participación presidencial en la gala. Según relató, Milei llegó en horario, pronunció el discurso que tenía preparado, saludó a algunos de los presentes y luego se retiró para que la cena continuara con su desarrollo habitual. García Hamilton reconoció que algunos asistentes esperaban una intervención más extensa y con otro tono.
Endeavor prepara un 2027 con Tucumán como punto de partida
Más allá de la visita presidencial, García Hamilton destacó el balance positivo que dejó el año para Endeavor. Según indicó, la fundación registró un récord de participantes en sus distintos eventos realizados en las diferentes regiones del país, un dato que alimenta las expectativas para el próximo período.
En ese contexto, adelantó una novedad importante para Tucumán: la provincia será sede del primer encuentro nacional de Endeavor de 2027. “Va a ser en Tucumán. Estamos cerrando y viendo la fecha. Calculamos que será en abril, antes de las elecciones provinciales”, anticipó.