En la Argentina, el operador local Brickstore comercializa los productos de la firma a través de su página web y cuenta con un stand en Unicenter. Sin embargo, el anuncio de Milei apunta a la apertura de la primera tienda de la compañía en el país en el corto plazo. Al momento de la publicación de esta información, la distribuidora nacional no había respondido una consulta de Infobae.