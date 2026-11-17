Resumen para apurados
- En noviembre, Tucumán ofrece a emprendedores seis actividades gratuitas y pagas para capacitarse en tecnología, IA y ventas con el fin de fomentar el empleo y los negocios.
- Por el Mes del Emprendimiento, los encuentros se harán en sedes como la UTN, Sheraton y la Legislatura, con talleres de comercio electrónico, redes y liderazgo femenino.
- Estas iniciativas buscan potenciar proyectos nacientes y consolidar pymes regionales, dotando a los participantes de herramientas digitales para expandir sus ventas y redes.
Hace unas semanas, frente a más de 1.500 jóvenes en Elevate Tucumán, Mariano Wechsler propuso una cuenta sencilla: si apenas 50 de ellos crearan empresas capaces de contratar a 30 personas, podrían generar tantos puestos de trabajo como asistentes había dentro del Teatro Mercedes Sosa. “Necesitamos muchos más emprendedores en este país porque lo que nos falta es generar empleo”, sostuvo.
Y noviembre ofrece varios lugares para empezar a mover esa idea. En el marco del Mes Global del Emprendimiento, Tucumán tendrá durante los próximos días encuentros gratuitos y pagos sobre ventas, inteligencia artificial, marketing digital, tecnología y comercio electrónico. Algunos requieren inscripción y tienen cupos limitados.
Tucumán Potencia: una jornada completa para conectar proyectos
El primer encuentro será Tucumán Potencia 2026, que se está desarrollando ahora mismo en el Hotel Catalinas y hasta las 17.
La actividad reune a emprendedores, empresas, profesionales e instituciones alrededor de temas como empleo, innovación y desarrollo productivo. La entrada es gratuita, pero hay que registrarse previamente desde la página oficial de Tucumán Potencia.
Además, se invita a llevar un alimento no perecedero destinado a Los Vázquez y otros comedores de la ciudad.
Mujeres emprendedoras: marketing y experiencias reales
El miércoles 19, desde las 15, se realizará el 3° Encuentro de Mujeres Emprendedoras organizado por la comunidad Ellas.
Habrá experiencias de mujeres que ya desarrollan sus negocios y una capacitación sobre marketing digital y creación de contenido. La actividad es gratuita y los cupos son limitados, por lo que requiere completar previamente un formulario (https://docs.google.com/forms/d/e) donde se solicitan nombre, teléfono, correo electrónico, emprendimiento e Instagram.
Ese mismo día, de 16.30 a 20.30, la UTN será sede de ISI Conecta, una feria gratuita de tecnología y talento en Rivadavia 1050. Habrá proyectos de estudiantes, empresas, startups y espacios para generar contactos. La entrada es libre y no requiere inscripción previa.
IA y redes sociales para conseguir clientes
El viernes 20 habrá otra opción gratuita. La capacitación “Inteligencia artificial y redes sociales para emprender” comenzará a las 12 en la Legislatura de Tucumán y durará tres horas.
Dámaris Molina abordará usos de la IA para negocios y estrategias en redes sociales para conseguir clientes. También participarán Mey Galarce, Gastón Molina y la aplicación Te Resuelvo.
La entrada es gratuita, pero hay que reservar previamente el lugar desde la página de Dam Marketing. El formulario solicita nombre, correo electrónico y teléfono, y los cupos son limitados.
Coaching para emprendedoras en Tafí Viejo
El sábado 21, de 9 a 12, la Hostería Atahualpa Yupanqui recibirá el Emprender Coaching Fest.
Está orientado a mujeres emprendedoras y combina trabajo en red, liderazgo, coaching y herramientas de ventas y redes sociales. El programa completo tiene una inversión publicada de $30.000 e incluye instancias virtuales además del encuentro presencial.
El formulario de postulación continúa disponible, aunque parte de las primeras actividades online ya se realizaron, por lo que conviene consultar con la organización antes de abonar.
Tiendanube: una mañana para mejorar las ventas online
El miércoles 25, de 9 a 13, el Hotel Sheraton será sede de Entrenamiento Nube Tucumán, una jornada organizada por Tiendanube e IDEP para emprendedores y PyMEs del NOA.
Habrá contenidos sobre comercio electrónico, logística con Andreani, marketing digital y experiencias de marcas de la región. La propuesta está pensada tanto para quienes ya venden online como para quienes recién quieren empezar.
La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados. Para asegurar un lugar hay que reservar previamente una entrada desde Eventbrite. Al finalizar se entregará un certificado de participación.
T-Connect: tecnología, negocios y networking
Ese mismo miércoles 25, pero por la tarde, el Palacio de los Deportes recibirá T-Connect 2026.
La acreditación comenzará a las 17, las conferencias serán de 18 a 21 y luego habrá un after de networking hasta las 23. El encuentro reunirá tecnología, negocios e innovación y está dirigido a estudiantes, emprendedores, PyMEs, profesionales e inversores.
A diferencia de las propuestas anteriores, T-Connect es pago. Las entradas se compran desde la página oficial del evento, donde también se puede consultar disponibilidad y programación.
La agenda permite elegir según la etapa de cada proyecto: desde quien recién está empezando hasta quien ya vende y necesita mejorar procesos, sumar contactos o entender mejor cómo moverse en el mundo digital.