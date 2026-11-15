Dos visiones del mundo

Por César Chelala
Columnista invitado
Cuando Steve Witkoff, principal negociador de Donald Trump para Ucrania, calificó a Vladimir Putin de “humanitario”, hizo algo más que formular una afirmación inexacta. Atentó contra el propio lenguaje racional, un fenómeno cada vez más frecuente en el discurso público. Como era de esperar, sus palabras fueron ridiculizadas en todo el mundo.
Witkoff elogió a Putin diciendo: “Usted habla tanto de que mi presidente, el presidente Trump, es un humanitario. Usted también es un humanitario, señor, y lo saludo por ello. Lo felicito.” Sus comentarios se produjeron después de que Rusia liberara a Stephen Hubbard, un maestro estadounidense jubilado que había sido encarcelado en ese país acusado de combatir como mercenario en Ucrania.
Al responder a la caracterización hecha por Witkoff, un portavoz de Downing Street declaró: “Desde luego, no reconocemos esa caracterización. El presidente Putin ha matado a miles de personas, tanto ucranianos inocentes como ciudadanos rusos, a quienes ha enviado a morir en la línea de combate. Tras los incesantes ataques contra Kiev, sus habitantes han escuchado cómo suena realmente el humanitarismo ruso.”
El doctor Alberto Iñón, médico argentino que sigue de cerca los acontecimientos en Ucrania por circunstancias personales, me dijo: “Llamar humanitario a Vladimir Putin es tan preciso como llamar asesina serial a la Madre Teresa.”
Esos comentarios me hicieron recordar un episodio que presencié hace algún tiempo en Brighton Beach, un barrio de Brooklyn tradicionalmente poblado por inmigrantes de la antigua Unión Soviética, entre ellos muchos ucranianos.
Una mañana fui allí para disfrutar de uno de los últimos días agradables del otoño. Mirar el mar siempre me brinda una sensación especial de paz. Me senté en un banco cerca de una mujer que observaba a su pequeño hijo jugar en la arena. El niño llevaba un grueso suéter con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana.
El chico estaba construyendo un castillo de arena cuando, de pronto, descubrió una fila de hormigas que avanzaban cerca de él. Fascinado, tomó un puñado y gritó:
-¡Mamá, mirá! ¡Mirá lo que encontré!
Mientras hablaba, empezó a aplastarlas entre los dedos.
La reacción de la madre fue inmediata. Una mujer que parecía amable y dulce adoptó de repente un tono severo.
-¡Boris, no vuelvas a hacer eso nunca más! -le dijo-. No debés lastimar nunca a nadie. ¿Me entendés? No se lastima a nadie. ¡Suéltalas inmediatamente!
Sorprendido por la dureza de su voz, el niño la miró asustado. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras abría lentamente la mano y dejaba libres a las hormigas.
Un instante después levantó los brazos, como pidiendo consuelo en silencio. Su madre lo abrazo tiernamente.
Entonces le dijo suavemente:
-Boris, este mundo nos pertenece a todos. Tenemos que respetarnos unos a otros.
Mientras los observaba, no pude evitar reflexionar sobre cuán distante estaba aquella sencilla lección de las acciones y la retórica de los actuales líderes autoproclamados “humanitarios”. Representaban dos visiones completamente diferentes de nuestro atribulado mundo: una basada en la compasión y el respeto por la vida; la otra, en la distorsión de las palabras para justificar el sufrimiento.