Silvio Bellomio cruzó a Daniel Abad por la presión fiscal de Tucumán: "El que está confundido es usted, señor ministro"

Abad había respondido a Catalán a través de su cuenta de X, donde sostuvo que Tucumán se encuentra entre las tres provincias con menor incidencia de presión fiscal por habitante, por debajo de la media nacional. Para respaldar su argumento, compartió un gráfico elaborado a partir de la recaudación de Ingresos Brutos de 2025 dividida por la población del Censo 2022.