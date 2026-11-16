Resumen para apurados
- Este lunes, el papa León XIV concluyó su primera gira por Sudamérica y partió desde Lima a Roma, tras 11 días de visitas con foco en la justicia social.
- El recorrido abarcó diez ciudades en Uruguay, Argentina y Perú con masiva convocatoria, despejando dudas sobre su salud tras una reciente operación pulmonar.
- El viaje consolidó su liderazgo pastoral, revitalizó el legado social de Francisco en la región y dejó definiciones doctrinales con impacto político y religioso.
El papa León XIV puso este lunes punto final a su primera gira apostólica por Sudamérica y partió desde Lima rumbo a Roma. Después de once días, diez ciudades y tres países, el Sumo Pontífice concluyó una visita histórica que incluyó Uruguay, la Argentina y Perú, con multitudinarias recepciones y mensajes centrados en la justicia social y el legado de Francisco.
El avión despegó de la capital peruana a las 16.29, hora argentina. Antes, durante una misa multitudinaria celebrada en la Base Aérea Las Palmas, León XIV se despidió de los fieles con un mensaje de cercanía: “Al final de mi visita apostólica, también quiero confirmarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo, en donde quiera que nos encontremos abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”.
Ante 1.500.000 personas, según las cifras difundidas, el Papa también cuestionó a un mundo herido por la prepotencia y retomó el ejemplo de santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, cuya figura inspiró varios de sus discursos durante la visita. De allí surgió una de las frases centrales de su despedida: “Los únicos que no pueden esperar son los pobres”.
Robert Prevost se despidió de Sudamérica después de una gira marcada por el masivo acompañamiento popular en cada destino y por discursos que recuperaron el legado de Francisco. Además, el viaje despejó las dudas sobre su estado de salud, luego de la operación por un tumor maligno en el pulmón derecho a la que fue sometido el 13 de octubre en la clínica Gemelli, de Roma.
Aunque el itinerario había generado interrogantes sobre su capacidad para cumplir una agenda tan exigente a menos de un mes de la intervención, el Pontífice se mostró activo en sus distintas apariciones públicas y no dio señales de cansancio.
El mensaje de León XIV en su última misa
En la celebración realizada en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, León XIV pidió a los fieles comprometerse con los sectores más vulnerables.
“Los únicos que no pueden esperar son los pobres”, insistió. En esa línea, invitó a la comunidad religiosa “a abrirnos a cada hermano y hermana, curándolos, amándolos y sirviéndolos con la bondad del Señor”.
También destacó el ejemplo de santo Toribio de Mogrovejo y su aporte a la Iglesia. “Con su ejemplo, santo Toribio nos invita a santificar nuestras relaciones en la Iglesia; su vida nos propone reconocernos como miembros vivos de un solo cuerpo”, expresó.
El Papa pidió, además, que la Iglesia incorpore a los pobres en sus proyectos y debates, y los incluya “en la búsqueda de la verdad”.
La última jornada en Perú
El último día de la visita tuvo una agenda intensa en un país que ocupa un lugar especial en la vida de Prevost. Allí vivió alrededor de 20 años, obtuvo la nacionalidad peruana y fue obispo de Chiclayo.
La jornada comenzó con una visita al personal y a las personas asistidas en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Luego presidió la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas.
La ceremonia oficial de despedida se realizó en la Base Aeronaval del Callao, en Lima. El avión que trasladaba al Pontífice de regreso al Vaticano tenía previsto arribar al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino este martes a las 10.25, hora italiana (6.45 de la Argentina).
Un recorrido por 10 ciudades y tres países
La gira comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay. León XIV visitó Montevideo, Paysandú y Florida, donde permaneció hasta el domingo 8 por la tarde, cuando partió hacia Buenos Aires.
En la Argentina, su recorrido incluyó la capital del país, donde celebró una misa multitudinaria en Palermo; Claypole, donde visitó el Cottolengo Don Orione; Córdoba, donde también ofició una misa, y Luján, escenario de su tercer y último oficio religioso en territorio argentino. Además, mantuvo distintos encuentros con referentes religiosos, representantes del mundo del trabajo y jóvenes.
Según cálculos del Gobierno, la visita movilizó a más de seis millones de personas, aunque otras estimaciones elevaron la cifra hasta los 7,5 millones.
Si bien tuvo un carácter estrictamente pastoral, sus discursos fueron interpretados también en clave política y provocaron distintas reacciones en el Gobierno de Javier Milei y en la oposición, debido a su fuerte posicionamiento social y a la defensa de la doctrina de la Iglesia.
El miércoles 11, León XIV concluyó su visita a la Argentina y partió hacia Perú, país al que considera su casa después de haber vivido allí, en distintas etapas, durante casi dos décadas.
En territorio peruano, Prevost encabezó misas, recorridos y reuniones en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, en la región amazónica.
Uno de los momentos más emotivos de su regreso se vivió en Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023, hasta que Francisco lo convocó a Roma.
En Cusco, la antigua capital del Imperio inca, su visita del domingo había despertado preocupación por la altura de la ciudad, ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, León XIV se mostró activo, atento y sin aparentes signos de agotamiento.
Con su partida desde Lima, el Papa cerró una gira que no solo representó su primer gran acercamiento a Sudamérica como pontífice, sino que también permitió, especialmente en la Argentina, reencontrarse con la figura papal y llenar simbólicamente parte del vacío que dejó la muerte de Francisco.