Tucumán reúne a más de 1.000 asistentes en un congreso internacional sobre inteligencia artificial y Justicia

Resumen para apurados
- Más de 1.000 expertos iniciaron hoy en Tucumán un congreso internacional para debatir el uso y regulación de la inteligencia artificial en la Justicia y los derechos humanos.
- Organizado por la FAM y la UNT con expositores de ocho países, el foro aborda desarrollos tecnológicos locales y protocolos frente a riesgos éticos o 'deepfakes'.
- El debate sienta precedentes para fijar códigos de ética en Iberoamérica, garantizando que los algoritmos asistan al servicio judicial sin sustituir la decisión humana.
San Miguel de Tucumán se convirtió en sede de un debate internacional sobre el futuro de la Justicia y el impacto de las nuevas tecnologías. Con más de 1.000 asistentes y la participación de más de 50 disertantes de ocho países, comenzó el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en la Justicia "Innovación y Justicia", que se desarrolla en el Hotel Sheraton y continuará hasta mañana.
La apertura reunió a referentes del ámbito judicial, académico y político, en una convocatoria que puso el foco en los desafíos de incorporar herramientas de inteligencia artificial a los procesos judiciales sin comprometer las garantías constitucionales, la ética profesional ni los derechos de las personas.
El acto inaugural estuvo encabezado por Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT). También participaron el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Regino Amado; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Héctor Navarro; el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Mohamed; la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, María Cristina Grunauer de Falú, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, João Cura Mariano.
Inteligencia artificial: el desafío de regular sin frenar la innovación
Durante la bienvenida, Ruiz planteó que el debate sobre inteligencia artificial debe avanzar desde el análisis de sus posibilidades hacia la definición de reglas concretas para su implementación en los poderes judiciales.
"El año pasado analizamos qué es la inteligencia artificial; ahora debemos definir qué vamos a hacer desde los poderes judiciales para controlarla, de modo que sea humanamente cercana a la sociedad y nos permita agilizar los procesos", expresó.
La magistrada sostuvo que el abordaje de estas herramientas requiere una mirada interdisciplinaria, que incluya aspectos vinculados con la psicología, el cuidado ambiental y la ciberseguridad. También llamó a no tenerle temor a la innovación y destacó la importancia de los vínculos profesionales que generan este tipo de encuentros.
Por su parte, el ministro Regino Amado valoró la convocatoria y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a la organización. "La presencia de gran parte del gabinete es una muestra de apoyo a este congreso, a la doctora Ruiz y a todo su equipo. Trabajar de manera articulada siempre da los frutos que esperamos como sociedad y como funcionarios", afirmó, luego de transmitir el saludo del gobernador.
Uno de los planteos vinculados con la experiencia local estuvo a cargo de Washington Navarro, quien destacó el desarrollo de herramientas tecnológicas dentro del Ministerio Pupilar y de la Defensa de Tucumán.
"Somos pioneros a nivel internacional en la creación de oficinas propias de inteligencia artificial dentro del Ministerio Pupilar y de la Defensa, donde ya contamos con 14 desarrollos propios al servicio de los usuarios de la defensa pública", señaló.
El funcionario también remarcó la importancia de conceptos como trazabilidad, gobernanza, alucinaciones de los sistemas y protección de derechos para establecer límites éticos en el uso de estas tecnologías.
El criterio humano, un límite para los algoritmos
Desde el ámbito universitario, el rector de la UNT, Sergio Mohamed, apeló a la primera encíclica del papa León XIV, "Magnifica humanitas", para advertir sobre los riesgos de delegar decisiones sin responsabilidad humana. En ese sentido, sostuvo que "la tecnología nunca es neutral".
"La tecnología debe ser una aliada para agilizar la gestión, pero jamás puede sustituir el criterio ético, la empatía y la responsabilidad indelegable de quien juzga", afirmó. También destacó la articulación entre las universidades, el sistema judicial y el Estado como una oportunidad para fortalecer la formación de los estudiantes.
A su turno, la decana María Cristina Grunauer de Falú puso el acento en los riesgos del uso indiscriminado de la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias sobre los derechos humanos. Como ejemplo, mencionó la creación de contenidos falsos mediante la manipulación de imágenes de estudiantes, una problemática asociada a los denominados "deepfakes".
"Debemos educar a los jóvenes en el uso responsable, no desde la prohibición sino desde la regulación", sostuvo.
Además, anunció que la Facultad de Derecho presentó su primer reglamento para el uso de inteligencia artificial, destinado a docentes, estudiantes, investigadores y personal no docente. La normativa fue elaborada a partir de recomendaciones del Consejo Interuniversitario Nacional y de disposiciones de la Unión Europea.
El cierre de la apertura estuvo a cargo de João Cura Mariano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, quien vinculó los desafíos tecnológicos con la independencia de los magistrados y la protección de los derechos fundamentales.
"El constitucionalismo digital nos recuerda que los algoritmos deben estar subordinados a los derechos fundamentales y a la dignidad humana", señaló. También destacó el protocolo de cooperación firmado entre la institución portuguesa y la FAM, además del Código Ético Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial Judicial.
Su reflexión final sintetizó uno de los ejes centrales del encuentro: "La tecnología sirve a la justicia, pero el acto ético y prudencial de juzgar pertenece al juez humano".
Autoridades judiciales de ocho países y una agenda de dos jornadas
La jornada inaugural contó con una importante representación institucional de distintas provincias argentinas. Entre los asistentes estuvieron el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Néstor Enrique Varela; la vocal de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Ema María Mercedes Arias; el defensor general de Salta, Martín Diez Villa; el juez de la Corte de Justicia salteña, José Gabriel Chibán, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero, Matilde O’Mill.
También participaron autoridades nacionales y provinciales, representantes de colegios y asociaciones de magistrados, funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de universidades públicas y privadas.
El congreso es organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la Asociación de Magistrados de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán. La conducción del encuentro está a cargo de la periodista Lorena Maciel.
La programación contempla tres ejes de discusión relacionados con la inteligencia artificial, las garantías constitucionales y la automatización de los procesos judiciales. Durante la primera jornada se desarrollaron conferencias magistrales a cargo de especialistas internacionales, entre ellos João Cura Mariano (Portugal), Alfredo Ferrante (Italia) y Gabriel Casado Ollero (España).
Las actividades continuarán mañana, desde las 8, con nuevas exposiciones y espacios de intercambio. El programa completo puede consultarse en el sitio oficial del encuentro: congresoia.fam.org.ar.