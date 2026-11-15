OpenAI y Tucumán están a un clic de distancia: ¿Puede el dolor convertirse en misión?

Federico Lix Klett
Fundador de FALK Academy, FALK AI, FALK Impellers y FALK Advertising Matters, Socio de Pieper AI y Selected Power User por Google DeepMind. Es pensador, comunicador, formador e impulsor de innovación y transformación.
Tuve al hijo más espectacular, feliz, fuerte y pícaro del mundo. Nuestro Principito, Joaquín.
Hoy, querido amigo, te abro mi cuore. No para quedarnos en la superficie de una historia familiar de película, ni para buscar el golpe bajo hablando de la muerte de un hijo que nació con un desorden genético tan raro que, en su diagnóstico post mortem, resultó ser el caso 25 en la historia de la medicina: una mutación en el gen AIFM1 que le provocó un desorden mitocondrial y que, a sus tres añitos recién cumplidos, hizo que nos dijera “hasta luego” y se fuera al cielo a cuidarnos a todos. Sí, a vos también.
En esta Era de la Humanidad Aumentada -donde cada domingo te recuerdo que en el centro estás vos, está el otro, y que la IA no es inteligencia sino una recontra-archi-mega calculadora que llamo Razonamiento Computacional-, Joaco me dejó una certeza para estos tiempos de incertidumbre, soledad y agresiones sin sentido: en el mundo que se viene lo importante no es saberlo todo ni dejar de ser ignorante; lo importante es saber conectar los puntos.
Conectando antes de saber que conectaría
Nunca te conté, fiel lector, mi relación casi primigenia con la Inteligencia Artificial. Estudié Comunicación en la Universidad Austral extrañando cada día volver al pago, y escribí en LA NACIÓN allá por el 2001: caos, atentados, cinco presidentes y corralito; todo “divertido” en la redacción del legendario primo de LA GACETA. De vuelta en Tucumán pasé por consultoras, fui vocero de ministerios, armé una gerencia en el Banco del Tucumán a los 25 años y me asocié con un tipazo maravilloso, mi amigo César Jorrat.
Pero lo que de verdad soy es un “adicto a la curiosidad”: tengo las neuronas saltando como la fiesta perfecta de Red Bull. Desde la facultad y mis estudios inconclusos de filosofía y teología, ningún día dejé de aprender algo nuevo entre papers, YouTube, cursos y grandes personas con las que trabajé. Siempre fui medio “proto-pitoniso”, apasionado por el “qué vendrá”, y eso me llevó a estudiar Machine Learning, Deep Learning y ciencia de datos desde mi chip humanista.
Atención es todo lo que necesitás
Año 2017: se publica el paper revolucionario que rinde homenaje a los Beatles y cambia la historia de la informática para siempre: Attention Is All You Need (Atención es todo lo que necesitás). Habré entendido el 1%. Lo leí fascinado con mi inglés imperfecto y sin dominar la multiplicación de matrices, pero captando de inmediato el corazón del asunto: nacía la arquitectura Transformer, la cuna de modelos como GPT-3 en 2020.
Hasta ese momento, predecir números o secuencias simples era algo esperable; pero proyectar el lenguaje humano en toda su sutileza y profundidad parecía una quimera. Los Transformers descifraron cómo calcular el siguiente token capturando la intención y el contexto exactos, estimando cada concepto dentro de un mapa de coordenadas matemáticas multidimensionales. En otras palabras, enseñaron a las máquinas a “escuchar” la relación entre cada palabra y su entorno, transformando datos aislados en verdadero sentido.
¿Qué podía saber aquel Fede de 2017 -con apenas una de sus cinco hijos- de cuánto le ayudaría esa pasión años después con Joaquín? Nada.
Mirar para ver antes de que suceda
Saltemos a 2020. Encerrado en casa con la tribu en pandemia, entro a la primitiva web de OpenAI: un logo, una misión -“garantizar que la inteligencia general artificial beneficie a toda la humanidad”- y un formulario para futuros millonarios que aún no sabían que lo serían. No lo llené buscando trabajo, sino acceso a GPT-3, el hermanito menor del ChatGPT 3.5 que saldría para todos el 30 de noviembre de 2022.
Las dos primeras veces no me dieron bola. Pero, “y va el tercero”: escribí que era un don nadie de la provincia más chiquita de un país en el fin del mundo y que quería probar y divulgar eso. Que sabía que iba a cambiar la historia. Alguien se apiadó -o le pareció exótico- y me dio acceso.
Pasé tres noches sin dormir, con piel de gallina: el mundo no iba a cambiar; ya había cambiado.
Joaco, Karan e IAMDA: la prueba más dura
El 30 de julio de 2022, tras tres hijas divinas -Adolfina, Trinidad y Faustina-, llegó el varón (a mi mujer, Victoria, la tenía amenazada en broma con Enrique VIII).
Llegó Joaco, único como fue él, con una mochila pesada: hipotonía severa, falla multiorgánica y un laberinto sin diagnóstico. Dos meses después de su partida nació Felicitas, una bendición cuyo nombre lo dice todo.
Fueron tres años de ver a la mejor madre del mundo pateando todas las puertas médicas, mientras yo batallaba con las burocracias de las obras sociales, que deberían ser amigas del paciente débil y no enemigas del cliente caro (quien esté en el rubro, entiéndala). A Joaco le dimos todo no sólo por recursos, sino por cabeza: insistir sin aflojar hasta que en nuestra obra social pasamos de querer ser Bombita a agradecerles un giro de 180 grados cuando nos escucharon con empatía.
En paralelo toqué puertas por LinkedIn y X de referentes mundiales en genética e IA. El mismo día de mayo de 2024 en que salió el servidor de AlphaFold 3 -cinco meses antes del Nobel a Sir Demis Hassabis, crack entre los cracks- me registré para explorar la biología de Joaco; y cuando el 25 de junio de 2025 anunciaron AlphaGenome, me anoté ese mismo día como researcher 19 del mundo para buscar pistas en su genoma. En 2024, entre internaciones en Tucumán y Buenos Aires, contacté a Karan Singhal, líder de salud de OpenAI. Su primera gran ayuda fue darme acceso anticipado a ChatGPT o1, el primer modelo “razonador”: uno que por fin pensaba un poco antes de responder ganzadas.
Con ese empujón construí, hace más de dos años, IAMDA (Intelligent Augmented Medical Diagnosis Assistant). En esa sigla escondí mi única credencial verdadera: “I am Dad” (“soy papá”). Cargué cada estudio, guardia e informe de Joaco para que un equipo de expertos digitales ordenara el laberinto clínico, cruzara pistas y ayudara a los médicos a ver el cuadro entero. Crearlo fue transformar la impotencia de las noches de hospital en una brújula para pelear por nuestro Principito.
De Tucumán al mundo, con un “para qué”
Conectar los puntos es unir mi ignorancia en genética con médicos e investigadores que todavía no usan Inteligencia Artificial todos los días. Es tender un puente entre el equipo del Hospital Universitario Austral -donde quedó resguardado el tejido de Joaco- y Gamow Labs, el laboratorio fundado en Colorado por Daniel McKinnon, que ya revisó la variante para explorar posibles líneas de estudio mediante técnicas de splicing (corte y empalme de ARN). Y es sumar a esa misma búsqueda a Maxi Müller, médico tucumano en una cruzada maravillosa con células madre para pacientes de escasos recursos, y a otro orgullo tucumano en Chicago, el doctor Jorge Chahla.
Eso sólo pasa cuando hay un “para qué”. Ayer por la tarde, desde Tucumán, tuvimos nuestra primera videollamada con Karan. Antes de hablar de modelos o de genética, le mostramos un video corto con la risa de Joaco. Nos escuchó en silencio y nos dijo que esta tecnología debe estar centrada en las personas, porque la construyen para los humanos. Ahí mismo ofreció cuentas avanzadas, créditos de cómputo y explorar equipos de agentes semiautónomos que ayuden a investigar nuevos caminos.
Se puede, se quiere, se necesita. Ahora entendés cuánto me molesta cuando sólo me preguntan si la IA nos va a matar a todos. Dios: hay otro mundo donde estamos plegando proteínas y editando genes, no para ser superhumanos, sino para dar dignidad y salvar vidas.
Joaco, te amo y te amaré siempre. Hijo mío, desde el cielo vas a ayudar a miles. Vos, amigo lector, también, compartiendo esta historia para que llegue a millones.