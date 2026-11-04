Silvio Bellomio cruzó a Daniel Abad por la presión fiscal de Tucumán: "El que está confundido es usted, señor ministro"
El vocero de La Libertad Avanza cuestionó la metodología utilizada por el titular de Economía local para ubicar a la provincia entre las tres con menor nivel tributario por habitante.
Resumen para apurados
- En Tucumán, Silvio Bellomio (LLA) cruzó al ministro Daniel Abad por la medición de la presión fiscal provincial, en defensa de los recientes cuestionamientos de Lisandro Catalán.
- Abad afirmó que Tucumán tiene baja carga tributaria por habitante, pero Bellomio sostuvo que el índice es erróneo y debe calcularse sobre el Producto Bruto Geográfico local.
- La controversia reabre el debate sobre la política impositiva tucumana y tensa la disputa política entre el gobierno provincial y La Libertad Avanza de cara al escenario electoral.
El vocero de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Silvio Bellomio, respondió al ministro de Economía, Daniel Abad, luego de que el funcionario provincial cuestionara públicamente a Lisandro Catalán, referente del espacio opositor local, por sus declaraciones sobre la presión fiscal tucumana.
Abad había respondido a Catalán a través de su cuenta de X, donde sostuvo que Tucumán se encuentra entre las tres provincias con menor incidencia de presión fiscal por habitante, por debajo de la media nacional. Para respaldar su argumento, compartió un gráfico elaborado a partir de la recaudación de Ingresos Brutos de 2025 dividida por la población del Censo 2022.
Ante ello, Bellomio cuestionó la metodología utilizada por Abad para justificar esa posición y sostuvo que el indicador no permite medir correctamente la presión fiscal.
"El que está confundido es usted, señor ministro. Ese índice no mide presión fiscal. Prefiero pensar que lo indujeron al error y no que desconoce lo que publicó", expresó mediante un comunicado.
En ese sentido, Bellomio explicó que para medir la presión fiscal debe relacionarse la recaudación tributaria con el Producto Bruto Geográfico (PBG), ya que este indicador permite dimensionar la carga impositiva en función de la riqueza que genera la economía provincial.
Finalmente, defendió las declaraciones de Catalán: "Lisandro Catalán solo expuso lo que arrojan los índices, basados en datos objetivos".
El cruce volvió a poner en discusión la política tributaria de Tucumán y, particularmente, la metodología utilizada para comparar la carga impositiva entre las distintas provincias.