A poco más de seis semanas restan de que finalice el año, y en la Legislatura aceleran las gestiones para el tratamiento del Presupuesto 2027, que prevé gastos por $7,35 billones para el funcionamiento de todo el Estado. Fuentes vinculadas a la Presidencia que conduce Miguel Acevedo adelantaron a LA GACETA que está previsto que el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, concurra el jueves a las 9.30 al palacio espejado por invitación del presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia.
En este tipo de encuentros, en los que funcionarios del Poder Ejecutivo concurren al Legislativo, se busca disipar las dudas que los parlamentarios puedan tener respecto a la iniciativa de 29 artículos que enviaron el gobernador Osvaldo Jaldo y Abad en los últimos días de octubre, dentro de los plazos constitucionales. A su vez, se suele solicitar mayor precisión sobre las planillas desagregadas que se adjuntan sobre la distribución de las partidas y las áreas que serían mayor o menor favorecidas en la propuesta.
“Fuera de lugar”
El propio mandatario se expresó ayer respecto al tratamiento de la iniciativa -aún sin dictamen- en las próximas semanas, debido a que remarcó la necesidad de que la ley esté vigente para el año próximo. “A ese presupuesto lo necesitamos para ponerlo en vigencia el 1 de enero del 2027”, remarcó. De todos modos, remarcó que la decisión depende de Acevedo y los bloques políticos de la Cámara. “Soy muy respetuoso de los tiempos”, dijo.
El gobernador, de todos modos, puso a disposición a los equipos técnicos de Economía y Producción para participar de las instancias de análisis parlamentario. “Todo nuestro equipo está dispuesto a ir a una Labor Parlamentaria para evacuar todo tipo de dudas que se puedan plantear o interpretar en el presupuesto”, dijo. Y chicaneó: “porque por ahí escucho comentarios que están fuera de la realidad”.
“Cajeros automáticos”
Semanas atrás, el legislador Claudio Viña, único opositor de los siete parlamentarios que integran la comisión de Hacienda y Presupuesto, lanzó duras críticas al proyecto que giró la Casa de Gobierno. Planteó, por ejemplo, que son más de media docena las facultades que el Poder Legislativo cede al Ejecutivo en la propuesta que enviaron el gobernador y el ministro. “Pareciera ignorar el Ejecutivo que la división de poderes es la base de la república”, criticó.
Viña, a su vez, mencionó que la iniciativa exime la aplicación de la Ley de Administración Financiera (N° 6.970) a las Comunas Rurales. “Las que luego se convierten en vaciaderos sin límite de dineros públicos, de los cuales no se rinde cuentas”, disparó. A su vez, reflexionó que esto le permite al PE “manejar las 93 comunas rurales como cajeros automáticos para la política y mantener organismos autárquicos, que prestan servicios nulos o difusos a la comunidad, con presupuestos multimillonarios”.