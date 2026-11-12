Tucumán reúne a más de 1.000 asistentes en un congreso internacional sobre inteligencia artificial y Justicia

El acto inaugural estuvo encabezado por Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT). También participaron el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Regino Amado; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Héctor Navarro; el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Mohamed; la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, María Cristina Grunauer de Falú, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, João Cura Mariano.