Dos visiones del mundo

Witkoff elogió a Putin diciendo: “Usted habla tanto de que mi presidente, el presidente Trump, es un humanitario. Usted también es un humanitario, señor, y lo saludo por ello. Lo felicito.” Sus comentarios se produjeron después de que Rusia liberara a Stephen Hubbard, un maestro estadounidense jubilado que había sido encarcelado en ese país acusado de combatir como mercenario en Ucrania.