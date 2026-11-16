El avión despegó de la capital peruana a las 16.29, hora argentina. Antes, durante una misa multitudinaria celebrada en la Base Aérea Las Palmas, León XIV se despidió de los fieles con un mensaje de cercanía: “Al final de mi visita apostólica, también quiero confirmarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo, en donde quiera que nos encontremos abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”.