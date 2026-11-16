Resumen para apurados
- Javier Milei anunció en redes que la empresa Lego abrirá su primera tienda en el shopping Unicenter de Buenos Aires, como resultado de la apertura económica de su gestión.
- Hasta ahora, Lego se vendía en el país a través de un operador local con un stand y tienda virtual, a diferencia de otros países de la región donde ya posee locales propios.
- Sin fecha de inauguración confirmada aún, el desembarco de la compañía global consolida la llegada directa de marcas internacionales y amplía la oferta comercial minorista.
La marca danesa Lego abrirá su primera tienda en la Argentina y tendrá su local en el centro comercial Unicenter, en Buenos Aires. El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, donde presentó la llegada de la compañía como una consecuencia de la apertura económica impulsada por su gobierno.
“Lego abre su primera tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei”, señala el video que el mandatario publicó en su cuenta oficial de Instagram.
Por el momento, el shopping Unicenter es la única ubicación confirmada. Sin embargo, todavía no se dieron a conocer detalles sobre la fecha de inauguración ni las características comerciales del establecimiento.
Según la página oficial de la empresa, Lego ya tiene presencia comercial en distintos países de América Latina, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá.
En la Argentina, el operador local Brickstore comercializa los productos de la firma a través de su página web y cuenta con un stand en Unicenter. Sin embargo, el anuncio de Milei apunta a la apertura de la primera tienda de la compañía en el país en el corto plazo. Al momento de la publicación de esta información, la distribuidora nacional no había respondido una consulta de Infobae.
De un pequeño taller en Dinamarca a una marca global
La historia de Lego comenzó en 1932 en Billund, Dinamarca, cuando el carpintero Ole Kirk Kristiansen abrió un pequeño taller. En sus primeros años, el emprendimiento fabricaba juguetes de madera, como autos, aviones y yoyós, además de escaleras, tablas de planchar y otros artículos de uso cotidiano.
La crisis económica de la década de 1930 llevó a Kristiansen a buscar productos que pudieran comercializarse con mayor facilidad. En 1932 incorporó los juguetes a su producción y, hacia fines de 1935, decidió concentrar la actividad en ese rubro.
Desde enero de 1936, la empresa adoptó el nombre Lego, una combinación de las palabras danesas leg godt, que significan “jugar bien”.
La calidad se convirtió desde el comienzo en uno de los principios de fabricación. En la etapa de los juguetes de madera, la compañía utilizaba haya, que atravesaba un proceso de secado antes de ser cortada, lijada, pulida y barnizada o pintada. De aquellos años surgió el lema que todavía forma parte de su identidad: “Solo lo mejor es suficientemente bueno”.
En marzo de 1942, un incendio destruyó buena parte de la fábrica. Kristiansen decidió reconstruirla en Billund y logró reanudar la producción antes de finalizar ese mismo año.
El siguiente gran cambio llegó en 1949, cuando la empresa comenzó a fabricar artículos de plástico. Esa decisión abrió el camino hacia los bloques de construcción que terminarían convirtiéndose en su principal producto.
En 1955 presentó el Lego System in Play, un concepto basado en la compatibilidad de las piezas, que podían unirse entre sí, combinarse de distintas maneras y conservar su utilidad a lo largo del tiempo. El primer producto de esa línea fue Town Plan no. 1, destinado a construir un entorno urbano.
El diseño del ladrillo actual se consolidó en 1958. El 28 de enero de ese año, la compañía presentó una solicitud de patente para un elemento de construcción que incorporaba tubos en su interior. Ese mecanismo, combinado con los pernos de la parte superior, permitió conseguir uniones más firmes y ampliar las posibilidades de armado.
Según la empresa, seis ladrillos de ocho pernos pueden combinarse de 915.103.765 maneras diferentes.
En 1960, Lego dejó de fabricar juguetes de madera para concentrar sus recursos en los bloques plásticos y en el sistema de construcción. Desde entonces, mantuvo su sede en Billund y continúa bajo la propiedad de la familia Kirk Kristiansen, descendiente de su fundador.
Más de 1.100 tiendas en el mundo
Actualmente, los productos de Lego se comercializan en más de 120 países. Durante el primer semestre de 2026, el grupo informó que contaba con 34.000 empleados y 1.106 tiendas de la marca distribuidas en distintos mercados.
En ese período lanzó más de 330 productos, con propuestas de líneas como LEGO City, Technic, Icons, Botanicals, Star Wars y NINJAGO, además de otras colecciones vinculadas con franquicias del entretenimiento.
La compañía también comunicó que sus ingresos crecieron un 21% interanual entre enero y junio de 2026, un resultado que refleja la expansión de un negocio que comenzó hace más de nueve décadas en un pequeño taller de carpintería danés.