León XIV concluyó ayer en Perú una emotiva gira de regreso a Sudamérica que disipó las dudas sobre su recuperación de una cirugía de cáncer y que puso de relieve la prioridad de justicia social de su joven papado.
El sumo pontífice, de 71 años, recorrió durante 12 días Uruguay, la Argentina y Perú -país donde vivió durante casi dos décadas y donde se nacionalizó-, con una agenda muy exigente, que muchos dudaban que pudiera completar un mes después de su operación de pulmón.
En el último día de su gira, León XIV visitó temprano un hogar de ancianos en Callao, puerto vecino a Lima, y denunció los maltratos que generalmente recibe este grupo vulnerable. “No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió.
Después se dirigió a la base aérea Las Palmas, en Lima, para dar su última misa multitudinaria, donde cientos de miles aclamaron su llegada en el papamóvil. Muchas personas empezaron a llegar en la víspera. Algunos, incluso, pasaron la noche sobre cartones o plásticos.
“Se ha convertido en peruano y cuando se vaya se le va a extrañar como al compatriota que es”, dijo Hugo Dávila, profesor de 54 años, en el lugar.
Desde los Andes hasta la sofocante Amazonia, León XIV, nacido en Chicago, Estados Unidos, atravesó en la última 0etapa de su recorrido un país que ya conoció como misionero.
Durante su gira, el líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo pronunció discursos contundentes y presionó a dirigentes políticos, como al presidente, Javier Milei, al insistir en que el crecimiento debe beneficiar a todos y hablar en defensa de los pobres, de los ancianos y de las personas con discapacidad.
Lograrlo demostró la “increíble fortaleza y determinación” del Papa, al que la gente en gran medida había “subestimado”, dijo la experta en el Vaticano, Elise Ann Allen, quien escribió una biografía de Robert Francis Prevost. “También estamos viendo al Papa misionero como nunca lo habíamos visto antes”, añadió.
En Uruguay, el país más desarrollado económicamente en la región, el pontífice se aventuró en el barrio más peligroso de Montevideo para poner el foco en las muertes de niños atrapados en la violencia del narcotráfico, y condenó la violencia contra las mujeres.
En la Argentina, el Papa convocó en total a unas seis millones de personas en misas. Las de Buenos Aires y Luján, con más de 2,5 millones cada una, se convirtieron en las mayores de su papado hasta el momento.
Pero fue su regreso a Perú, y a las zonas donde sirvió como el obispo Prevost, lo que constituyó el momento más emotivo del viaje para León XIV.
Tres millones de personas lo esperaron en las calles de Lima para recibirlo, según el Vaticano. “Regreso a mi patria”, dijo en su primer discurso.
Desde el abrasador desierto hasta los Andes, las multitudes corearon “El papa es peruano”, y viejos amigos le dieron la bienvenida a casa.
Como lo había hecho en la Argentina, también en el país “incaico” se reunió con víctimas de abusos por parte del clero. Entre ellas, algunas vinculadas a la disuelta sociedad católica Sodalitium Christianae Vitae. Llamó a responder con una “reparación”.
La parte físicamente más exigente del viaje lo llevó en un mismo día desde el desierto de Chiclayo hasta la altura de Cusco, el corazón del Imperio inca, y luego hacia la cálida y húmeda cuenca amazónica.
En Pucallpa, dijo que la destrucción del ambiente amenazaba tanto a la selva tropical como a las personas que dependen de ella, y denunció el abandono inaceptable que sufren muchas comunidades indígenas.
“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, dijo.
Golpe y susto
Mientras recorría en el papamóvil la Base Aérea Las Palmas, en Lima, el Papa recibió el impacto de un objeto lanzado por un fiel. El episodio quedó registrado en videos difundidos por el diario El Comercio, en los que se observa al Pontífice hacer una mueca, llevarse la mano al rostro. Según una fotografía de la agencia AFP, el objeto habría sido un rosario arrojado por una de las personas que se acercaron para saludarlo.