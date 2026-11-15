OpenAI y Tucumán están a un clic de distancia: ¿Puede el dolor convertirse en misión?

En paralelo toqué puertas por LinkedIn y X de referentes mundiales en genética e IA. El mismo día de mayo de 2024 en que salió el servidor de AlphaFold 3 -cinco meses antes del Nobel a Sir Demis Hassabis, crack entre los cracks- me registré para explorar la biología de Joaco; y cuando el 25 de junio de 2025 anunciaron AlphaGenome, me anoté ese mismo día como researcher 19 del mundo para buscar pistas en su genoma. En 2024, entre internaciones en Tucumán y Buenos Aires, contacté a Karan Singhal, líder de salud de OpenAI. Su primera gran ayuda fue darme acceso anticipado a ChatGPT o1, el primer modelo “razonador”: uno que por fin pensaba un poco antes de responder ganzadas.